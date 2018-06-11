Что такое “мера” для Святослава Вакарчука

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук перед презентацией нового альбома под названием «Мера» ответил на несколько вопросов УНИАН. ПРИЯТНО, КОГДА ТЕБЯ СРАВНИВАЮТ С ШЕВЧЕНКО Во Львове во время Пасхальных праздников Вы заявили о выходе нового альбома «Океана Эльзы» под названием «Мера». Что это за название, что Вы у него вкладываете? Любое название для «Океана Эльзы» имеет глубокое содержание. В то же время оно будет, как всегда, загадочным, и может восприниматься по-разному разными людьми. Именно так мы и хотели. Альбом состоит из двенадцати песен, которые все новые. Кроме песни «Все буде добре», их никто никогда не слышал.

Когда состоится презентация? 25 апреля будет большая пресс-конференция по этому поводу. В конце мая мы отправимся в тур. А дальше, возможно, мы сделаем перерыв в концертной деятельности для того, чтобы сосредоточиться на другой работе, в частности и на студийной работе с другими исполнителями. Но это все пока еще планы.

Концертный тур в поддержку альбома будет лишь в Украине? Сначала мы поедем по Украине, потом в США, Канаду, Европу, а в конце года – в Россию. И так целый год.

После клипа «Веселі, брате, часи настали» многие люди начали Вас называть “Шевченко” (иронизирую). Как Вы на это реагируете? Ммм, да нет… (Святослав не скрывается удивления. – Авт.), не думаю, что я готов воспринимать такие комплименты. Такие вещи никто всерьез о себе, мне кажется, не скажет.

Относительно Шевченко, то я думаю, что его гениальность была не столько в его поэтическом таланте... Он был гениальным пророком, он точно в нужном месте, в нужное время сделал то, что должен был сделать именно такой человек. Он дал людям национальную идентичность, понимание – как, с чем и ради чего бороться. И, как по мне, в этом и заключается его гениальность.

Безусловно, приятно, когда тебя сравнивают с Шевченко. Я даже слышал одну смешную историю на эту тему, которую мне моя мама рассказала. Она видела какую-то передачу по телевидению, где наших звезд шоу-бизнес спрашивали о разных вещах – например, кто написал «Хіба ревуть воли, як ясла повні» (кстати, многие не знали). Так вот один из вопросов был об авторе текста нашей песни «Веселі, брате, часи настали», и все сказали – Тарас Шевченко. Из чего были такие выводы? Возможно, из-за мелодики, стилизации, формы...

Но, в конечном итоге, я бы хотел быть таким, каким я есть.

Песня «Веселі, брате, часи настали» – это было своего рода разочарование после Оранжевой революции, а недавно появилась песня «Все буде добре». С чем связан такой оптимизм? Настоящий художник должен уметь угадывать что-то до того, как оно произойдет. Песню «Веселі, брате, часи настали» нужно слушать до конца. В первых пяти куплетах идет речь, не как сказали вы – о разочаровании, – а я бы скорее сказал – это просто констатация факта. А вот последний куплет является призывом к действию. И если этот призыв к действию будет выполнен, то, безусловно, будут иметь смысл слова песни «Все буде добре». По-видимому, это песня автобиографична, как-то я привык, что если ты чего-то хочешь достичь, то идешь к этому, и все происходит. И все хорошо...

ПОКА ЧТО НАШИ ЭЛИТЫ НЕ ЗНАЮТ, КУДА ОНИ ИДУТ Как Вы воспринимаете сегодняшние политические события в государстве? Воспринимаю их как закономерность и как логическое следствие того, что политическая система разбалансирована, запутана и была создана исключительно ради собственных меркантильных интересов конкретных групп влияния или политиков. И абсолютно не была направлена на гармоничное существование государства. Сегодняшние события – это желание наконец разорвать этот гордиев узел.

