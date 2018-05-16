62-я годовщина Победы: без ”Беркута” не обошлось

Киев

В Киеве в 10.00 начался марш ветеранов по случаю 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, колонны участников марша отправились от Центрального универмага по Крещатику к Майдану Независимости. Во главе колонны – солдаты, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны несут флаги 1-го, 2-го, 3-го, 4-го украинских фронтов, а также украинского партизанского фронта.

За ними в колонне с ветеранами идут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН.

Также вместе с государственными должностными лицами в колонне находятся лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, Киевскую городскую власть представляют секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Следует отметить также, что в колонне нет представителей руководства Верховной Рады Украины, в то же время присутствует уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.

Вдоль шествия колонны выстроились от ЦУМа к Майдану около 2 тыс. жителей Киева.

Сейчас на Майдане Незалежности, где должен проходить праздничный митинг, на сцене, которая в свое время была установлена представителями антикризисной коалиции, заменена символика Партии регионов на транспаранты с приветствиями с праздником Победы.

В то же время за сценой, где будут проходить торжественные мероприятия, реют флаги Партии регионов, а также остались на день праздника неубранными палатки сторонников коалиции.

Львов

Около полутора тысяча львовян сегодня собрались на холме Славы возле захоронений воинов-освободителей Львова по случаю Дня Победы.

Как отметил в комментарии корреспонденту УНИАН первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины Александр КАЛИНЮК, «это был наиболее массовый митинг при участии львовян по случаю Победы в Великой Отечественной войне за последние годы».

Как добавила одна из участниц митинга, «сегодня собралось много люди, по-видимому, потому, чтобы засвидетельствовать, что событий, имевших место в Эстонии с демонтажем памятника советскому солдату, во Львове, несмотря на все заявления представителей ВО «Свобода» демонтировать «советские символы», мы не допустим».

В своей речи перед присутствующими народный депутат Украины, председатель львовской областной организации Партии регионов Алексей РАДЗИЕВСКИЙ отметил, что благодаря Кабинету министров, Верховной Раде «кризиса в Украине нет, есть кризис в среде помаранчевых сил, которые стремятся взять реванш неконституционными методами».

Первый секретарь Львовского обкома КПУ А.КАЛИНЮК, в свою очередь, отметил: «Политические авантюристы по указанию из-за океана стремятся установить в Украине националистическую диктатуру и закладывают фундамента какой-то хунты, которая может сегодня уничтожить демократию в государстве».

Правопорядок во время митинга обеспечивали свыше 150 работников милиции. В этот раз обошлось без эксцессов.

Ивано-Франковск

Сегодня в Ивано-Франковске на Мемориальном кладбище состоялся вече-реквием по случаю 62-й годовщины Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, часть ветеранов, которые собрались под флагами КПУ, прошли торжественным маршем центром города к Мемориальному кладбищу. Вторая половина ветеранов собралась на Кладбище. Во время движения колонны ветеранов с коммунистами вблизи Мемориала группа молодых людей из молодежного крыла Конгресса украинских националистов с партийными флагами и транспарантами «ОУН-УПА – державне визнання!» и «Внуки – за своїх дідів» перекрыли улицу и намеревались ветеранов пропустить, а у коммунистов отобрать красные флаги. После переговоров со стражами порядка молодые люди пропустили колонну, только выкрикивали лозунги в их адрес: «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!».

На Мемориальном кладбище, где похоронены солдаты, освобождавшие Ивано-Франковск от немецких захватчиков, председатель облгосадминистрации Роман ТКАЧ, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, ветераны, лидеры общественных организаций, военнослужащие, студенты, жители областного центра возложили венки и цветы к памятнику Матери-Родине.

Возле Креста примирения владыки УГКЦ, УПЦ КП и УАПЦ отслужили поминальную панихиду по убиенным защитниками Отечества и произнесли речи. Потом состоялся вече-реквием. В своем выступлении председатель облгосадминистрации Р.ТКАЧ отметил, что «историю нельзя переписать, ее надо воспринимать такой, какой она была». По его словам, в душе каждого должна сохраниться «память об этой страшной войне и надо постоянно отдавать дань уважения ветеранам, защищавшим свою землю от врага». Он поблагодарил ветеранов за подвиг и пожелал им крепкого здоровья. Городской председатель Ивано-Франковска В.АНУШКЕВИЧУС заметил, что «Победу народа в этой войне не может присвоить себе коммунистическая идеология» По его словам, это был подвиг народа разных национальностей и разных вероисповеданий. На вече также выступили руководители ветеранских организаций. Участники вече почтили минутой молчания память погибших, прозвучал военный салют. Коммунисты держали свой постоянный транспарант с надписью: “Керівники міста! Поверніть вулицям імена героїв, які визволяли Івано-Франківщину від німецько-фашистських загарбників!». После вече ветеранов пригласили на торжество в областной музыкально-драматичный театр имени Ивана Франко.

