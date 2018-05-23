Владимир Яворивский: Нужен новый Президент с полномочиями Кучмы

Председатель Национального союза писателей, народный депутат, член фракции БЮТ Владимир Яворивский ответил на вопросы УНИАН

ЮЩЕНКО ВЕРНУЛ ЯНУКОВИЧА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕБЫТИЯ Владимир Александрович, договоренность о совместной оппозиционной деятельности между “Нашей Украиной” и БЮТ кто-то из аналитиков назвал соглашением об обмене услугами. Насколько длительным будет сотрудничество двух демократических фракций? Потому что уже на следующий день после подписания депутаты были очень резкими, оценивая этот документ...

Это – нормально. Если бы не было полярных оценок, то сам факт соглашения не получил бы такой огласки. И этот резонанс – вполне естественный, потому что и отношения между Юлией Владимировной и Виктором Андреевичем нестабильны. В их отношениях наблюдаются большие перепады, и я порой шучу по этому поводу – что это от большой любви. Только большая любовь может вызывать такие обострения, угасания, подъемы.

Однако, мне кажется, что вопрос намного глубже, чем может показаться на первый взгляд: с одной стороны, Ющенко прекрасно понимает, что потеря Юлии Тимошенко (ее отставка с должности главы правительства, их последующее расхождение) для него значительно больше, чем потеря для нее. Потому что Юля Тимошенко от этого во многом выиграла. Кажется, к Ющенко пришло понимание того, что те «любі друзі», которые его окружали, спровоцировали не просто отставку Тимошенко (потому что это был также правительство и Ющенко) или раскол между Ющенко и Тимошенко, а раскол оранжевых. Пришло разочарование. Ющенко теперь прекрасно понимает, что было роковой ошибкой подписывать меморандум с Януковичем. Тем самым он вернул его из политического небытия. Хотя на нем поставили крест сами донецкие.

Думаю, Ющенко увидел и падение своего рейтинга, и тот кавардак, который сегодня в “Нашей Украине”, и волей-неволей должен повернуться к Юлии Тимошенко.

Что касается Тимошенко, то она тоже прекрасно понимает, что не очень хорошо быть самой в оппозиции, при том, что “Наша Украина” все время на грани – то она в оппозиции, то она в диспозиции, то они идут туда, то они идут сюда.

Поэтому такое примирение полезно.

Бесспорно, есть люди, которым не нравится это соглашение. Будет ли сотрудничество продолжительным? Все зависит от разума. В первую очередь – Президента. Потому что Юлия Тимошенко очень заинтересована в этих отношениях. Она не может воевать на все фронты. Ее блок не может воевать сразу и против Президента, и против “Регионов” – это просто неумно. Продолжительность отношений зависит от Президента.

Кстати, об окружении. Говорят, что происходит ренессанс «любих друзів»: Роман Бессмертный назначен уполномоченным по контактам с Тимошенко, да и Петр Порошенко вроде бы встречался с Президентом...

Сознаюсь – не люблю слухов. Даже при том, что слухи в той или иной версии материализуются.

Не хочу верить, что это вернется в тот же формат и тот же статус.

Не думаю, что Ющенко рассорился с Бессмертным. Но при этом без разрешения Ющенко вряд ли сменили бы председателя совета партии и председателя фракции. Может быть не возвращение, а потепление со стороны Президента к старому окружению. Но вряд ли Ющенко отважится вернуть Порошенко. Он понимает, что этот политик – часто незаслуженно – несет в себе большой негатив. Я это знаю от простых людей, с которыми разговариваю в поездках. При слове “Порошенко" в зале чувствуется недовольство.

Ну, так сложилось, хотя чего-то плохого он не сделал... За ним нет хвостов, каких-то олигархических, финансовых, криминальных историй. Он полностью выигрывает по сравнению с другими депутатами, которые сидели за решеткой и должны были бы сидеть за решеткой. Но к ним в обществе совсем иное отношение, чем к Порошенко. Так сложилось...

