В Украине нельзя, как в Грузии, уволить всех таможенников

Правоохранительные органы в 2011 году по признакам преступлений в сфере служебной деятельности возбудили против сотрудников Государственной таможенной службы 37 уголовных дел, в том числе по материалам самой таможни - 14.

«В 2010-м было осуждено три таможенника. В 2011-м пока осужденных нет», - сообщил глава ГТС Игорь Калетник в интервью ZN.UA.

По его словам, на таможне принимаются решительные меры против коррупции, однако радикальные, как в Грузии, пока не планируются.

«Украина - большая страна. И у нас нельзя, как в Грузии, уволить всех таможенников и набрать новых, честных и обученных, потому что у нас другие масштабы, и у нас 532 пункта пропуска и мест таможенного оформления, а не как в Грузии - 10-15. Поэтому неизбежно и еще не один год будут применяться самые жесткие меры, чтобы выжечь коррупцию из таможни», - сказал И.Калетник.

«Чудес не бывает - нельзя искоренить коррупцию в отдельно взятом ведомстве за один год. Чем глубже мы проводим реформы, тем более решительные меры по борьбе с коррупцией применяем. За пять месяцев 2011 года таможня провела 198 служебных расследований (в 2010-м - 69) и 537 проверок (в 2010-м - 657). Уволено из таможенных органов 84 сотрудника (в 2010-м - 10)», - сообщил статистику глава ГТС.