Из выхода из Мемориального кладбища всех ожидал пикет представителей молодежного крыла КУН и организации УНА-УНСО, которые скандировали «ОУН-УПА, – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!», «Комуністів – геть!». В руках они держали плакаты: «Поки 40 тисячами фронтовиків області керуватиме коммністична агентура Кремля», «УНА-УНСО вимагає! Рівні права, однакове визнання і шана ветеранам війни і ОУН-УПА», «Мертвим вічна пам’ять, живим однакову пенсію». К месту события были вызваны бойцы подразделения «Беркут», которые в полной экипировке были готовы помешать драке. С пикетирующими переговорил городской председатель В.АНУШКЕВИЧУС и все мирно разошлись.

Торжества, возложение венков и цветов сегодня состоялись во всех районных центрах и городах областного значения.

Симферополь

В Симферополе (Крым) проходят праздничные мероприятия по случаю 62-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование Дня Победы в крымской столице началось сегодня с возложения цветов к мемориалу "Танк Т-34" в сквере Победы, затем прошло торжественное шествие по улицам города к могиле Неизвестного солдата в Гагаринском парке. В шествии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, участвовали представители общественно-политических сил автономии, а также афганцы и простые крымчане, в том числе и дети.

В колонне, в частности, под красными флагами шли активисты Компартии, под своими партийными флагами шли представители Партии регионов, партии "Русский блок", партии "Союз" и Социалистической партии Украины. Кроме того, участники шествия несли государственные флаги Украины и флаги Крыма. Коммунисты несли портреты Иосифа Сталина, на одном из них было написано: "Сталин - наша история, наше детство, наша юность!", а также транспаранты с антинатовскими лозунгами: "НАТО - банда убийц!", "Мы никогда не будем в НАТО!", "Фашизм не пройдет!" и т.п.

У многих из участников шествия к одежде были приколоты Георгиевские ленточки, люди несли в руках сирень и тюльпаны.

Праздничную колонну криками "Ура!" и "Поздравляем!" приветствовали люди, стоявшие на тротуарах - в основном, школьники. Дети дарили ветеранам цветы.

Затем в парке им. Гагарина прозвучал оружейный салют, минутой молчания собравшиеся (в том числе руководство автономии - крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО и премьер Крыма Виктор ПЛАКИДА) почтили память, погибших в годы войны, состоялся молебен. После этого люди возложили венки и цветы к вечному огню у могилы Неизвестного солдата. Затем начались народные гуляния, была организована полевая кухня.

По разным оценкам, в праздничном мероприятии принимают участие от 5-ти до 10 тыс. человек.

Праздник проходит спокойно, общественный порядок в городе охраняют сотни милиционеров.

Херсон

В Херсоне по случаю Дня Победы состоялось торжественное шествие от местного драмтеатра по центральным улицам города к монументу Родина-мать, который находится на набережной Днепра.

Демонстранты несли флаги разных политических сил, в частности, «Наше Украины», Партии регионов, КПУ, СПУ. Отмечается, что не было флагов БЮТ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления МВД в области Михаил ЯСЕЛЬСКИЙ, в праздничных мероприятиях приняли участие, по данным милиции, 4,5 тыс. херсонцев.

Перед собравшимися у монумента выступили народные депутаты Украины Катерина САМОЙЛИК (КПУ) и Игорь КОЗАКОВ (Партия регионов). Также выступали глава облсовета Владимир ДЕМЕХИН и первый заместитель главы облгосадминистрации Игорь ЯКОВЛЕВ.

Сам губернатор отсутствовал на торжествах, так как находится на больничном.

В своем выступлении глава облсовета В.ДЕМЕХИН после поздравления ветеранов с праздником обвинил «псевдонациональные политические силы Украины в расколе страны». Также он подчеркнул, что, к сожалению, в этом процессе принимают участие высшие руководители страны, которые «вместо отстаивания государственных интересов занимаются расколом страны, в частности, переносят парады, переносят День флота и так далее». «В этом процессе они выходят за рамки Конституции и законов Украины», - сказал В.ДЕМЕХИН.

Севастополь

В Севастополе по случаю 62-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне и 63-й годовщине освобождения города состоялись парад войск гарнизона и торжественное прохождение ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, первыми в колоннах прошли ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, участники боевых действий, воины-интернационалисты. Второй год в таком шествии - отдельной колонной - приняли участие ветераны Военно-Морских Сил Украины. Уже в который раз отдельной колонной прошли члены общественной организации „Союз советских офицеров”.

В этом году впервые среди участников прохождения были и две колонны, участники которой держали в руках российские государственные флаги, флаги пророссийски настроенных политических партий и общественных организаций, транспаранты типа „Русскому Севастополю быть!”