Поэтому я не верю, что сотрудничество Президент – старое окружение может вернуться в тот же формат, не верю, что они могут обрести прежнее влияние.

НУЖЕН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ С ПОЛНОМОЧИЯМИ КУЧМЫ Юлия Тимошенко вроде бы объявила, что 25 февраля Конституционный Суд может дать заключение, в котором будет содержаться официальный повод для роспуска парламента...

Я не могу детализировать этого утверждения. Даже Юлия Тимошенко не могла бы детализировать и открыть все карты. Конституционный Суд может принять постановление о неконституционности поправок к Конституции. Что же касается меня, то я абсолютно это поддерживаю. Я был врагом поправок к Конституции, потому что считаю, что у нации должен быть лидер, особенно в переходный период, особенно у украинской нации, которая еще находится в полуразобранном варианте, с разными противостояниями.

Другой вопрос, какой это Президент. Если его имя Кучма, то мы знаем чем это заканчивается. Мы верили, что будет Ющенко. И 8 декабря я голосовал не за поправки в Конституцию, а за третий тур выборов. И так делали очень многие депутаты. Окончательное решение вынесет Конституционный Суд. Если суд принимает такое решение, то мы возвращаемся к “нулевому варианту”. Должны быть новые выборы парламента и выборы Президента – с теми его полномочиями, которые были у Кучмы. И Украина должна пройти через еще одно чистилище. Какой она выйдет из него – это уже другой вопрос.

Потянет ли Украина новые выборы?

Есть люди, которые сегодня говорят, что Украина не потянет выборы, но, убежден – эта идея тянется из среды Партии регионов, социалистов и КПУ. Конечно, поймав власть – такую жар-птицу, – не хочется выпускать ее, а затем ловить снова. Я хотел бы спросить: скажите, а Украина способна выдержать команду, которая пришла к власти? Она в состоянии ее переварить, накормить, напоить, отдать все, что у нее есть?

Следует объяснить людям, что лучше пройти через еще одни выборы, чем терпеть это нашествие. Не такие уж это большие деньги. Стоит также поднять проходной барьер.

Украинский народ выйдет из этих выборов нормально, с честью и, видимо, с новым Президентом. Не испытываю сомнения, что на президентскую должность будут претендовать Тимошенко и Янукович. И это будет действительно цивилизованная борьба.

Итак, курс вашей фракции на возврат к президентско-парламентской республике? Да. Я убежден, что в нынешней ситуации 450 человек руководить государством не смогут. Это можно делать в Британии, где есть колоссальные традиции, можно делать в Штатах, Германии.

Такое впечатление, что в нашей Верховной Раде собраны представители не просто разных регионов, а представители разных стран с разными системами мышления, уровнем общей и политической культуры. И разве они могут руководить сегодня? А кто будет отвечать? Опять возвращаемся к коллективной ответственности?

И у нового Президента должны быть полномочия образца 1997 года?

Где-то так... Нужно посмотреть. Я бы, скажем, той полноты президентских полномочий, которая была у Кучмы слепо не повторял. Можно сделать интересный симбиоз: что-то оставить за Верховной Радой, но ключевые и кадровые вопросы должен решать Президент.

БОГУЦКОМУ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ С АННОЙ АХМЕТОВОЙ Вопрос к Вам как к председателю парламентского комитета по вопросам культуры и духовности. Какие интересные законопроекты вашего комитета запланированы на рассмотрение нынешней сессии?

Ну, самый главный – это закон о культуре. Сегодня принята концепция развития культуры, но это лишь декларативные тезисы. Кабинет министров готовит законопроект, который на днях должен поступить в наш комитет. Мы его педантично будем рассматривать несколько раз. К первому чтению будем готовить какие-то уточнения, поправки. Это будет один из самых главных законов.

Кроме того, у нас нет закона о цирковом искусстве. Сегодня украинский цирк – это помещения, которые сдаются в аренду, а государство от этого не имеет ни копейки. Там такое поле для злоупотреблений, коррупции – что я просто ужаснулся.