Я лично за то, чтобы проводить круглые столы, переговоры, подписывать меморандумы, но рано или поздно все эти гуманитарные действия должны приводить к конкретным результатам. Когда подписывается Универсал, то результатом должен быть закон. Когда есть устная договоренность, результатом должно быть долгосрочное соглашение, когда есть соглашение – оно должно выполняться. Когда система власти изменяется, изменения должны быть четкими. Но сегодня в Украине я всего этого не вижу, и ситуация к которой мы пришли, назревала уже давно.

Возможно, есть сторона, которая не признает события, которые сейчас имеют место. Этой стороне я бы хотел посоветовать: думать не о тактических или, тем более, личных интересах сегодняшнего дня, утрате или не потере своего реноме, а наконец научиться думать на благо страны, при чем не на год, а хотя бы на 5, 10–20 лет вперед. Если мы дальше деклараций и слов не будем идти, то каждый раз будем наступать на те же грабли и опять все будет разваливаться, потому что всегда будут две не удовлетворенные стороны.

Признак зрелой демократии – это момент, когда мы ответим на вопрос – quo vadis? (камо грядеши? – Авт.). Пока еще мы отвечаем однозначно. Мы можем иметь разные мысли относительно экономики, социальной сферы, науки, культуры, но мы не можем спорить на тему – куда мы идем. Пока все украинские элиты не будут консолидироваться и не дадут ответ на этот вопрос, до тех пор мы постоянно будем шарпаться.

Не думаю, что сегодня время искать виновных в ситуации, которая сложилась, а время брать изучать, независимо от того – свои они или чужие, – анализировать их и учиться на них, чтобы в дальнейшем не повторять их никогда. А виноват кто-то или нет, я скажу просто: да, есть личные ошибки многих государственных деятелей и многих политиков. Но история такова, как она есть, и назад ее не повернешь.

Насколько я поняла Вы поддерживаете действия оранжевых? Я поддерживал те силы, которые борются за национальные интересы Украины. У каждого эти интересы могут быть свои, но у меня они определяются очень просто: во-первых, Украина – это часть европейской цивилизации, во-вторых, Украина – это справедливая страна. Больше можно ничего не говорить. Если эти две вещи – не на словах, а на деле – будут отстаивать определенные политические силы, то это, безусловно, мои союзники.

Как музыканту мне кажется, что мы уже сказали все, что могли. Как гражданин, я, безусловно, скажу свое слово.

Относительно событий, которые сейчас происходят, то, думаю, есть указ Президента, его нужно выполнять. Будет решение Конституционного Суда, тогда определимся в соответствии с ним. А пока его нет, нужно выполнять без любых разговоров.

МЫ СО СКРИПКОЙ РАЗНЫЕ ЛЮДИ, НО ВМЕСТЕ МЫ МОГЛИ БЫ ПОКАЗАТЬ ЕДИНСТВО УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ Что можете сказать об украинской современной рок-музыке, есть ли, с вашей точки зрения, какие-то перспективные молодые группы? Мне очень нравится группа «Скай», я считаю, что у их вокалиста очень хороший голос и сильная мужская энергетика, которая является большой редкостью для современного пения. Также нравятся последние работы группы «Вторая река», а также то, что делает в последнее время группа «Моторролла».

Не думали ли Вы о том, чтобы с Олегом Скрипкой сделать какие-то общий проект?

Мы с Олегом абсолютно разные люди – как музыкально, так, по-видимому, и психологически. Мне это было бы интересно в контексте объединения усилий успешных украинских исполнителей. Вместе сделать что-то, чтобы могло бы показать единство украинской современной культуры. Я был бы только за. Но это, по-видимому, не то, что было бы музыкально наиболее интересным. Это бы имело определенный эмоциональный и социальный характер. Возможно, с этой точки зрения стоило бы это попробовать.

Вы часто читаете студентам лекции. Насколько изменилось сознание нынешних студентов по сравнению с временами, когда Вы сами были студентом? Сильно не изменилась. Но они стали более уверенными в себе и лучше понимают, что такое Украина. Это меня очень вдохновляет. Украине нужные новые лица, в первую очередь в политике. Я думаю, что эти лица придут и сделают наконец то, что так долго не могут сделать их предшественники.

