Спецназ устроил для Ющенко настоящую войну (фоторепортаж)
На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в Конче-Заспе силовики праздновали 15-й день рождения Службы безопасности...
На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в Конче-Заспе силовики праздновали 15-й день рождения Службы безопасности. Праздновали не так, как делают другие люди – спецназовцы устроили Президенту Украины показательные выступления...
Бойцы “Альфы” показали Президенту все, что они умеют:
|снайперскую стрельбу...
|рукопашный бой...
|и захват террористов
|Все выглядело как настоящая война – взрывы, стрельба...
|Президент живо интересовался оружием и работой спецназовцев
|Оказывается, в спецотряде немало девушек
|И воюют они не хуже мужчин
|Ющенко похвалил: “спецподразделение «Альфа» умеет не только стрелять, но и думать”
Фото Дмитрия Стаховского
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