Следует упорядочить деятельность цирка. Основная идея такова: должно быть государственное учреждение, которое бы выдавало лицензии на создание частного цирка. У нас сейчас полно всяких шапито, которые не платят налоги, выступают в полуцыганских базарных условиях, как во времена нэпа...

Есть еще один вопрос. Мы должны уравнять учащихся духовных семинарий и других студентов. Они не получают государственного диплома... Простите, но если мы вернули церковь, если она один из факторов духовной жизни в украинском государстве, то почему бы этим студентам (пусть даже это не государственная, а конфессиональная форма учебы) не предоставить статус, чтобы они имели бесплатный проезд, студенческий билет...

Есть большие проблемы с Киевской киностудией, мы можем ее просто потерять. Николай Мащенко, которого мы знаем и уважаем как режиссера, когда был директором, понаподписывал каких-то соглашений, за которые сейчас студию таскают по судам, и ее могут просто продать с молотка. Я уж не говорю об Одесской студии, где государство имеет 51 процент, то есть контрольный пакет, а остальное имущество куда-то утекло...

Как Вам работается с Министерством культуры и туризма? Мне было очень приятно работать с Игорем Лиховым, потому что я его давно знаю – еще как секретаря Каневского городского Совета. Но сейчас он поехал послом в Беларусь.

Юрия Богуцкого я знаю как депутат еще прежнего созыва. Поскольку я – председатель Национального союза писателей, а он находится в его ведении. И что я вам скажу... Я сторонник того, чтобы министром был культурный, системно мыслящий чиновник. Вот был на этом посту Иван Дзюба – гениальный человек, мыслитель, но абсолютно никакой министр. Вспомним Богдана Ступку: министр культуры – одна из худших его ролей. Выставлять какие-то баллы Богуцкому и ходить перед ним на цыпочках я не хочу, но он – чиновник, который знает систему украинской культуры. Я бы хотел, чтобы он был немножко смелее и проявлял более твёрдую позицию.

Хотя я прекрасно понимаю сложность его пребывания в правительстве, где есть Анна Ахметова, Гулаг Артёмовский (Так Виктор Янукович называл Анну Ахматову и Гулака-Артемовского). Но мы готовы к сотрудничеству с ним, мы с ним не конфликтуем и ищем общие знаменатели. Дай Бог, чтобы он работал.

Я НЕ БУДУ ПРИЗЫВАТЬ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЮЛЮ Какими Вы видите судьбы творческих союзов и, в частности, судьбу Вашего союза? Предстоит ли им какая-то трансформация?

Если смотреть отстраненно, со стороны, творческие союзы в том виде, как они есть, – это рудимент прошлого. В таком формате, как наш, их фактически нигде в мире нет. Но сегодня сложно говорить о каких-то преобразованиях и трансформациях, потому что есть писатели старшего поколения, которые другим этот союз уже не видят. Они считают, что здесь должны быть дешевые путевки, чтобы съездить в Дом творчества, здесь тебя должны подлечить, дать квартиру, здесь должны издать книгу, которую ты написал. Так всегда было, и в этом нельзя винить людей.

С другой стороны, к нам пришло абсолютно новое, молодежное крыло, у молодежи рамки и уставы вызывают понятое сопротивление, но что поделаешь – мы тоже такие были, и к этому следует нормально относиться. Они – талантливые молодые люди, которые принесли с собой совсем новое дыхание. Я тоже где-то пытаюсь балансировать.

Я предложил назначить секретарем союза по работе с молодыми авторами Ганю Багряную. Ей двадцать три года...

Мы пытаемся модифицировать саму работу, но это довольно трудно. В каждой области у нас есть писательская организация, там председатель, ответственный секретарь, иногда есть бухгалтер, литературный консультант, уборщица. Вы представляете, что это за армада людей, которых надо содержать? Хорошо, что я сегодня депутат, кроме меня, еще семеро членов союза писателей в парламенте, ни один творческий союз не имеет такого представительства.

