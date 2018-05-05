Украинцы душат волков руками, переплывают Ла-Манш и вышивают ртом

В пятницу в театре имени Ивана Франко подводили итоги премии «Гордость страны-2006», которая вручается людям Поступка с большой буквы. Чтили героев, чьи поступки вызывают восторг и уважение.

В номинации «Выдающиеся примеры отваги» победителем стал Виктор Гунько.

Шестнадцатилетний житель поселка Чулаковка Херсонской области спас девятилетнюю девочку Свету, которая чуть не утонула в оросительном канале. Он вытащил ее из воды и сделал искусственное дыхание. Интересно, что год назад тот же Витя Гунько, бесстрашный юноша с внешностью шахматиста, вытащил из-под льдины своего друга. Сам же герой поведал о своем спасении Светы, как истинный герой, скромно: «Просто я тогда перепугался, думал, что она умрет».

Не хуже оказались и земляки Виктора Сергей Стрелец и его пятнадцатилетний сын Виталий.

Их село Нововознесенское страдало от настоящего террора: в округе поселился бешеный волк, который цапнул уже десять человек. Но серый хищник совершил ошибку, бросившись на отца и сына, возвращавшихся из сельского клуба. Сначала волк напал на паренька, потом на Стрельца-старшего. Животное расцарапало ему лапой щеку и повалило на землю… Стрельцы убили серого гада. Скромный сельский учитель истории держал хищника обеими руками за горло, сын тянул его за задние лапы. «Нам казалось, что это какой-то бессмертный волк, - сказал Сергей, вспоминая тот случай. – Но мы все же победили».

Или вот вам пример «Гордости страны».

27-летняя волынянка Неонила Гага вместе со своим тринадцатилетним двоюродным братом Леней Стрельчуком спасла из горящего дома десятерых детей - своих племенников и племянниц. Причиной возгорания стала шаровая молния, влетевшая в жилище Стрельчуков, расположенное на окраине городка Ковель. Неонила с хладнокровием «парня какого-то лет двадцати» из стихотворения Сергея Михалкова вывела детей на улицу.

А вот павлоградский бизнесмен Ян Крюков поймал трехлетнего мальчика Данила, который падал с третьего этажа.

Крюков ужинал после бурного дня трудового вместе со своей женой на кухне и вдруг увидел повисшего за балконной оградой ребенка. Это видели и другие люди, но они подумали, что не успеют, а Крюков ничего не думал, он просто бросился на помощь. «Все получилось автоматически», - говорит бизнесмен. Теперь в Павлограде говорят: кто быстро бегает, тот может стать «Гордостью страны-2006» в номинации «Лучший сосед».

31-летний киевлянин Игорь Ненько стал не только первым украинцем, но и первым представителем СНГ, переплывшим Ла-Манш. Пролив длиной в 30 километров он одолел за десять с половиной часов и за это был выдвинут в номинации «Рекорд года». «Это был очень тяжелый заплыв. Несколько раз мозг говорил мне, что надо сдаться, но я продолжал свой путь. И когда почувствовал под собой французский берег, узнал, что такое счастье», - сказал спортсмен в интервью УНИАН.

Жительница Киева Ривиль Кофман создала еврейский кукольный театр и теперь помогает онкобольным детям своими представлениями. «Ну, и что тут такого?» - спросите вы. А ничего, кроме того, что при всем этим врачи пророчили ей жизнь в инвалидной коляске по причине рассеянного склероза. Ривиль преодолела себя и попала в номинацию «Чувство долга».

Днепропетровчанин Игорь Бойко оказался в номинации «Редкий талант». В чем же заключается его талант? Ортопед-травматолог Бойко, сотрудник Института медико-социальных проблем инвалидности, наращивает своим пациентам кости по методу Илизарова. “У хирурга есть только один выход из операционной – победителем. Тех пациентов, которых не удалось вылечить, где была неудача, а такие есть у каждого врача - ну вот их я помню по пальцам”, - говорит он. Что ж, действительно талант, действительно редкий.

Но «Врачом года», по версии «Гордости страны», стал не он, а Михаил Макаренко, работник киевского роддома N 5. Характерно, что берется он только за самые сложные случаи, родить здорового младенца он помогает тем, кому другие медики категорически запрещают материнство. “Я принимаю роды у женщин с пороками сердца и другими тяжелыми заболеваниями», - говорит он.

В номинации «Сила духа» победил Сергей Ермаков, владелец собственного ателье "от кутюр". Он, кстати, готовится сейчас выставляться в Париже. Самые дешевые платья у Ермакова стоят от 5 тысяч долларов. «А в чем же сила духа?» - спросите вы. Дело в том, что модельер уже одиннадцать лет болеет сахарным диабетом, перенес восемь неудачных операций на глазах. Он почти слеп и работает на ощупь.

Не меньшую силу духа проявила и Наталья Николаенко, девушка с диагнозом артгрипоз. Ее ноги сращены за спиной, а руки практически беспомощны. Детей с таким ужасным диагнозом мало не только в Украине, но и в мире, родители предпочитают оставлять таких чад в роддомах. Сами больные напоминают при этом растения. Все это не о Наталье. Эта девушка творит узоры на ткани, держа иголку… во рту. Наталья вышивает крестиком, владеет Петриковской росписью. При этом сама придумывает композиции, подбирает краски. Это не просто хобби для нее, а способ существования в прямом смысле этого слова. «Если я снова лягу на диван, то мне незачем будет жить», - говорит она.

Вчера всех этих героев нашли награды: им вручали золотые статуэтки, подарки, их приводили в пример другим людям, отчаявшимся и не желающим бороться. Вместе с тем уже стартовала акция "Гордость страны-2007". Будьте внимательны и отважны: вы тоже можете оказаться в числе номинантов. Ведь место подвигу, как известно, есть всегда.

Антон Зикора

Фото Нового канала