Лекция Президента: слезы и украинское барокко

Президент провел почти академическую пару в сельской школе на Киевщине. Я плакала. Нет, я вполне серьезно. Все мы понимаем, что рефлексии Президента по поводу детства, роли школы и все облаченные в доступную, почти «школьную» форму мысли по поводу Конституции, двуязычия, ЕС, НАТО, ВТО только формально были обращены к ученикам Марьяновской средней школы. Понятно, что транслируемая на всю страну лекция была обращена ко всем сельским (и несельским) учителям, ко всей сельской (и несельской) интеллигенции. И Президент «покупал» с потрохами учителей, а заодно и учительских детей, ничуть не менее эффективно, чем премьер-министр, когда тот, рассказывая в телепередаче про тюрьму и ждущую его Люсю, «покупал» определенную гвардию Востока страны.

В свое время, накануне президентских выборов, я делала телефонные опросы в бессарабских селах, на тему: за кого они будут голосовать. Тогда с большим удивлением обнаружила, что большая часть опрошенных в молдавских, болгарских и гагаузских селах настроена голосовать за Ющенко. Регион красный, с сильной совковой памятью – и вдруг Ющенко.

И я думаю, что такие вот лекции, если их будут смотреть даже в этих, суржикоязычных селах, преломят тенденцию разочарования Президентом. Полагаю, что для учителей-пенсионеров в нынешних условиях полнейшей люмпенизации образования и неуважения к учителю приятно послушать, как их уважает Президент. Который (цитируем) «сам из семьи сельских педагогов, и я помню своего первого учителя с охапкой тетрадей, одетую всегда в скромный, строгий костюм».

Президента к лекции готовили. Хорошо готовили. И не надо никого убеждать, что эти хитро вплетенные в его речь исторические аналогии, фрагменты голливудских фильмов, примеры заграничных стран по самым больным на сегодняшний день темам родились как импровизации. Президент весьма кстати вспомнил, что в маленькой Дании, где одна часть страны говорит на английском языке, а вторая – на немецком, государственным является только один племенной язык – датский. А, заведя речь о поместной церкви, ненароком вспомнил, что внучка Ярослава Мудрого Едгина признана святой в Баварии и что ее монашеский подвиг очень сравним с деяниями наших православных святых.

Он также напомнил сельским детям, что простой парнишка по имени Тарас Шевченко через год после учебы стал «обладателем диплома профессионального графика номер один». Все знают, что Шевченко является одним из отцов отечественной графики и мастером офорта, но вряд ли широкая публика знает о дипломе графика, полученном через год после обучения в художественной школе. Зацепив таким образом внимание, дальше Президент распространился о том, как поэт превратил язык, считающийся языком водевилей, каламбуров и шуток, в язык поэзии.

Дальше Глава державы прошелся по истории Казацкой Украины… Упомнив, что в Украине никогда не было рабства, а должность гетьмана была выборной и не передавалась по наследству. Рассказал, что древнейшей цивилизацией является Трипольская…Древнейшей Конституцией – Конституция Пилипа Орлика. А под городом Раховом в Закарпатье есть знак, обозначающий географический центр Европы. В общем, Президент всячески давал понять, что имеется множество поводов гордится нашей страной.

Упомянув, что мы Европа – географически, – Президент плавно перешел к тому, что нас объединяет с Европой ценностно, и как бы неплохо быть интегрированной туда и экономически. Так же органично перешел к теме НАТО. Вот неплохо было бы, чтобы в вопросах безопасности у нас была общая со странами Европы ответственность. Чтобы мы несли ответственность за страны Европы, а страны Европы за нас.

Но завершил Президент лекцию не политическими изысканиями. Он говорил о ценности образования, о том, что все можно отложить, кроме хорошего образования. Я не знаю, не кривил ли душой Президент, говоря о том, какие фундаментальные знания дает украинская средняя школа. Но он, определенно, хотел донести до учеников: цените каждый день, проведенный в школе. Образование создает и раскрывает талант. А образование – это большой труд.

Если, Президент свое домашнее задание выполнил, то, по-моему, школа слегка перестаралась. Ученики были одеты в лучших традициях украинского барокко, спасибо, хоть портрет Шевченко не был обвешен рушниками. Это, конечно, хорошо, что старшеклассницы одели на форму лучшие, самые богатые воротнички и манжеты. Но зачем при этом понадобилось цеплять на выбеленные косы или химическую завивку огромные замысловатые банты? По всему было видно, что школьницы и эти банты, и форму уже минимум лет пять, как не носят. Не сомневаюсь, что это была инициатива завучей школы.

Или вот еще, например, когда Президент закончил лекцию, ученики стали задавать вопросы. И тут снова оказалось, что не надо было так сильно стараться. Ну, вопрос – ах, господин Президент: а как вы проводите свободное время, если, конечно, оно у вас есть? – еще туда-сюда. Президент мог порассуждать о том, какого невероятного самопожертвования требует его работа. Но вопросы, в которых ученицы заученно и слегка сбиваясь, спрашивают о стратегических целях Украины, судьбе саркофага или нашей конкурентноспособности в современном мире, – попахивают фальшью… Впрочем, интервью не затянулось и почти не испортило общего впечатления душевности. Последние слова Президента были таковы: ваша судьба в ваших руках, и она может быть послушной. По-моему, очень правильно сказано.

Маша Мищенко