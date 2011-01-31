В 2060 году процесс исчезновения украинского языка может стать необратимым.

К такому выводу пришел еженедельник “Комментарии:”, который провел статистическое исследование динамики развития украинского языка и презентовал его результаты сегодня на пресс-конференции.

Результаты исследования свидетельствуют, что, при сохранении существующих тенденций, уже через 50 лет – в 2060 году – процесс исчезновения украинского языка станет необратимым. Такие данные были получены на основании анализа статистических показателей относительно языковой ситуации в разных регионах Украины в советское время и во времена независимости.

Журнал выяснил, что основной опасностью для украинского языка является русификация – постоянное увеличение доли тех, кто называет русский родным языком, в общей массе украино- и русскоязычных. Например, по результатам переписи 1959 года в целом по Украине доля русскоязычных составляла 25,16%, в 1970-м – 28,68%, прирост на 3,52%. Перепись 1979 года дала уже 32,08%, прирост 3,4%. Суммарный прирост составляет 6,92%.

В 1989 году прирост степени русификации составлял 1,58%. С 1989 по 2001 год степень русификации уменьшилась на 3,19% (до 30,47%). Наибольшее снижение наблюдалось в Центральной Украине – на 5,88% и немного меньше, на 4,5%, – в полосе от Харьковской до Одесской области. В то же время Донбасс дал не снижение, а прирост на 6,36% (до 73,59%). Отсюда видно, констатирует издание, что черта, за которой отмирание украинского языка становится необратимым, находится возле отметки 50%, а значит даже как бы равновесие между русско- и украиноязычными, на самом деле, крайне опасно.

Согласно исследованиям, если допустить, что тенденции 1989-2001 годов сохранились бы, то к 2009-2010 годам степень русификации в целом по Украине должна была бы уменьшиться до того уровня, который был в 1970 году (28,68%). Однако это не означает возвращения к языковой ситуации 40-летней давности. Если в 1970 году разрыв между Донбассом и остальной частью юго-восточных областей (без Крыма) составлял 22,57%, то к 2010-му он, скорее всего, превысил 40%.

Издание отмечает, что при таких условиях сомнительным является последующее сокращение степени русификации. Катастрофичность процесса будет усиливаться тем, что все новые и новые регионы по степени их русификации будут превращаться в русификаторские. Критическую черту в 50% уже в 2012 году может перейти Запорожская область, в 2019-м – Одесская, в 2021-м – Харьковская. Приблизительно в 2042 году наступит очередь Днепропетровской, в 2045-м – Николаевской, в 2053-м – Херсонской.