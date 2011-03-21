Янукович готов продать часть Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает возможной продажу части акций НАК «Нафтогаз Украины» на международных биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

Говоря о реализации энергетической стратегии развития Украины, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для него этот вопрос имеет принципиальное значение.

«Стратегия должна включать комплекс мероприятий, результатом которых должно стать надежное эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей Украины природным газом и продуктами нефтепереработки, гарантированный транзит газа и нефти в страны Европейского Союза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, для получения этого результата необходимо привлечь средства на внешних и внутренних рынках – для обеспечения финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как сказал глава государства, на базе «Нафтогаза» необходимо создать прозрачную и эффективную вертикально интегрированную компанию.

«Если для этого необходимо уступить часть компании – продать на международных биржах определенную часть акций – на это надо идти. Но нельзя только вести болтовню без принятия конкретных шагов для оздоровления компании. Необходимо привлечь эффективного инвестора», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.