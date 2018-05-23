Россия может забрать акции Нафтогаза за долги

Никто из серьезных компаний к НАКу интереса не проявит. Кроме, конечно, оффшорных структур, за которыми, как правило, скрыты украинские и российские олигархи... На днях президент Украины Виктор Янукович выразил готовность продавать акции НАК «Нафтогаз Украины» на международных фондовых биржах. На следующий же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко подсчитал, что за акции «Нафтогаза» можно выторговать 5-6 млрд. долл. Вице-премьер-министр Сергей Тигипко пошел еще дальше, заявив, что Украина сможет сохранить статус ключевого транзитера лишь после акционирования газотранспортной системы (ГТС) при участии европейских концернов и ОАО «Газпром» (Россия)... Причем, каждый из высших руководителей страны, видимо, забыл, что продавать акции НАК «Нафтогаз Украина» запрещено действующим законодательством.

Мы поинтересовались у экспертов, что выиграет Нафтогаз, если находящиеся у власти изменят законодательство и все же выставят на торги акции НАК.

Сергей Дяченко, эксперт по энергетическим программам Центра Разумкова, работал в информационно-аналитических подразделениях Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины»: РУКОВОДСТВО НАК УЖЕ НЕ СМОЖЕТ РИСОВАТЬ ФИНАНСЫ, А БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Я всегда выступал за приватизацию около 20% стратегическим инвесторам, потому что считал это противовесом разделению компании НАК «Нафтогаз». Сам НАК раздерибанить сложно, да и в нынешнем виде компания не такой уж лакомый кусок - помимо ликвидных бизнесов, есть масса убытков, огромные долги. Но стоимость всего этого в сумме очень велика. А вот если выделить транспортировку, добычу и поставки газа, то есть основные прибыльные бизнесы, эти структуры за полгода-год будут скуплены бизнес-структурами, и государство потеряет стратегические объекты.

Даже россияне могут не успеть дотянуться до этих активов, тут желающих будет много. Вспомним, что в свое время Александр Тодийчук, именно создав Укртранснафту как вертикально-интегрированного оператора, спас нефтепроводы «Дружба» и «Приднепровка» от банкротства и дерибана.

У такой приватизации есть и экономические преимущества. Котирование акций НАКа на европейских и мировых биржах позволит улучшить процесс капитализации компании, облегчит доступ к международным финансовым ресурсам. Отчетность будет вестись по европейским стандартам, будет намного сложнее «рисовать» финансовые и ресурсные балансы.

Нафтогаз должен стать прибыльной компанией, поскольку для нормального котирования акций надо платить дивиденды, а для этого необходимо получать прибыль. Сдвиги произошли бы и в прозрачности компании, поскольку европейские миноритарные акционеры (надеюсь, Газпром не аккумулирует все акции на вторичном рынке, поскольку экономического смысла в таких действиях будет мало), согласно нашему законодательству, будут иметь право на получение любой информации о деятельности компании.

Не нужно бояться того, что после приватизации мы не сможем реформировать НАК по европейским стандартам, Третий пакет европейских энергетических директив достаточно гибок и дает возможность вертикально интегрированным операторам сохранить свой статус при условии жесткого государственного контроля за соблюдением ими правил конкурентной политики.

Почему руководство отрасли, которое в последнее время не всегда последовательно отстаивало интересы компании, сейчас делает экономически оправданный шаг? Думаю, при нынешнем финансовом состоянии НАКа другого выхода нет. У Нафтогаза огромные долги, которые после проигрыша судов компании “РосУкрЭнерго” выросли на несколько миллиардов долларов. Поэтому делается вполне разумный шаг в направлении поиска средств для финансирования деятельности компании и превращения ее в реально рыночный субъект.

А что касается акций, то не думаю, что найдется человек, который сейчас сможет реально оценить их стоимость.

Александр Гудыма, народный депутат, министр ТЭК оппозиционного правительства: РОССИЯ ЗАБЕРЕТ АКЦИИ ЗА ДОЛГИ Клюев был первым, кто еще в прошлом году заявил, что будут вноситься изменения в законодательству, чтобы приватизировать ГТС, поэтому нельзя отнимать лавры за приватизацию ГТС у господина Клюева.

Вторым был Бойко, третьим - Янукович, и наконец - Тигипко.

