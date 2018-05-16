Участников ”конопляного” марша в Киеве обещали повесить

Следует признать: организаторы «Марша Свободы», прошедшего сегодня по улицам Киева, на редкость талантливые рассказчики. Активисты общественной инициативы «Объективная реальность» Анастасия Безверхая и Тарас Ратушный – профессиональные журналисты. Поэтому им ничего не стоило убедить самих себя и своих сторонников, пришедших на Михайловскую площадь, что сегодняшнее мероприятие вовсе не направлено на легализацию и пропаганду наркотиков.

Цель этой акции, по словам организаторов, - «активизация общественного обсуждения наркопроблем в Украине». Всего-то.

Удивительно, как только невежественные прохожие не могли понять этого. «О! Обкурки идут!» - говорили киевляне и гости города, показывая на зелёно-жёлто-красные флаги легализаторов. Еще меньше понимания представители «Объективной реальности» вызвали у членов националистических организаций, также пришедших к памятнику княгине Ольги, чтобы выразить свое «фи!» происходящему. Оппонентов сразу же разделил кордон милиции, однако лицебития, как было в прошлом году на аналогичной акции, не произошло. Дело в том, что наиболее радикальные противники «активизации общественного обсуждения наркопроблем в Украине» были с утра, что называется, «закрыты» правоохранителями.

Объективные реалисты» выступали на площади, доводя до окружающих свою позицию. Короче, как уже было сказано, они не за легализацию наркотиков, нет, более того, многие из них держали в руках плакаты с перечеркнутыми шприцами и бутылками. Ведь если разрешить употребление конопли, то наши люди начнут завязывать с пьянками и перестанут колоться, предпочтя алкоголю и героину полезную для любого организма траву.

Слово за слово, некоторые легализаторы договорились до того, что стали критиковать продажу кофе, потом прямо в мегафон стали читать стихотворения с матюгами. А еще они поносили милицию, которая, по их утверждениям, коррумпирована и «крышует» наркоторговлю. Парадоксально, что при этом сама милиция защищала их от нападок членов националистических движений. Те показывали своим противникам «факи» и выкрикивали: «Чемодан. Вокзал. Ямайка». «Позор!» и «Убей себя ап стену!»

Поддержать свободу по версии легализаторов прибыли также белорусские оппозиционеры с бело-красно-белым полотнищем. Был тут известный телеведущий Мирослав Кувалдин, который выглядел совершенно, как Боб Марли с плакатов «объективных реалистов». «Фашизм не пройдет!» «Нелегальных людей не бывает", - кричали люди с яркими флагами.

- Мы за европейские ценности, за Украину! – говорила бритоголовым националистам девочка с дреддами.

- Чего же вы тогда выступаете под ямайскими флагами? - спрашивали у нее оппоненты.

- Мы за демократию.

- Демократия разрушит украинскую нацию.

- Ее разрушат такие, как вы, национал-гопники.

Бывало, что у противников «объективных реалистов» не выдерживали нервы, и они прорывались сквозь кордоны милиции по направлению к легализаторам. Как результат: двое националистов были задержаны. А вообще в стане легализаторов, коих насчитывалось около двух сотен (националистов было не больше) царила обстановка умиротворенности, благости и бесполости. «Би хэппи!» «Донт уорри!» - пели они, ударяя по своим барабанам.

Главный же итог акции: сам Марш состоялся (напомним: в прошлом году националисты и городские власти не позволили его провести). Легализаторы прошли под милицейской опекой от Михайловской площади по Грушевского и Прорезной, выкрикивая «Запрещать – запрещено!», «Фашизм не пройдет!». При этом противники акции скандировали: «Мы вас всех повесим!» Возле станции метро «Крещатик» сторонники «активизации общественного обсуждения наркопроблем в Украине» закончили свое мероприятие.

Во время проведения акции корреспондента УНИАН спрашивали, как к происходящему относится наше агентство. Я отвечал: «Ложные понятия приводят к ложным просветлениям».

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского