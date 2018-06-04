Янукович: Если дискуссия с Президентом так пойдёт и дальше, мы примем решение

Подготовка закона о Президенте является предметом открытой дискуссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос, не отказалась ли коалиция от намерений по подготовке законопроекта о Президенте.

«Если будет и далее так идти дискуссия между правительством и Президентом, решение будет принято такое, какое будет соответствовать интересам дела», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что сейчас в условиях действия политической реформы необходимо как можно быстрее завершить процесс разграничения полномочий. «Это в интересах государства. Хватит делить. Пора работать», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что антикризисная коалиция и коалиционное правительство заинтересованы в том, чтобы «у Президента были полномочия, и он их выполнял».

О главах новых министерств

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что кандидатуры на должности министра регионального развития и строительства и министра жилищно-коммунального хозяйства будут определены на основе конкурсного отбора.

«Это будут лучшие специалисты Украины в этой области. Но кто из них будет определен на конкурсной основе - покажет время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что пока с ним не согласовывалась ни одна из кандидатур на должности министров.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 марта, правительство приняло решение создать на базе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ два министерства - регионального развития и строительства и по вопросам ЖКП.

О сценарии на случай роспуска парламента

Премьер-министр опровергает информацию о том, что антикризисная коалиция разработала сценарий развития событий в случае подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о роспуске парламента.

«Я впервые об этом слышу, я еще раз подчеркиваю, что законных оснований для роспуска парламента нет и не будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, те политики, которые хотят проведения новых выборов и дестабилизации ситуации в стране должны выяснить, совпадает ли их цель с интересами украинского народа. «Когда я общаюсь с людьми, они задают один вопрос – когда эта камарилья прекратится, и все стабилизируется», - аргументировал он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что появление законопроекта о проведении одновременных досрочных парламентских и президентских выборов является реакцией на заявление политиков о необходимости роспуска парламента. «Мы не боимся выборов, мы привыкли к этой борьбе, но если будут парламентские, тогда будут и президентские, хотя нам не нужны ни те, ни другие. Пусть Президент работает до 2009 года, он глава государства. Но когда говорят о демократии, то давайте будем говорить, что демократия существует для всех», - подчеркнул он.

При этом глава правительства отметил, что коалиционное правительство намерено работать эффективно и наводить порядок в стране.

О военных учениях «Си-Бриз»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен дать поручение Министерству обороны провести своевременное информирование населения регионов, на территории которых планируется проведение международных военных учений «Си-Бриз», о целях и задачах учений.

«Информировать население тех регионов, где планируются такие масштабные учения, нужно в обязательном порядке». «Я попрошу Министерство обороны и дам поручение, чтобы такая информация была подготовлена и опубликована, чтобы люди знали, что дают учения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, предварительное согласие на участие в учениях «Си-Бриз» дали 10 стран, в основном страны Черноморского бассейна.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что учения «Си-Бриз» направлены на отработку взаимодействия стран Черноморского бассейна в обеспечении безопасности в регионе и в борьбе с терроризмом.

«Решение о международных учениях принимается публично в парламенте и Президентом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

О референдуме про членство Украины в НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразным проведение в ближайшее время референдума о членстве Украины в НАТО.

«Пока социологические исследования показывают, что вступление в НАТО поддерживает 15-20% населения. Какой смысл его проводить? Никто не собирается этого делать, потому что Украина не планирует вступать в НАТО сейчас», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер еще раз подтвердил о приоритетности выполнения плана сотрудничества Украины и НАТО. «Это не тайна. Сотрудничество с НАТО направлено на реформирование вооруженных сил, на участие Украины в миротворческих и антитеррористических акциях, а также на создание безопасных условий жизни для наших граждан», - пояснил он.

Глава правительства сообщил, что в 2007 году на проведение информационной кампании о НАТО планируется выделить около 5 млн. грн. «Недостаток информации всегда порождает слухи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

О размещении ПРО США на территории Украины

США не проводят официальных переговоров о размещении систем ПРО на территории Украины.

«Официального сотрудничества нет. Но я высказывал свою точку зрения неоднократно. Такие решения, если речь идет о создании глобальной системы безопасности, то его нельзя принимать без учета таких участников, как США, Россия и ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, принятие решение о размещении ПРО в одностороннем порядке «вызывает много вопросов».

«И то, что мы услышали обмен «любезностями» между Россией и США, – это яркий пример, что так нельзя делать. Украина тоже должна иметь информацию об этом», - добавил он.

Глава украинского правительства также считает, что Украина должна быть участником создания глобальной системы безопасности. «Тем более, что в Украине есть такие объекты, которые способны выполнять такие функции. Мы не хотели бы быть сторонними наблюдателями, иметь информацию и быть участниками этого процесса. Но сначала должен быть переговорный процесс», - уверен В.ЯНУКОВИЧ.

«Мне это не приятно как гражданину, и как премьер-министру страны», - резюмировал он.

О приватизации Одесского припортового завода

Премьер-министр заявляет, что приватизация Одесского припортового завода будет осуществляться в соответствии с требованиями украинского законодательства.

«Одесский припортовый завод включен в программу приватизации. Она будет осуществляться на условиях украинского законодательства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также пообещал, что процесс приватизации объекта будет осуществляться прозрачно и публично. «Когда этот вопрос будет отработан, информация будет опубликована. Тайны не будет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 32,8% акций ОАО “Укртелеком” и 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Укртелекома» и «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций этих ОАО. ФГИ также предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже.

Заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат Украины Александр БОНДАРЬ считает, что основной целью планов ФГИ относительно “Укртелекома” и «Одесского припортового завода» является не допустить их реальной приватизации.

О контрактах на поставку газа

Правительство Украины будет стремиться к заключению самых выгодных контрактов по поставке газа.

«Украина имеет самые низкие цены на газ среди ближайших соседей. Во взаиморасчетах с Россией за использованный газ мы не имеем проблем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр не стал прогнозировать возможность отказа Украины от посредничества компании «РосУкрЭнерго» при поставках газа и возможности увеличения цен. «Что касается перспективы, не хочу даже загадывать. Мы всегда будем искать пути получения самых выгодных контрактов и будем работать с любой компанией, которая предложит нам самые низкие цены», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в настоящее время Украина имеет стабильные поставки газа из России и оптимальную цену.

О замечаниях Яценюка в адрес правительства

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает несостоятельными замечания первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА в адрес правительства, касающиеся повышения размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

«Разница между Арсением ЯЦЕНЮКОМ и правительством состоит в том, что Арсений может говорить все, что угодно, а правительство несет ответственность. Если бы он сказал, что к этим 7 миллиардам он может заработать еще 7, мы были бы ему за это благодарны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, премьер-министр отметил, что ситуация с замечаниями в адрес правительства напоминает ему анекдот о советчике на площади, но сам анекдот он не рассказал.