Акционирование ГТС и риторика господина Тигипко

За заявлениями вице-премьера об акционировании газотранспортной системы не стоят реальные реформы... Сможет ли нынешняя власть остановить действие кабальных газовых соглашений?..

В последнее время Сергей Тигипко все больше делает громких заявлений, которые, похоже, предназначены лишь для того, чтобы показать его реформаторский запал. С одной стороны, не может не вызывать уважения и симпатии искреннее желание “социального” вице-премьера пойти по пути реформ, в том числе и тех, которые считаются не очень популярными. Но с другой – все более очевидным становится его откровенное непонимание – что же должны представлять собой те или иные реформы и в какой последовательности их следует проводить. Чувствуется также нежелание господина Тигипко публично признать, что это правительство вообще не в состоянии проводить реформы в интересах всей страны, а не крупного олигархического капитала.

Пенсионная реформа для иностранцев?

Настоящие реформы объективно предусматривают комплексный подход к решению тех или других проблем. Если пенсионная реформа сводится лишь к повышению пенсионного возраста, то это назвать реформой достаточно тяжело.

И тогда сами по себе призывы к повышению пенсионного возраста являются реформаторским популизмом, ориентированныи, скорее всего, на иностранцев.

Но проблема в том, что, брошенный на амбразуру господин Тигипко, отвечая за пенсионную реформу, не имеет реального влияния на ту ее часть, которая задевает интересы крупного капитала или нынешних властьимущих. Потому все и сводится к заявлениям о необходимости повысить пенсионный возраст, что в целом правильно, но если это будет сделано изолированно, без комплексного решения всех проблем системы пенсионного страхования, то только дискредитирует настоящую реформу, которую раньше или позже все равно нужно будет проводить.

Обо всех этих комлексных проблемах я подробно писал раньше

Акционирование ГТС? Когда и на каких условиях?

Другим примером непонимания господином Тигипко того, какие реформы и в какой последовательности следует проводить, может служить его последнее заявление о необходимости акционировать газотранспортную систему и продать ее иностранцам.

Дело в том, что ГТС, а также газовые хранилища, которые не менее ценны, чем сама ГТС, находятся в оперативном управлении Нафтогаза. По закону они не могут быть приватизированы. Поэтому проблема акционирования ГТС на сегодня вообще звучит не вполне корректно.

Кроме того, перед тем, как вести разговор о продаже акций ГТС, необходимо привести деятельность нашего газового монополиста в соответствие с Энергетической хартией. То есть должны быть разделены функции оптовой и розничной продажи газа, а также отделена деятельность по его транспортировке. Такое отделение должно иметь юридический характер. То есть на основе Нафтогаза должны быть созданы отдельные, независимые друг от друга юридические лица. И уже после того появится вопрос, акции каких из этих предприятий и на каких условиях собираются продавать.

А еще до того, как осуществлять продажу акций ГТС, необходимо решить проблему кабальных газовых соглашений, подписанных в январе 2009 года правительством Тимошенко. Тогда, кроме ужасных условий покупки газа, было подписано также соглашение о заниженных в разы тарифах на его транспортировку. Нужно также расторгать или пересматривать соглашения, связанные с хранением газа в хранилищах, потому что в них некоторые компании, приближенные к нынешней власти, имеют право хранить свой газ практически бесплатно.

Следовательно, заявление об акционировании ГТС без решения этих вопросов выглядит пустым. Если же их решить, то проблема создания более привлекательных для иностранных компаний условий транспортировки газа по Украине может выглядеть совершенно иначе. Во-первых, в этом случае будут достаточно средств для модернизации ГТС и обеспечения ее стабильной работы. Во-вторых, нужно дать западным компаниям – покупателям российского газа – право заключать соглашения на транспортировку газа по территории Украины. И тогда это уже будут их проблемы – какие аргументы привести Газпрому, чтобы тот согласился продавать им свой газ на украинско-российской границе. Учитывая неоднократные призывы европейских компаний допустить их к украинской газовой трубе, можем быть уверены, что они смогут убедить Россию именно в таком механизме продажи им российского газа.

Но решится ли нынешняя власть пойти на то, чтобы прекратить действие газовых соглашений а-ля Тимошенко? Очень сомнительно. Точно не вызывает сомнений лишь то, что повлиять на это решение в интересах Украины господин Тигипко никак не сможет. Потому и его заявления об акционировании ГТС выглядят просто реформаторской риторикой, за которой не стоят реальные реформы.

Борис Кушнирук