Операция «Укртелеком» прошла успешно

Вчера, 21 декабря, почти совсем неприметно для широкой общественности прошло официальное сообщение Фонда государственного имущества о том, что на конкурс по продаже государственного пакета акций «Укртелекома» подала заявку всего лишь одна-одинешенька компания. Что в свою очередь означает, что мы уже не увидим по телевизору подобного продаже «Криворожстали» действа, когда две огромных мировых корпорации на аукционе азартно увеличивали свои миллиардные предложения в ожесточенной борьбе за украинский металлургический гигант.

Согласно с действующим приватизационным законодательством, фактически и конкурса как такового теперь не будет – поскольку участник лишь один, то «Укртелеком» еще раз оценят и продадут тихонечко единственной компании - участнице конкурса. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что вчерашняя скромная информация Фонда госимущества ознаменовала собой окончание сделки, которая может занять одно из главных мест в истории украинской приватизации. И только сейчас можно представить все величие и системность выполненной работы, что привело, в конечном итоге, к действительно блестящему результату – лишь одна компания осмелилась принять участие в открытом якобы для всех конкурсе.

Итак по порядку. Фонд госимущества 13 октября этого года печатает официальное сообщение о проведении конкурса. Что сразу бросается в глаза – это срок проведения конкурса. Конкурс по такому системному предприятию, как «Укртелеком», должен был пройти всего лишь примерно за два месяца и закончиться 28 декабря. На уточняющий вопрос, а как же все интересующиеся смогут изучить конкурсные документы, разработать программы развития, создать достаточный кэш (лишь стартовая цена составляла 10,5 млрд. грн.) за такой короткий срок, председатель ФГИУ Рябченко ответил, что все, кто реально заинтересован в покупке «Укртелекома», уже давно морально и материально к этому готовы. Примерно то же он ответил на упреки, что довольно странно было назначать финал конкурса в преддверие новогодних праздников, в разгар католических рождественских каникул.

Немного сложнее председателю ФГИУ было ответить на вопрос о требовании, которое содержалось в конкурсных условиях о том, что принимать участие в конкурсе не могут компании, в которых доля государства превышает 25%. Однако учитывая опасение, что “Укртелеком” мог стать через покупку государственными агентами собственностью Российской Федерации, даже это требование можно было считать частично оправданным.

Дальше свою незаметную, но очень важную роль сыграло Министерство финансов, которое не смогло найти денег для проведения роад-шоу по «Укртелекому». Таким образом, чуть ли не единственным источником информирования иностранных инвесторов о конкурсе по «Укртелекому» осталась... газета «Урядовий курьер», где было опубликовано объявление о начале конкурса. Так и представляется картина: туманный Альбион, Лондон, в кабинет одного из членов правления «Бритиш Телеком» заходит его помощник с газетой в руках. «Сэр, свежий номер «Урядового курьера». «Благодарю Генри, после продажной британской прессы - это единственная газета, которую я могу читать».

Конечно, были еще финансовые советники, которые мониторили ситуацию в стране, и которые в конечном итоге и взяли на себя информирование иностранных инвесторов о том, что в Украине объявлен конкурс. Представитель одного из таких советников рассказал автору этой статьи, что их клиенты были очень удивлены, когда узнали, что в Украине уже полным ходом идет приватизационный конкурс. Конечно же, времени вскочить в приватизационный экспресс, который все больше набирал ход, у них уже не было. Между прочим, кое-кто из заинтересованных таки обращался в Фонд с просьбой продлить время проведения конкурса, однако по словам его председателя, подобные действия шли бы вопреки нормам действующего приватизационного законодательства.

Как результат таких согласованных действий власти, даже среди объявленных вчера председателем Фонда заинтересованных компаний, которые затребовали конкурсную документацию для ознакомления, мы почти не найдем каких-то известных миру названий телекоммуникационных гигантов или финансовых советников.

Однако, невзирая на все перечисленные проблемы, таки нашлась одна компания, которая подала заявку на участие в конкурсе по «Укртелекому». Этот смельчак - ESU (EPIC Services Ukraine). Компания - дочернее предприятие австрийского концерна EPIC.

Ничего плохого о самом концерне сказать нельзя. Действительно, как и говорил председатель ФГИУ, EPIC выступает финансовым советником ряда европейских телекоммуникационных компаний. Был советником при приватизации телекоммуникационных предприятий в Центральной Европе, в частности, в Словакии. Но участие в приватизации таких масштабов, да еще и не советником, а полноправным покупателем очевидно для компании - впервой. Что не может не вызывать ряда вопросов.

В частности, на вчерашней пресс-конференции председатель ФГИУ отказался сообщить, за какие именно средства – свои или привлеченные компания планирует приобрести госпакет “Укртелекома”. Вызывает определенное удивление и то, с какой оперативностью и, чего уже там говорить, бесстрашием компания окунулась в наш темный украинский приватизационный процесс. Хотя всему этому может быть одно простое и логичное объяснение – эта компания может и не быть конечным покупателем “Укртелекома”. Возможно, все делается в интересах третьего лица - более опытного в украинских реалиях, возможно, с большим авторитетом у украинской власти.

В последнее время в СМИ активно муссировалась информация о намерениях Рината Ахметова купить “Укртелеком”, но сам председатель Фонда вчера отметил, что компания, которая очевидно могла представлять интересы этого почтенного бизнесмена, - “Альтана Капитал” - отказалась от участия в конкурсе. Однако, по большому счету, это абсолютно ничего не значит. Для украинского большого бизнеса уже стало правилом решать свои имущественные вопросы с помощью привлечения западных финансовых структур.

Как именно может произойти подобная переуступка предприятия? В принципе, покупатель согласно стандартным условиям договора купли-продажи обязывается согласовывать возможную перепродажу предприятия с тем же Фондом госимущества. Однако, в конкурсных условиях по “Укртелекому” содержится простой ответ, как даже это требование можно будет обойти. В частности, там ничего не сказано о возможности продажи самой компании с уже принадлежащим ей активом - “Укртелекомом”. Таким образом, ничто не мешает корпорации EPIC буквально на следующий день после подписания соглашения купли-продажи продать свою дочернюю компанию ESU, которая на тот момент уже станет покупателем “Укртелекома”, в руки, например, одного чрезвычайно порядочного и уважаемого человека. В конечном итоге, если человек хороший, то почему бы и нет?

Андрей Гарасим