Обвала гривни надо ждать уже осенью?

Комментируя обнародованное в конце минувшей недели письмо главы Национального банка Украины Сергея Арбузова премьер-министру Николаю Азарову, бывший заместитель главы Нацбанка и экс-вице-премьер Олег Рыбачук выразил убежденность, что подобную критику главы НБУ в адрес главы правительства санкционировал президент Виктор Янукович.

«За сотрудничество с МВФ отвечает не правительство и не Нацбанк, а президент Янукович, который контролирует каждого чиновника», - заявил, в частности, он в интервью «Радио Свобода».

По мнению Рыбачука, поскольку вся власть сконцентрирована в одних руках, то и ответственность - в одних руках. «А нам они взамен забрасывают такую тему для обсуждения», - объяснил он.

Напомним, в данном письме Арбузов обвинил правительство в очень высокой инфляции, а также в приостановке сотрудничества с МВФ, что чревато неполучением от внешних кредиторов порядка 7,7 млрд. долл.

Как считает Рыбачук, неполучение очередного транша кредита МВФ может привести к сложным социально-экономическим последствиям уже этой осенью. «На осень ожидаются очевидные проблемы, чтобы их решить нужно будет принимать решения по девальвации гривни. Иначе может произойти просто обвал. Ибо когда остановится по каким-то причинам внешнее финансирование или вдруг случится очередная волна экономического кризиса - нам не с чего выживать», - предупредил бывший замглавы Нацбанка.

Не менее зловещий прогноз на эту же тему сделал еще один бывший замглавы НБУ и экс-министр экономики Арсений Яценюк. В эфире Первого национального телеканала в последней программе «Шустер live» он заявил, что в своем письме премьеру руководитель НБУ предупредил о нескольких опасных ситуациях: возможной девальвации национальной валюты, возможном оттоке капитала из Украины, а также о возможном росте безработицы.

«Если произойдут эти три вещи, в стране увеличится дефицит государственного бюджета: люди не работают, не с чего платить налоги, нет производства, значит, уменьшаются доходы бюджета, после этого - бюджет не в состоянии выполнять свои социальные обязательства, и страна попадает в дефолтную ситуацию», - предостерег Яценюк.

Примерно такого же мнения придерживается и бывший глава Нацбанка, а ныне вице-премьер-министр Сергей Тигипко. В минувшую пятницу в эфире телеканала «Интер» он отметил, что отказ от сотрудничества с МВФ может поставить Украину на грань дефолта.

По словам Тигипко, «уход Международного валютного фонда зразу же понижает рейтинги страны». «Более того, я вам могу сказать, что мы можем прийти через одно-два заимствования к тому, что будем находиться в преддефолтной ситуации, - подчеркнул Тигипко. - И вот тогда то, что в Греции, когда по-живому режут заработные платы. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло в Украине».

А месяцем ранее о неизбежной и необходимой для отечественной экономики девальвации гривни заявил директор Института экономки и прогнозирования НАНУ академик Валерий Геец. «Что мы наблюдаем сегодня? Растет импорт товаров народного потребления. Увеличиваются резервы за счет капитальных операций. Повышаются цены. Падает ценовая конкурентоспособность. И, по нашим оценкам, если по итогам этого года инфляция превысит 10%, в зависимости от ситуации с долларом конкурентоспособность может снизиться до нуля или даже стать отрицательной», - спрогнозировал он. При этом Геец подчеркнул, что восстановление ценовой конкурентоспособности для украинских товаров «произойдет только за счет девальвации, иного выхода нет».

Кстати, в упомянутом выше письме премьер-министру глава Нацбанка Сергей Арбузов выказывает большую обеспокоенность именно тем обстоятельством, что инфляция уже в ближайшие месяцы превысит 10%. Как указывается в документе, в апреле рост индекса потребительских цен «ускорился» до 9,4% в годовом выражении, а, учитывая тенденции к росту мировых цен на сырьевые товары и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Причем, речь здесь идет об официальной инфляции, тогда как многие эксперты предполагают, что реальная инфляция существенно превышает правительственные показатели роста потребительских цен.

Таким образом, сразу несколько видных экономических экспертов пророчат огромные проблемы в Украине – причем, уже в самое ближайшее время. В частности, обвала гривны можно ожидать уже в текущем году.

Означать же такая ситуация может только то, что нынешнее правительство Украины не только не обеспечило за счет обещанных реформ благоприятных сдвигов в экономике, но, наоборот, в скором будущем страну ожидает новый кризис. Который выразится в девальвации гривни, а в связи с этим дополнительным ускорением инфляции и новым витком дестабилизации во всей банковской системе. Следовательно, вместо обещанного гражданам Украины «улучшения жизни» наступит ее дальнейшее и, возможно, очень сильное ухудшение.

Игорь Котович