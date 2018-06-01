В.Шкляр: Ющенко – это Петлюра, Тимошенко – Скоропадский, а Януковичу нет аналогий

Нынешние добрые отношения с Москвой – чистый миф... Дело Сталина и Гитлера – проиграно, а дело Бандеры – выиграно... Крым лучше отрезать, как больную гангреной ногу...

Василий Шкляр – украинский писатель, критики величают его «отцом украинского бестселлера».. В его творческом заделе много известных книг, таких как «Ключ», «Кров кажана», «Елементал». Недавний его роман «Черный ворон» восстанавливает одну из самых драматичных и самых умалчиваемых страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против оккупационной власти в 1920-х годах. Главный герой романа – холодноярский атаман по прозвищу Черный Ворон – воюет против большевиков, оккупировавших Украину и вводящих в ней свой строй... За эту книгу господину Шкляру пророчат Шевченковскую премию.

Василий Шкляр ответил на вопросы УНИАН.

СРЕДИ ТЕХ, КТО ФИНАНСИРУЕТ ЭКРАНИЗАЦИЮ МОЕЙ КНИГИ, БОЛЬШЕ РУССКИХ И ЕВРЕЕВ, ЧЕМ УКРАИНЦЕВ Вас называют главным претендентом на нынешнюю Шевченковскую премию за книгу «Черный ворон» . В этом произведении “братья-россияне” предстают в негативном, ироническом свете. Думаете, при сегодняшней власти, которая считается пророссийской, вам дадут эту премию?

Мне незачем оправдываться за эту книгу. Она сама себя отстоит.

А что касается того, как кто ее воспринимает, то скажу, что «Черного ворона» нужно читать с открытым сердцем. Кто не может читать с открытым сердцем, пусть читает ее с калькулятором, тогда он увидит, что там негативных героев больше среди украинцев, чем среди других наций.

Сейчас идет сбор средств на экранизацию «Черного ворона». Среди людей, которые присылают деньги, больше русских и евреев, чем украинцев. Это те люди, которые прочитали книгу с открытым сердцем, поняли ее. А если кто-то предвзято ее воспринимает, то это их проблемы.

Думаю, многих, в том числе и украинских критиков, поразило, что я называю вещи своими именами. Это честная книга! Если есть какая-то гиперболизация, то это согласуется с моим романтическим жанром, где я показываю врага сквозь призму восприятия тогдашним украинским населением.

Ну не могли люди это ордынское нашествие воспринимать с какими-то симпатиями.

Считаете ли достойным украинского писателя принимать премию из рук господина Януковича, учитывая антиукраинскую политику сегодняшней власти?

Премию присуждает не Янукович, а Шевченковский комитет. Для меня, кроме того, что важно именно имя Тараса Шевченко, очень важен факт признания холодноярских повстанцев героями. Им давно нужно было воздать те почести, которых они заслуживают. Это были молодые люди, которые написали на своем черном боевом знамени «Воля Украины или смерть», остались верны этому девизу до конца.

Должны ли делать сегодня писатели что-то большее, чем писать книги, на ваш взгляд? Украинские писатели всегда делали больше, чем писали книги. Сегодня они тоже это делают – и должны делать. К сожалению, в подневольных нациях писатель всегда брал на себя роль проповедника. Это вредит чистому искусству. Художественное произведение не должно быть тенденциозным, потому что политические акценты ему всегда во вред.

Украинские писатели должны были это делать, потому что они всегда брали на себя роль политических деятелей, просветителей и лидеров нации.

Сегодня мы постоянно видим и слышим писательский протестный голос против безобразия, творимого в нашей культуре и политике. Понятно, что они не идут в Холодный Яр с оружием в руках, потому что сейчас другая ситуация.

РЕБЯТА ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ, ЧТО ОТРЕЗАЛИ ГОЛОВУ ПАМЯТНИКУ СТАЛИНУ Что думаете об отрезанной в Запорожье голове памятнику Сталину?

Я одобряю эту акцию. Считаю правильным то, что ребята-трезубовцы взяли на себя смелость сделать это, да еще в этом признаться.

Символика оккупационного режима, как и любая чужая символика, несет негативную ауру. До сих пор ведется борьба между украинством и его врагами.

Когда пришла нынешняя власть, Юрий Андрухович сказал: у него возникло впечатление, будто все, что было до сих пор им написано, не суть важно. Все было напрасно... У вас тоже такое впечатление?

Нет, у меня нет такого ощущения. Некоторое смятение естественно в такой ситуации, но ничего не делалось зря. Это точно. У нас, слава богу, литература достаточно сильная... Я всегда удивляюсь, что литература такая самодостаточная, нам за нее никогда не стыдно.

Лина Костенко очень хорошо сказала в своей книжке «Записки самашедшого», что оборону держат мертвые. Но благодаря нашему отношению к тем, на чьих могилах проросла наша цель, идея. Если бы живые этого не чувствовали, то не было бы и самой обороны. Поэтому ничего не ушло зря. Не ушла зря ни единая капля крови, пролитая за нашу независимость.

