Спецназ устроил для Ющенко настоящую войну (фоторепортаж)

На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в Конче-Заспе силовики праздновали 15-й день рождения Службы безопасности. Праздновали не так, как делают другие люди – спецназовцы устроили Президенту Украины показательные выступления...

Фото Дмитрия Стаховского