Есть ли в купле-продаже Укртелекома украинский след?

Австрийцы купили этого великана? Даже смешно... Ответ на вопрос, кто купил Укртелеком, можно получить, выяснив, кто в Украине в состоянии отказать Ахметову...

В пятницу в помещении Фонда государственного имущества в присутствии десятков камер и журналистов был подписан договор купли-продажи Укртелекома. Так завершилась почти десятилетняя история приватизации этого предприятия. Покупателем выступила украинская дочерняя компания австрийского концерна EPIC – ООО «ЕСУ”, которая заплатила за контроль над этим телекоммуникационным великаном 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн.

Сам покупатель после подписания отказался отвечать на какие-либо вопросы – мол, в ближайшее время проведет собственную пресс-конференцию, где расскажет о планах по части Укртелекома. Поэтому главе ФГИУ Александру Рябченко пришлось самому “отдуваться” за себя и за того покупателя.

Не удивительно, что после этого остались больше вопросов, чем ответов. В частности, господин Рябченко так и не ответил, откуда у концерна деньги на покупку Укртелекома. По его словам, для ФГИУ это абсолютно неинтересно – заплатили и ладно. Так же глава Фонда отказался подробнее рассказать об инвестиционных обязательствах покупателя, ограничившись рассказом о соцпакете и обеспечении работы и выделении системы государственной спецсвязи. При этом вопрос об общих объемах инвестиций в развитие предприятия, о будущих проектах, остался открытым.

Что касается тарифной политики новых владельцев Укртелекома, то, по словам Рябченко, исключительным правом устанавливать размеры тарифов на рынке связи обладают не отдельные компании, а Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), так что от новых владельцев Укртелекома здесь ничего не будет зависеть.

Председатель Фонда также отверг упреки в заказном характере конкурса. Он считает некорректным сравнивать его с первой продажей Криворожстали. По его словам, тогда инвестиционные условия были прописаны под определенных покупателей, а что касается продажи Укртелекома, таких жестко сформированных условий не было. Да и главная задача, стоявшая перед Фондом, – начать и результативно закончить приватизацию предприятия, – выполнена. Как именно – это уже другой разговор.

Видимо, один из главных вопросов, на который официального ответа пока еще не дали, – самостоятельный ли игрок в этой приватизации австрийский концерн, купивший Укртелеком или все же он действует в чьих-то интересах.

Автору этих строк удалось пообщаться с прияастными к телекоммуникационной сфере людьми, в том числе и представителями Укртелекома, которые поделились информацией, циркулирующей на уровне слухов. Вроде бы Укртелеком куплен группой лиц, близкой к Администрации нынешнего президента Украины. “Близким к соглашению лицом” назвали, в частности, нынешнего главу правления Укртелекома – Георгия Дзекона, который, кстати, в своем последнем интервью довольно убедительно объяснил, почему компания не может стоить дорого, при этом очевидно забыв, что сам является руководителем этого предприятия.

В конечном итоге, эта информация уже давно не нова...

Один из инвестиционных менеджеров, с которым говорил автор, выразил уверенность, что ни о какой самостоятельной роли австрийского концерна говорить серьезно нельзя. “Какой-то австрийский концерн так просто приходит и покупает Укртелеком, в то время как основные мировые игроки даже не осмеливаются и близко подступиться? Это мало вероятно”, - отметил он. Эксперт также считает маловероятным, что за покупкой Укртелекома стоят россияне. “Если бы на предприятие заходили россияне, то очевидно, они делали бы все намного проще и прямее... Если бы они и прибегали к услугам посредника, то это, скорее всего, была бы российская компания, а не некий австрийский концерн”, - считает собеседник.

По мнению народного депутата, заместителя главы специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Александра Бондаря, показательно, что в приватизации Укртелекома отказался принимать участие один из курпнейших украинских богачей – Ринат Ахметов. “Тот факт, что Ахметов, давно желавший приобрести этот объект, даже не подал заявки на конкурс, о многом свидетельствует”, - заметил Бондарь. По его мнению, ответ на вопрос, кто купил Укртелеком, можно получить, выяснив, кто в Украине может отказать Ахметову.

Косвенно версию “украинского следа” в покупке Укртелекома подтверждает и недавнее решение НКРС о повышении тарифов на услуги местной телефонной связи. Это решение принято в начале марта, когда фактически в приватизации Укртелекома были расставлены все точки над “і”. Иными словами, мы видим просто таки фантастическую предупредительность украинских правительственных чиновников перед “иностранным инвестором”, который к тому же успел заявить, что как только представится хороший случай, он будет не прочь перепродать новообретенное предприятие. Если сравнить эту странную предупредительность украинских чиновников с тем выжиманием всех соков, которое они же устроили другому иностранному инвестору стратегического предприятия – “Криворожстали”, то позиция украинского правительства выглядит более чем странной.

А еще недавно председатель Фонда госимущества выразил предположение, что, возможно, господин Дзекон как профессиональный управленец останется на своей должности и после перехода Укртелекома иностранному концерну.

Как бы то ни было, а очевидно, что прямые доказательства или, наоборот, опровержения “украинского следа” в этой всей истории проявятся немного погодя, когда новый владелец полностью вступит в свои права. Осталось подождать несколько месяцев. Но главное в этой истории уже произошло: Укртелеком, настоящий “долгострой” украинской приватизации, все-таки продали.

Андрей Гарасим