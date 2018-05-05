По сравнению с некоторыми рекордами Украины «Гиннес» отдыхает

Встретиться с Игорем Пидчибием, руководителем проекта «Книга рекордов Украины», оказалось не так-то просто: его график оказался весьма напряженным. Во-первых, приходится часто ездить по разным уголкам страны, чтобы зафиксировать очередное достижение. Во-вторых, как оказалось, Книга – это не более чем хобби для него. И потому Игорю приходится заниматься еще бизнесом. Так, недавно Пидчибий вернулся из Львовской области, где зафиксировал очередной рекорд.

НЕМНОГО СВЯТОЙ ДЕДУШКА

– Игорь, что было на Львовщине?

– Я там встречался с самым старым человеком на земле. Его зовут Григорий Нестор, он живет в селе Старый Ярычев, что в двадцати минутах езды от Львова. Сейчас ему 116. Мне очень понравилось общаться с дедушкой Нестором. Это очень положительный во всех отношениях человек, который не выглядит ни дряхлым, ни страшным. У меня даже сложилось ощущение, что он, может быть, немного святой.

– Его имя будет вписано во всемирную Книгу рекордов Гиннеса?

– Мы подали туда соответствующую заявку, но нам предъявили свои требования. В Лондоне попросили паспорт СССР, который нам, наверное, не удастся найти, выписки из церковных книг, копию пенсионного удостоверения и так далее. В целом попросили пять-шесть документов, и я уже связался с людьми из архивов. Так или иначе, мы попытаемся подтвердить, что он родился в 1891 году. Впрочем, они могут и не зарегистрировать его. Так, у них лежат документы на украинца Леонида Стадника. Это самый высокий человек на земле, рост которого составляет 2 метра 53 сантиметра, но у них самым высоким числится китаец, который ниже украинца практически на двадцать сантиметров.

– В чем же дело?

– Несколько лет назад у Книги сменился собственник. Сейчас «Гиннес паблишер» принадлежит корпорации, которая занимается производством домашнего видео, и это домашнее видео продается по всему миру. Их интересуют шокирующие и эпатажные рекорды. Поэтому такие рекордсмены, как наши Стадник, Нестор, Вирастюк (самый сильный человек на планете), ими игнорируются. При том они регистрируют Чернобыльскую катастрофу, что я считаю верхом цинизма.

– Каковы ваши отношения со всемирной Книгой?

– Мы аккредитованные партнеры Книги рекордов Гиннеса, но не являемся их представителями. Мы также периодически – от одного до пяти раз в месяц – направляем туда информацию об украинских достижениях вне зависимости от того, зарегистрируют они их потом или нет. Вместе с тем у меня нет фактов, чтобы представители Книги приезжали в Украину.

– Какие заявки приходят к вам?

– Я бы разделил все заявки на две категории. В первой окажется то, что нас не интересует, вторая – что интересует. Что именно не интересует? То, что наш коллектив не считает выдающимися достижением. Например, недавно объявился человек, который может съесть тридцать градусников. Он откусывает головки с ртутью и глотает их. Кто-то крутит головой четыреста раз в одну сторону, четыреста – в другую, кто-то изобретает вечный двигатель, кто-то питается исключительно солнечным светом. Это все не наш формат.

Но, например, нам был очень интересен такой рекорд, когда в Ривном три тысячи человек собрались в вышиванках в одно время в одном месте: там были все – от двухнедельного ребенка до стариков. Или самый красивый рекорд. Он был установлен в Киевской академии парикмахерского искусства полтора года назад. Там сделали самую большую в мире модельную прическу, высота которой составила два метра пятьдесят три сантиметра. Над ней трудились восемь мастеров, были использованы искусственные локоны.

Есть такие факты, которые можно отнести и к первой категории, и ко второй. Например, нам написал письмо человек, у которого год за годом на протяжении трех лет родилось по сыну на двадцать третье февраля. Сейчас думаем, выдающееся это достижение или нет.

КНИГА, КОТОРОЙ ПОКА НЕТ

– Насколько известно, пока Книга рекордов Украины не издана.