То есть эта заразная болезнь, к сожалению, распространяется среди членов правительства. Вместо того, чтобы сказать, что они уже готовы отдать ГТС России, потому что никто, кроме самой России, нашей ГТС, ввиду ее монопольного положения, покупать не собирается. На постсоветском пространстве - в России и Украине - такие дикие законы, что ни один уважающий себя инвестор, не будет покупать акции Нафтогаза. Тем более что когда господин Тигипко это провозглашал, он голосовал одной рукой за очередную эмиссию на восемь миллиардов для НАК «Нафтогаз». То есть одна рука делает Нафтогаз еще большим банкротом, и никто точно не знает, сколько он задолжал, а вторая - хочет продавать акции НАКа.

Напомню, чтобы выставлять акции на продажу, нужно внести изменения в закону о трубопроводном транспорте, запрещающий любые действия с украинской ГТС.

Когда они говорят о НАК «Нафтогаз», то забывают, что НАК и газотранспортная система - единое целое, потому что ГТС входит в уставной капитал НАКа. То есть хитрит господин Тигипко и иже с ним. Ничего хорошего это не принесет, потому что они в принципе не могут добиться от России никаких уступок. Россияне идут на уступки Европе, полякам, а нам не идут, и от Европы ничего стратегического не требуют, потому что понимают, что ЕС этого ничего не сделает: не отдаст им свою ГТС и так далее. А украинцы чем дальше, тем беднее, они перед коллапсом, потому внутренне готовы к тому, о чем Янукович, Тигипко и другие говорят в своих заявлениях.

Мне представляется, идет обработка общественного мнения, чтобы наконец опять что-то на что-то обменять, как это было с флотом.

Кто сегодня имеет лучшие шансы купить акции? Российские банки, то есть Россия. Она нам столько наодалживала, что никакой свободной продажи не будет. И Россия тупо за долги заберет эти акции.

Размещать на европейских валютных фондовых рынках часть акций Нафтогаза - это очень хорошие слова, но украинская правда иная. Не дай Бог, выйдет так, что они законодательно получат право и выставят акции, так хотелось бы знать, по какой цене... Допустим, они оценят 10 процентов НАКа на бирже в пару миллиардов, и выставят это на продажу. Никто цивилизованный этого не купит. Купит Россия. А цену поставят никчемно низкой, потому что финансовое состояние у Нафтогаза аховое.

По моим данным, НАК набрал долгов у российских банков на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Поэтому Россия спокойно выставит долговые обязательства и заберет эти десять процентов. Так процесс оккупации украинской ГТС будет начат. А дальше мы знаем, как все будет происходить.

Уже столько лет слышится болтовня, мол, европейцы будут вкладывать деньги в украинскую ГТС. Они что, так сильны? У них тоже проблемы. Они что, могут противопоставить себя Путину? Нет, не могут. Это показал 2009 год, когда они, мягко говоря, повели себя как трусы и наблюдали, чем закончится война между Украиной и Россией. Украина что, член ЕС или член НАТО?! Украина Европе не нужна, когда речь идет о захватнических желаниях России. То есть европейцы, как всегда, отойдут в сторону и скажут, что это внутреннее дело России и Украины.

Тигипко, Бойко говорят обо всем этом в красивой европейской обертке, но содержание за этим стоит ужасное. Они же прямо не могут создать консорциум, потому что это дурно пахнет, потому и подносят это в красивой обертке.

Михаил Гончар, директор центра энергетических программ центра «Номос»: НИКТО ИЗ СЕРЬЕЗНЫХ КОМПАНИЙ НЕ ПРОЯВИТ ИНТЕРЕС К НАФТОГАЗУ То, что говорят Бойко, Янукович, Тигипко, - невозможно, по крайней мере пока не будет изменено действующее законодательство. Потому что это практически означает отчуждение Нафтогаза.

Я понимаю эти разговоры так, что общественности преподносится вожделенная идея украинского газового олигархата - приватизировать в опосредствованной форме активы Нафтогаза.

Не случайно идеи сначала прозвучали из уст олигархата, а затем были подхвачены или вложены коррумпированным чиновничеством в уста президенту.

Любой покупатель интересуется, в каком положении находится компания, акции которой он покупает, насколько прозрачно ее функционирование. Покупатель заранее подсчитывает, что получает на входе и что получит на выходе. А Нафтогаз в его нынешнем виде просто черный ящик газового бизнеса. Поэтому никто из серьезных компаний к нему не проявит интереса. Кроме, конечно, оффшорных структур, за которыми, как правило, скркты украинские или соседние олигархи.

В самой идее как таковой нет ничего плохого, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Опросила Ксеня Лесив