Кстати, как вам последняя прозаическая книга Лины Костенко, наделавшая столько шума?

Хорошая книга. Я много слышал разных мнений среди писателей. Возможно, кто-то ждал чисто художественного произведения и вдруг увидел, что это публицистическое эссе. Я прочитал его с удовольствием. Автор сделала такой общенациональный дневник. То есть то, что мы все ленились зафиксировать, она сделала за всех нас.

Книгу воспринимают по-разному. Например, я читал с некоторой грустью, жена моя, читая, много смеялась. Когда такое разное восприятие, это свидетельствует о высоком качестве текста.

ЮЩЕНКО – ЭТО ПЕТЛЮРА, ТИМОШЕНКО – СКОРОПАДСКИЙ, А ЯНУКОВИЧУ НЕТ АНАЛОГИЙ С кем бы вы сравнили украинскую власть? Было ли что-то подобное в нашей истории?

Эти аналогии уже и оскомину набили... Начиная с того же Грушевского, который стал символом нации, а затем оказалось, что он был даже плохим историком. То есть хроникером он был неплохим, но историк должен делать выводы из тех исторических фактов, которые он изучает. Если бы Грушевский осознавал историю действительно глубоко, то знал бы, что Украину нужно начинать строить с собственной армии, потому что Россия рано или поздно пойдет войной и утопит в крови нашу независимость. А он очень полагался на московскую «демократию».

О том же Винниченко, который когда-то был запрещен, мы тоже думали, что это человек особого украинского теста. Потом оказалось, что он склонен к изменам, компромиссам и вообще близорук как политик.

Что касается Петлюры, то точно мне как-то историки заметили: «Ты Петлюру не трогай. У нас есть три человека, ставшие символами борьбы. Это Мазепа и мазепинцы, Петлюра – петлюровцы и Бандера – бандеровцы» Собственно, именно так называют сегодняшних настоящих украинцев. Но Петлюра тоже делал много ошибок. Петлюра – это, так сказать, Ющенко. А Тимошенко – это Скоропадский.

А Янукович тогда кто?

Януковичу я не вижу точных аналогов. Может быть, нужно поискать не среди самостийников, а среди советских вождей.

НЫНЕШНИЕ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МОСКВОЙ – ЧИСТЫЙ МИФ Почему нынешняя власть не сумела защитить Украинскую библиотеку в Москве и украинские организации в России?

Это для меня странно, очень... Потому что эти вещи не укладываются в ту фразеологию, которую провозглашает сегодня власть, – о добрых отношениях с Москвой. Как по мне, то, что произошло с библиотекой, – еще один дерзкий вызов со стороны Москвы, мол, нам все равно, кто там у вас руководит, вы все равно будете под нами. Я удивляюсь... Хотя, чему здесь удивляться?..

Вот вы критикуете власть, так выходит, по логике Литвина, вы – раб, потому что это, мол, рабская привычка - критиковать?

Кто бы говорил о рабской привычке, но только не Литвин... Знаете, это что-то такое абсурдное, что и не знаю, как комментировать. Как раз молчание – рабство, а не наоборот.

Чем, по-вашему, роман Василия Барки «Желтый князь» о Голодоморе оказался так опасен, что его нынешняя власть руками чиновника Табачника исключает из школьной программы?

Я тоже с большим удивлением услышал, что убирают из школьной программы «Желтого князя»... Вместо этого будет изучаться так называемая украинская русскоязычная поэзия. Это тоже одно из преступных деяний Табачника.

Барка же признан миром! Хотя в Украине он так и не был должным образом оценен. Его трижды выдвигали на Шевченковскую премию, но Барка так и не получил ее с таким вот знаковым, этапным произведением для Украины. Но Барка вернется, обязательно вернется.

ДЕЛО СТАЛИНА И ГИТЛЕРА – ПРОИГРАНО, А ДЕЛО БАНДЕРЫ – ВЫИГРАНО Дмитро Павлычко как-то сказал, что пока Ленин будет маячить на бульваре Шевченко, до тех пор украинцы не станут настоящими украинцами?

Правду говорит Павлычко. Речь идет не только о том, который напротив Бессарабки. Всех их нужно убрать. Нам лукаво говорят, что это памятники истории, они все равно должны быть.

Все это от лукавого. Всю чужую, дьявольскую символику мы должны как можно быстрее убрать. Пока они будут стоять, мы будем находиться под его влиянием, чувствовать унижение.

Большой мудрец был отец украинского национализма Николай Михновский. Представьте себе, еще в 1900 году он сказал, что нация, которая не освободится до наступления демократии, практически шансов не будет иметь. Потому так и спешили настоящие украинские патриоты, идеологи, добиваясь освобождения во время войн. Героев обвиняют, что они сотрудничали какое-то время с фашистами. Да хоть с самим дьяволом, лишь бы освободить свою страну от оккупанта. Теперь мы видим, насколько был Николай Михновский мудр, потому что в условиях демократии восстанавливать историческую справедливость очень тяжело.