Участники одной из колонн, которая шла приблизительно внутри прохождения, несли многочисленные флаги ПСПУ (лидер партии Наталия ВИТРЕНКО стояла вблизи руководства города, командований флотов и гостей праздника), а также флаги „Русского блока”, Андреевские флаги, флаги Украинской социал-демократической молодежи, “Русского молодежного союза”. После этой колонны двигались колонны партизан-подпольщиков, ветеранов ракетно-артиллерийского отдела Черноморского флота и другие. А после колонны бывших узников нацизма шла колонна, которая несла транспарант с надписью „Русская община Севастополя”. В этой же колонне были многочисленные российские государственные флаги, партии „Русский блок”, транспарант „Севастопольська городская организация партии „Русский блок”. Едва пройдя трибуну, участники колонны скандировали „Севастополь. Крым. Россия!” Колонну замыкал транспарант с надписью „Русский Севастополь” (на красном фоне). После этой колонны прошли еще несколько колонн ветеранских организаций.

После завершения прохождения ветеранов, 700 украинских и российских военнослужащих (350 плюс 350) в составе 12 сводных рот (плечом к плечу) осуществили совместное торжественное прохождение по улице Ленина и проспекту Нахимова. Парад совместно принимали командующий ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь ТЕНЮХ и командующий ЧФ РФ адмирал Александр ТАТАРИНОВ. Командовали парадом помощник командующего ВМС Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Николай КУЛИШ (он первым подал команду и осуществил доклад командующему ВМС Украины о готовности войск к параду, после этого также доклад „своему” командующему осуществил российский адмирал) и помощник командующего ЧФ РФ контр-адмирал Евгений ХАЛАЙЧЕВ. Вооруженные Силы Украины в подавляющей степени были представлены военными моряками, а также военнослужащими Воздушных Сил Украины. В завершение - прошли военные оркестры ВМС Украины и ЧФ РФ.

Мероприятия продолжились проведением „полевой кухни” для ветеранов в „Сквере воинов-интернационалистов”, концертом духовых оркестров на площади Нахимова.

Представитель руководства Севастопольской городской государственной администрации, который не пожелал назвать свою фамилию (по его словам „пускай лучше комментирует первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, как председатель оргкомитета праздника”) в интервью УНИАН выразил сожаление по поводу того, что „отдельные политические силы города политизировали праздник Победы, не удержались от того, чтобы не „пропиарить себя”. „Небывалую в минувшие годы политизацию” праздника отмечают также местные обозреватели.

Как сообщал УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в прошлый понедельник на брифинге для журналистов отметил, что власть города обратилась ко всем политическим партиям „и сегодня я еще раз это сделал, чтобы не устраивали шоу. 9 мая - это не 1 мая. Чтобы никто не пытался там пристроиться с партийными флагами с учетом того, что ожидаются выборы в стране, и никто не начал там спекулировать и зарабатывать на этом себе авторитет”. По словам С.КУНИЦЫНА „9 мая - это день памяти, поэтому я ко всем обратился с тем, чтобы никто не злоупотреблял партийной символикой, а чтобы мы отдали дань уважения, и в первых рядах прошли те, кто заслужил эту Победу - ветераны Великой Отечественной войны”.

Справка УНИАН: впервые украинские и российские военнослужащие в Севастополе осуществили торжественное прохождение 6 мая 2000 года после завершения митинга-реквиема, который состоялся на площади Нахимова при участии тогдашнего президента Украины Леонида КУЧМЫ, тогдашнего министра обороны России маршала Игоря СЕРГЕЕВА и других высокопоставленных должностных лиц Украины и России.

Днепропетровск

Сегодня в Днепропетровске около 5 тыс. человек приняли участие в торжествах по случаю Дня Победы возле монумента Славы на склоне Днепра.. По традиции, сюда специальными автобусами из всех восьми районов города были доставлены ветераны Великой Отечественной войны. Они первыми возложили цветы к монументу памяти павшего во время войны Днепропетровска.

Перед ветеранами под военный оркестр торжественным маршем прошли воины, расквартированных под Днепропетровском частей Вооруженных сил Украины. За маршем военных наблюдали руководители Днепропетровской области – председатель областного совета Юрий ВИЛКУЛ, заместитель председателя облгосадминистрации Виктор СЕРГЕЕВ, Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО, священники Днепропетровской епархии УПЦ (МП). во главе с архиепископом ИРИНЕЕМ. На праздничных мероприятиях не была замечена губернатор Днепропетровской области Надежда ДЕЕВА, которая, как заявил корреспонденту УНИАН представитель ОГА, теперь болеет.

Цветы к монументу Славы также возложили представители местных организаций политических партий. Судя по имеющимся флагам, это были Партия регионов, “Народный союз “Наша Украина”, ВО “Батьківщина”, Блок Лазаренко, Компартия Украины, Соцпартия Украины, Народно-демократическая партия. Речи у монумента Славы не произносились.

