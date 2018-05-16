Участников ”конопляного” марша в Киеве обещали повесить
В стане сторонников легализации конопли царила обстановка умиротворенности, благости и бесполости. «Би хэппи!» «Донт уорри!» - пели они, ударяя по своим барабанам. «Мы вас всех повесим!» - кричали им оппоненты.
Следует признать: организаторы «Марша Свободы», прошедшего сегодня по улицам Киева, на редкость талантливые рассказчики. Активисты общественной инициативы «Объективная реальность» Анастасия Безверхая и Тарас Ратушный – профессиональные журналисты. Поэтому им ничего не стоило убедить самих себя и своих сторонников, пришедших на Михайловскую площадь, что сегодняшнее мероприятие вовсе не направлено на легализацию и пропаганду наркотиков.
|Марш стартует на Михайловской площади
Цель этой акции, по словам организаторов, - «активизация общественного обсуждения наркопроблем в Украине». Всего-то.
Удивительно, как только невежественные прохожие не могли понять этого. «О! Обкурки идут!» - говорили киевляне и гости города, показывая на зелёно-жёлто-красные флаги легализаторов. Еще меньше понимания представители «Объективной реальности» вызвали у членов националистических организаций, также пришедших к памятнику княгине Ольги, чтобы выразить свое «фи!» происходящему. Оппонентов сразу же разделил кордон милиции, однако лицебития, как было в прошлом году на аналогичной акции, не произошло. Дело в том, что наиболее радикальные противники «активизации общественного обсуждения наркопроблем в Украине» были с утра, что называется, «закрыты» правоохранителями.
|Свиньи и люди – за наркотики или против?
Объективные реалисты» выступали на площади, доводя до окружающих свою позицию. Короче, как уже было сказано, они не за легализацию наркотиков, нет, более того, многие из них держали в руках плакаты с перечеркнутыми шприцами и бутылками. Ведь если разрешить употребление конопли, то наши люди начнут завязывать с пьянками и перестанут колоться, предпочтя алкоголю и героину полезную для любого организма траву.
Слово за слово, некоторые легализаторы договорились до того, что стали критиковать продажу кофе, потом прямо в мегафон стали читать стихотворения с матюгами. А еще они поносили милицию, которая, по их утверждениям, коррумпирована и «крышует» наркоторговлю. Парадоксально, что при этом сама милиция защищала их от нападок членов националистических движений. Те показывали своим противникам «факи» и выкрикивали: «Чемодан. Вокзал. Ямайка». «Позор!» и «Убей себя ап стену!»
|Вот так выражали свой протест противники марша
- Мы за европейские ценности, за Украину! – говорила бритоголовым националистам девочка с дреддами.
- Чего же вы тогда выступаете под ямайскими флагами? - спрашивали у нее оппоненты.
- Мы за демократию.
- Демократия разрушит украинскую нацию.
- Ее разрушат такие, как вы, национал-гопники.
Бывало, что у противников «объективных реалистов» не выдерживали нервы, и они прорывались сквозь кордоны милиции по направлению к легализаторам. Как результат: двое националистов были задержаны. А вообще в стане легализаторов, коих насчитывалось около двух сотен (националистов было не больше) царила обстановка умиротворенности, благости и бесполости. «Би хэппи!» «Донт уорри!» - пели они, ударяя по своим барабанам.
|В этот раз в автозаке поселились лишь двое противников “лигалайза”
Главный же итог акции: сам Марш состоялся (напомним: в прошлом году националисты и городские власти не позволили его провести). Легализаторы прошли под милицейской опекой от Михайловской площади по Грушевского и Прорезной, выкрикивая «Запрещать – запрещено!», «Фашизм не пройдет!». При этом противники акции скандировали: «Мы вас всех повесим!» Возле станции метро «Крещатик» сторонники «активизации общественного обсуждения наркопроблем в Украине» закончили свое мероприятие.
Во время проведения акции корреспондента УНИАН спрашивали, как к происходящему относится наше агентство. Я отвечал: «Ложные понятия приводят к ложным просветлениям».
Антон Зикора
Фото Дмитрия Стаховского