Те, кто пришли к власти, говорят разные глупости о Бандере, Шухевиче. Они отнимают Героя у Степана Бандеры, в то же время ставят памятник Сталину. И никто не говорит о главном в тех событиях: воевали два тоталитарных режима в лицах Сталина и Гитлера. Кто-то еще смеет спорить, кто лучше, кто хуже, а правда в одном – дело Сталина проиграно и осуждено всем миром, страна, которую он строил, развалилась. Дело Гитлера проиграно и осуждено всем миром. Дело Бандеры и Шухевича, которые воевали против тех и тех – выиграно, их идея воплотилась в независимую Украину. А теперь этих победителей смеют осуждать.

В последнее время говорят, что где-то в 2060 году процесс исчезновения украинского языка станет необратим. Что вы думаете по этому поводу? Это специально забрасывают такие провокационные тезисы. Наш язык будет существовать долго, по крайней мере пока будет существовать Украина. Я по своей природе пессимист и тоже вижу большие угрозы. Знаю, что такой Украины, за которую пролили реки крови, – своей и чужой – наши герои, уже никогда не будет, к сожалению.

Украинское село – основа нации – абсолютно уничтожено. Таким, как оно было – с традициями, глубиной души, - уже никогда не будет. Но все равно говорить, что украинский язык исчезнет, - это все равно что сказать: исчезнет украинская нация. И чем большее сопротивление будут чувствовать украинцы, тем больше они будут консолидироваться.

Конечно, если москаль к тебе обращается на своем языке и ты ему отвечаешь на его же языке, что часто у украинцев бывает, то через какое-то время украинский и в самом деле может исчезнуть. Потому что украинская нация сейчас слаба. Мой брат вывел такую формулу: один москаль ставит на место пять хохлов. То есть если соберется шесть человек, и среди них будет один русский, то все украинцы будут переходить на русский язык, и даже между собой переходят на русский. С этой стороны, я действительно чувствую большую угрозу.

Так украинский язык нужно заносить в Красную книгу, как говорит Олег Скрипка?

Нет, его не нужно заносить в Красную книгу, потому что Красная книга для такого языка, как украинский, – очень унизительно. Его просто нужно отстаивать ежедневно. К сожалению, украинская нация – будто создана для такой перманентной борьбы и если бы вдруг ей все дали, то мы бы не знали, что с этим делать.

В других развитых нациях писатель занимается именно искусством. А украинские писатели 99 процентов сил отдают на то, чтобы украинцы остались украинцами.

КРЫМ ЛУЧШЕ ОТРЕЗАТЬ, КАК БОЛЬНУЮ ГАНГРЕНОЙ НОГУ За что сегодня должно быть стыдно украинцу, на ваш взгляд?

За то, что мы уже упоминали: за памятники Сталину и подобным ему, за унижение нашего достоинства. Коммунисты, украинофобы не просто чествуют своих кумиров, а бросают нам наглые, дерзкие вызовы. А мы не можем дать на них адекватный ответ. Это печальнее всего.

Меня недавно спросили: «Ну хоть что-то позитивно у этой власти?» Я подумал, наверное, позитивом можно назвать то, что впервые на кино выделено 130 миллионов. На эти деньги уже можно снять несколько фильмов. Конечно, по голливудским меркам, так и на один мало, но несколько малобюджетных лент снять можно.

Но эти деньги могут пойти не на украинские фильмы, потому о позитивах говорить преждевременно.

А как вы относиться к тому, чтобы Донбасс и Крым отсоединились от Украины, если они этого захотят?

Это я называю философией отчаяния. Я эти мысли выражал еще в начале 90-х. Сейчас их еще раз артикулировал Андрухович и поднялся большой шум.

Возможно, популяризировать эту мысль не стоит, но философия отчаяния продиктована объективными вещами. Если провести границу по результатам президентских выборов, то Украина была бы меньше территориально, но это было бы полноценное государство. Здесь даже разговоров бы не вели о том, сколько осталось жить украинскому языку...

Да, давайте согласимся, Крым никогда исторически не был украинской территорией, и если нация больна и не может переварить, освоить эту территорию, то от нее лучше избавиться. Это все равно, когда у человека гангрена ноги, и чтобы все тело не заболело, - ее просто отрезают.

Когда-то к маленькой Литве хотели присоединить Калининградскую область. Представьте себе Литву и огромную область. Литовцы отказались, они костями готовы были лечь, чтобы им не увеличивали территорию. Они знали, что это угроза их литовскости.

Поэтому не нужно жить мечтами “от Сяна до Дона”.

Если эти “неукраинские” регионы отсоединятся, то Россия уже никогда не будет представлять серьезной угрозы для Украины.

Беседовала Оксана Климончук