– Надеюсь, в этом году она увидит свет. Мы уже собрали тысячу пятьсот достижений. Материалы для нее собраны, на 50–60% проведена допечатная обработка. Но у нас не хватает финансирования на ее издание: надо пятьдесят тысяч долларов. Мне приходится вынимать деньги из собственного кармана, чтобы посетить тот или иной регион Украины и поздравить того или иного человека. А ведь надо изготовить атрибутику, собрать прессу, работу которой тоже иногда приходится оплачивать. Пока над украинской Книгой трудится три человека, нужно – тридцать. Но нам никто не помогает. А вообще верх моих мечтаний – это найти постоянного спонсора.

– Что конкретно будет в Книге?

– Там будет около тридцати пяти разделов. Это «Архитектура», «Искусство», «Уникальные возможности человека». Там будет триста-четыреста украинских рекордов, около двухсот страниц формата А-4. Скажем, те рекорды, которые заслуживают большего внимания, будут представлены более объемно и, соответственно, с большим количеством фотографий. Некоторые достижения можно обозначить одной строкой.

Поверьте, нам есть что показывать. Например, не каждый знает, что Одесский оперный театр входит в пятерку самых красивых зданий в мире, не каждый знает, что в Киеве находится уникальный ботанический театр, где есть уникальная же коллекция орхидей, и один из этих цветочков летал в космос. Поэтому хотелось бы издать эту книгу, скажем, пятитысячным тиражом. При том одну тысячу сделать очень презентабельной – на украинском и английском языках, с хорошими фото. Эти экземпляры можно было бы раздать представителям государственной власти. И хорошо было бы, если бы такие книги была у Президента, чтобы он дарил их своим коллегам. А то ведь что у нас дарят президентам других государств? Булавы, водку… Лучше бы презентовали такую книгу. Это была бы та визитка, которая представляла Украину.

– Расскажите о других национальных проектах рекордов.

– В целом в мире существует около тридцати подобных проектов. Есть Книги рекордов Малайзии, Индии, России, в Германии – Клуб рекордсменов «Саксония»... Это наши партнеры, с каждым из которых мы общаемся, ведем регулярную переписку. Потому что по каждому достижению мы проводим экспертизу на чистоту рекорда, чтобы не было так: мы заявим, мол, это самое лучшее, самое большое, а потом журналисты скажут, что это не так.

ДОЦЕЛУЕМ И ПЕРЕЦЕЛУЕМ ЧИЛИ!

– Как Вы отслеживаете достижения?

– Во-первых, у нас есть около сорока тысяч записей в собственной базе, второе – мы мониторим СМИ, третье – отправляем запросы по всем странам, чтобы узнать о том или ином достижении. В течение двух месяце можно узнать.

– Каких рекордов можно ожидать в Украине в ближайшее время?

– Трудно что-либо прогнозировать в таких делах, но в конце лета в Украине, надеюсь, будет установлен рекорд в категории «Массовые поцелуи». До сегодняшнего дня подобное было в Москве, в Чили, где зарегистрирован рекорд – целовалось около пяти тысяч пар. У нас планируется такая акция в десяти городах на главных площадях. Надеемся перецеловать их.

Наверное, поставит рекорд львовский нейрохирург Андрей Слюсарчук – человек с уникальной памятью. Так, чтобы выучить роман «Война и мир», ему понадобилось шесть дней. Он за три года закончил школу, за три года получил два высших образования. Его ученики перекрывают достижения, зарегистрированные в Книге рекордов Гиннеса, в десять раз. Ему нужно двадцать пять дней для того, чтобы запомнить иностранный язык. Он хочет продемонстрировать запоминание десяти миллионов цифр числа Пи, предыдущее достижение – миллион или пять миллионов. Скоро он привезет в Киев двенадцать томов медицинских справочников. В каждом томе тысяча страниц. И журналисты смогут устроить ему своего рода экзамены на знание того, что написано в этих томах. Это человек, которого я по-дружески называю инопланетянином. Слюсарчук может за три часа научить человека запоминать число из пятидесяти цифр. Если он не найдет поддержки на родине, то может эмигрировать, и будет очень обидно, если такой человек от нас уедет.

Антон Зикора