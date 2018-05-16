По экономической конкурентоспособности Украина опередила Турцию, Бразилию и Польшу

Украинская экономика в этом году впервые попала в рейтинг конкурентоспособности, который ежегодно составляют всемирно признанные специалисты Высшей школы коммерции Швейцарии IMD, расположенной в городе Лозанна. И первые блины не вышли для украинцев уж слишком невыпеченными.

Среди 55-ти проанализированных ведущих национальных экономик мира Украина заняла 46-е место, опередив по данному показателю такие страны как Мексика, Турция, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Польша и Хорватия. Конечно, это не ахти какие суперразвитые и рыночные государства, но они, по крайней мере, заслужили звания мировых середняков, а некоторые – и региональных экономических „тигров”. От нашего побратима-соперника России мы отстали лишь на три позиции.

Экономисты IMD оценивают конкурентоспособность экономик согласно 323-м критериям, которые касаются создания и поддержки в стране благоприятных для развития предпринимательства условий.

На первом месте традиционно очутились США. По словам директора программы оценки конкурентоспособности Стефана Гарелли, первенству Штатов способствовал незаурядный динамизм биржевых рынков. В то же время он отметил, что американская экономика пострадала из-за рекордного торгового дефицита, который, в сочетании с дефицитом бюджетным, довел национальный долг до 8 700 миллиардов долларов.

Кроме того, были зарегистрированы посредственные для США результаты и в других секторах, в частности речь идет об инвестициях в телекоммуникации, интересе молодежи к науке, абонировании мобильной телефонии, знании иностранных языков и др.. Некоторые из этих лакун уже были указаны в подобном рейтинге, подготовленном в прошлом году Мировым экономическим форумом, где Штаты „съехали” с 1-го места на 6-е.

„Это очень хорошо – быть первым, но проблема заключается в том, что американскую модель копирует весь мир. США должны каждый раз изобретать что-то новое, поскольку все просто крадут их рецепты” – говорит господин Гарелли.

По словам профессора, новый рейтинг демонстрирует, что много национальных экономик находятся на пути к сокращению своего отставания от США. „Повсюду в мире появляются новые предприятия и новые торговые марки”.

Китай (14-тый) поднялся на три пункта. Среди зажиточных стран, которые подняли уровень своей конкурентоспособности, – Австрия, Дания, Швейцария и Гонконг.

Как отметил М.Гарелли, лишь 15 изученных стран увеличили свой разрыв с США. Среди них Италия, Аргентина, Бразилия, Мексика, Турция и Франция. Зато наибольший прогресс осуществила Германия, поднявшись на 9 пунктов, тогда как „рекорд” падение – 12 пунктов – поставила ЮАР.

Рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 2007 года, составленный IMD (в скобках – прошлогоднее место):

1. США (1)

2. Сингапур (3)

3. Гонконг (2)

4. Люксембург (9)

5. Дания (5)

6. Швейцария (8)

7. Исландия (4)

8. Нидерланды (15)

9. Швеция (14)

10. Канада (7)

11. Австрия (13)

12. Австралия (6)

13. Норвегия (12)

14. Ирландия (11)

15. Китай (18)

16. Германия (25)

17. Финляндия (10)

18. Тайвань (17)

19. Новая Зеландия (21)

20. Великобритания (20)

21. Израиль (24)

22. Эстония (19)

23. Малайзия (22)

24. Япония (16)

25. Бельгия (26)

26. Чили (23)

27. Индия (27)

28. Франция (30)

29. Южная Корея (32)

30. Испания (31)

31. Литва (-)

32. Чехия (28)

33. Таиланд (29)

34. Словакия (33)

35. Венгрия (35)

36. Греция (36)

37. Иордания (40)

38. Колумбия (34)

39. Португалия (37)

40. Словения (39)

41. Болгария (41)

42. Италия (48)

43. Россия (46)

44. Румыния (49)

45. Филиппины (42)

46. Украина (-)

47. Мексика (45)

48. Турция (43)

49. Бразилия (44)

50. ЮАР (38)

51. Аргентина (47)

52. Польша (50)

53. Хорватия (51)

54. Индонезия (52)

55. Венесуэла (53)

По материалам АР подготовил Николай Писарчук