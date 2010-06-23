Квартиры, дороже 1 млн. долл., пользуются высоким спросом в Киеве

В Киеве количество сделок по аренде жилья в мае, по сравнению с апрелем, выросло на 7,9% - до 378 сделок.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре АН «Благовест».

Согласно сообщению, наибольшим спросом у арендаторов в мае пользовались частные дома площадью 150-600 кв. метров стоимостью 2,5-12 тыс. долл. в месяц, расположенные в Обуховском и Одесском направлениях, а также в черте города – на Осокорках и Русановских садах.

Кроме того, в мае сохранился интерес к многокомнатным апартаментам в центральной части города стоимостью 3,5-6 тыс. долл. и квартирам на массивах в новых домах стоимостью 2-4,5 тыс. долл. в месяц.

В тоже время, количество сделок купли-продажи в мае, по сравнению с апрелем, снизилось на 26,6%. «Такие изменения произошли, в основном, за счет сегмента эконом-класса (до 100 тыс. долл.), что довольно странно, ведь, как показывает опыт, в мае обычно востребован именно этот сектор», - сказала генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По ее словам, в прошлом месяце произошло увеличение сегмента от 200 до 300 тыс. долл. (на 8%) и сегмента от 700 тыс. долл. (на 6%).

Наибольшей популярностью в мае в сегменте жилья премиум-класса у покупателей пользовались 3-5-комнатные апартаменты дороже 1 млн. долл. площадью 150-300 кв. м в Шевченковском, Печерском и Подольском районах, а, также, на Оболони. В ценовом диапазоне от 300 до 500 тыс. долл. активно покупали 3-комнатные объекты площадью 110-170 кв. м в Шевченковском и Оболонском районе. В сегменте 200-300 тыс. долл. клиентов интересовали 3-5-комнатные квартиры до 100 кв. м в Голосеевском, Шевченковском районах (Нивки).