ПОРНОГРАФИЯ – ЭТО ПОЛОВИНА ПЕРЕДАЧ НА НАШЕМ ТЕЛЕВИДЕНИИ Чем сейчас занимается Посол доброй воли в ООН? (Вакарчук имеет такое почетное звание.) 23 апреля я приму участие в акции «День книги», которая будет проходить под эгидой ООН. Они приобщились к инициированному нами проекту «Книга творит человека». Также я поддерживаю Специальную олимпиаду, которая предусматривает спортивные соревнования для детей и взрослых с изъянами в интеллектуальном развитии...

Какие успехи в проекте «Книга творит человека»? Что уже успели сделать? Первая часть проекта была исключительно пропагандистской. Сейчас мы заканчиваем информативный этап и переходим ко второму этапу – у нас будут встречи со школьниками и студентами. Первые встречи состоятся в мае, а дальше – в течение осени. Еще на осень у нас запланирован сбор средств для детских домов, чтобы иметь возможность подарить детям большое количество книжек.

Что это будут за книжки?

Думаю, это будет набор, который каждый ребенок должен прочитать: украинская классика, спектр детских книжек (сказки), мировая классика. Возможно, произведения из современной украинской и мировой литературы.

Когда Вы приедете в школу, к маленьким детям, как Вы будете объяснять им, что такое книжка, какую роль она должна играть в их жизни? В настоящее время прослеживается тенденция, что книжка для молодежи – это что-то второстепенное... Именно поэтому я этим и занимаюсь. Это очень хороший вопрос, я на него так сразу и не отвечу. Я попробовал бы убедить их на личном примере, но главное – начать читать им самому, чтобы заинтересовать их чем-то.

Сегодня активно обсуждают эротику и порнографию в литературе, и не только в ней... Эти понятия даже законодательно разграничиваются... Как бы размежевали их Вы? Слово порнография имеет более широкое содержание, чем освещение определенных сексуальных мотивов. Порнография – это в принципе низкопробность, она характеризует что-нибудь низкопробное. Это может быть музыка в эфире, по меньшей мере половина передач, которые показывают по нашему ТВ. Так что возводить это слово лишь к интимным сценам, я бы не стал. На телевидении, когда показывают интимную сцену, лучше всего видно эту границу, потому что очень часто людей просто ловят на крючок инстинкта, а не чувства. Безусловно, инстинкты имеют все, теорию Дарвина учили, и, хотим мы этого, или нет, а срабатывает первобытный инстинкт, в том числе сексуальное влечение. Но показывать то, что моментально вызовет интерес, «работать» исключительно на инстинктах, считаю, это не очень пластично. В действительности, мне безразлично, каждому свое. Для меня главное, чтобы этого не показывали детям.

НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛА СЛАВА ИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ Святослав Вакарчук несет определенную миссию, он делает очень много для Украины, возможно, как никто из культурных деятелей, но вот о самой личности Вакарчука не так много известно общественности. Возможно, потому вы и воспринимаете меня как того человека, который много делает для Украины. Воспринимаете с уважением мои поступки внеличностные, воспринимаете меня не как знакомого, которого вы знаете, а как человека, который показывает какие-то конкретные вещи. По-видимому, это и хорошо, потому что есть тайны, которым лучше такими и оставаться. Разве интересно знать все?

В конечном итоге я никогда ничего не скрывал, просто не люблю говорить о личном.

Говорят, что Святослав Вакарчук болеет “звездной болезнью”. Это действительно так? Ну, я не могу ответить на этот вопрос... Как по мне, то эти слухи не отвечают действительности.

В действительности я не понимаю, что значит “звездная болезнь”? То, что я не люблю лишних камер и лишней публичности, – разве это “звездная болезнь”? Просто я люблю быть закрытым в своей личной жизни. То ли, что я резко останавливаю журналистов, когда они говорят вещи, которые не должны говорить профессиональные журналисты? Если правда людям не нравится, то пусть это и будет “звездная болезнь”.

Я не помню, чтобы меня когда-то интересовали внешние атрибуты, например, слава или популярность. Я ношу обычную одежду, ем обычную еду, живу по своим собственным возможностям.

Разговаривала Оксана Климончук