КПУ и Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” за 200 метров от монумента установили агитационные палатки, где раздавали политические издания и обращения, которые не имеют отношения ко дню Победы.

После торжеств, продлившихся один час, у главного монумента Днепропетровска, ветеранов Великой Отечественной войны также организовано, на автобусах повезли по районам города, где на их ожидают концертные программы, фронтовые “сто граммов” и солдатская каша.

До нынешнего Дня Победы из областного и местных бюджетов городов Днепропетровщины ветеранам ВВВ предоставлены 3, 5 млн. грн. материальной помощи.

Ривне

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и председатель сената Чешской Республики Пршемисл СОБОТКА приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле неизвестного солдата в городе Ривном (мемориал «Дубенское»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая на торжественном митинге по случаю Дня Победы А.МОРОЗ призвал «вспомнить самого великого героя – солдата, для которого это был не только подвиг, но и страшная работа».

По словам А.МОРОЗА, «сегодняшний день – день истины, который произошел 62 года назад». «Наши политические вкусы и противостояния ничего не стоят по сравнению с этой святой и вечной истиной. Вы – наши герои, образец для всех нас. Ваш жизненный подвиг никем не забыт», - отметил А.МОРОЗ.

Обращаясь к участникам митинга, А.МОРОЗ призвал «все время надеяться, что лучшая жизнь будет с нами».

П.СОБОТКА, обращаясь к участникам митинга, поблагодарил «родителей, дедов за вклад в освобождение чешских земель от фашистских оккупантов». По словам П.СОБОТКИ, нам необходимо думать и о будущем – «перед нами много задач и вызовов, много из которых мы будем выполнять совместно». При этом он выразил надежду, что Украина вскоре станет членом Европейского Союза.

Чернигов

Празднование Дня Победы в Чернигове началось традиционно – возложением венков и цветов к могилам погибших воинов в сквере имени Попудренко. Потом торжественным м маршем ветераны, руководители области и города, представители политических партий прошли к Болдиной горе, где на Мемориале Славы состоялся митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом в мероприятиях приняли участие около 5 тысяч жителей. Вдоль пути к Мемориалу Славы ветеранов, участников торжественного шествия приветствовали школьники. Особую активность проявили также и представители местных организаций политических партий. В частности, во время возложения цветов и митинга присутствовали партийцы от БЮТ, «Нашей Украины», СПУ, КПУ, УНП, Народной партии. Однако политические силы не использовали торжественные мероприятия для ведения агитационной работы.

Ветеранов с 62-й годовщиной Победы на митинге поздравили председатель Черниговской ОГА Николай ЛАВРИК, председатель областного совета Наталия РОМАНОВА и городской председатель Александр СОКОЛОВ. Они напомнили героические страницы Великой Отечественной войны, к которым причастны ветераны-черниговцы. А городской председатель отметил, что величие праздника не тускнеет с годами. «Оно навсегда останется для нас символом патриотизма, самоотверженной любви к Родине», - сказал он.

Сегодня также на Красной площади Чернигова состоится концертная программа при участии местных творческих коллективов, завершится она праздничным фейерверком.

Донецк

В Донецке и области митингами и концертами широко отметили 62-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, основные торжества в Донецке прошли у мемориального комплекса "Освободителям Донбасса". У Вечного огня состоялся митинг с участием ветеранов войны и труда, общественности, молодежи. Над участниками митинга развевались национальные флаги Украины, а также флаги некоторых политических сил, в частности, "Нашей Украины", Партии регионов, "Народной оппозиции" Натальи ВИТРЕНКО, партии "Русско-Украинский союз" и других.

На митинге выступили председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, народные депутаты Сергей БУБКА, Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ, Валентин ЛАНДИК, участники боев за освобождение Донбасса. В своих выступлениях политики поблагодарили ветеранов за спасение мира от фашизма, "за тот подвиг, который они совершили" и пожелали здоровья и долголетия.

В частности, в своем выступлении Е.ЗВЯГИЛЬСКИЙ заявил ветеранам: "Партия регионов, которой вы с глубокой любовью и уважением отдаете предпочтение, ее лидеру Виктор Федоровичу ЯНУКОВИЧУ, никогда не оставит вас в стороне, вас любимых, уважаемых, заслуженных людей, сражавшихся за великую победу в Великой Отечественной войне!".

Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню и марш-парадом ветеранов и воинов Донецкого гарнизона.

После митинга для ветеранов состоялся торжественный концерт, завершившийся праздничным обедом – ветераны угощались кулешом из полевых кухонь и "фронтовыми 100 граммами".

Также в течение дня в Донецке руководство области и города, ветераны и представители общественности торжественно возложили цветы ко многим памятникам и монументам, установленным в память о погибших в Великой Отечественной войне.