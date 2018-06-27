Спецназ устроил для Ющенко настоящую войну (фоторепортаж)

Спецназ устроил для Ющенко настоящую войну (фоторепортаж)

08:00, 22 марта 2007
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На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в Конче-Заспе силовики праздновали 15-й день рождения Службы безопасности...

Бойцы “Альфы” показали Президенту все, что они умеют:
На тренировочной базе спецподразделения СБУ «Альфа» в Конче-Заспе силовики праздновали 15-й день рождения Службы безопасности. Праздновали не так, как делают другие люди – спецназовцы устроили Президенту Украины показательные выступления...

 

 

 

 

 

 

 

 

снайперскую стрельбу...
рукопашный бой...
и захват террористов
Все выглядело как настоящая война – взрывы, стрельба...
Президент живо интересовался оружием и работой спецназовцев
Оказывается, в спецотряде немало девушек
И воюют они не хуже мужчин
Ющенко похвалил: “спецподразделение «Альфа» умеет не только стрелять, но и думать”

 

Фото Дмитрия Стаховского

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