И мы как-то поддерживаем писателей, имеем средства из бюджета. Но рано или поздно это прекратится. Государство должно помогать издавать книги, организовывать выставки. Но государство не может удерживать аппарат. Это горькие слова, которые я фактически говорю против себя. Но следует честно сказать: мы учимся зарабатывать деньги, и сколько будет денег, столько будет аппарата. Главное, что может сделать государство, – принять нормальные законы в интересах книгоиздания.

Союз сегодня держится на том, что владеет имуществом. Нужно отдать должное Юрию Мушкетику, моему предшественнику, за то, что это имущество удалось сохранить. Хотя его рвали, поотгрызали много земли в Крыму. Но нам удалось принять соответствующие документы, поставить все на свои места. И я вам скажу: у нас есть дома творчества в Ялте, в Коктебеле, в Одессе, в Ирпене, в Трускавце. У нас есть своя поликлиника, есть издательство “Український письменник”. Это то, что мы имеем, сдаем в аренду и еще зарабатываем какие-то деньги.

Я очень спокойно отношусь к тому, что есть Ассоциация украинских писателей (АУП). У нас с ними прекрасные отношения, я им бесплатно дал две комнаты, там сейчас собрана половина членов Национального союза, и АУП – наш союзник. В среде Союза писателей могут образовываться свои малые объединения – так делается во всем мире.

В идеале должны существовать мощные издательства – располагающие деньгами, прирастающие капиталом. В России на третьем месте по прибыльности – книгоиздание – после леса и нефти.

Вокруг сильного издательства организуется своя литературная группа. Почему? Потому что я знаю: если я что-то написал, то буду издавать в своем издательстве. Издательство может дать мне аванс на два-три года – под будущий роман. Чтобы было что поесть, чем заплатить за квартиру. Но, написав роман, отдаю его только им.

Может существовать два–три союза...

Скажите, как Вы оцениваете ситуацию с украинским языком? Насколько перспективно дальнейшее лоббирование государственного двуязычия?

Вспомним 1991 год... Разваливался Союз, но вопрос о языке не стоял. Поэтому сегодняшние разговоры – это политическое шулерство. Спекуляция. Мощно работает Россия, очень мощно, выделяются огромные средства из бюджета на это постсоветское пространство – чтобы подогревать языковой вопрос. У меня в комитете лежит около тридцати законов, которые с разных сторон предлагают предоставить российский языку статус то ли официальный, то ли региональной. Но они все антиконституционны. И, конечно, они не пройдут, даже если будут выноситься в сессионный зал в обход комитета. Есть президентское вето...

Поэтому, угрозы языку я не вижу.

Российская литература демонстрирует образцы и женского романа, и психологического романа, и молодежного романа, и детектива. Все ли ниши заполнены в украиноязычной литературе? Какие новейшие имена пришлись вам по душе? К сожалению, ниши не заполнены. Новые имена есть, талантливая молодежь есть, блестящие образцы разной прозы появляются. Есть прекрасный украинский детектив. Есть интеллектуальная проза. Я не хочу персонифицировать, потому что одних назову - другие обидятся. Я только процитирую строку девушки, которой двадцать три года. Елена Ткачук из Хмельницкого написала об Украине, послушайте: “Ти несеш свою славу, як дитя від чужинця”. Это потрясающий образ, уровня Лины Костенко. Имен ежегодно только наш конкурс “Гранослов” приносит целые гроздья. Но таланты будут развиваться, если будут издаваться книги. Закон о льготах книгоиздателям нынешняя власть принимать не хочет. Всюду лежит контрабандная российская литература.

Но я убежден, что мы этот закон проведем.

Вы сейчас, вероятно, в трудном положении. В 2004 году было ясно: вот Ющенко и вот Янукович. Сегодня сложнее: демократические силы разъединены, с одной стороны – Ющенко, с другой – Тимошенко. Что Вы будете советовать коллегам, когда дело дойдет до выборов?

Когда стоял вопрос: Янукович или Ющенко, действительно, было намного проще: я собрал совет Союза и предложил поддержать Ющенко. И совет меня поддержал почти единогласно. Фактически весь Союз был на стороне Ющенко. Сегодня я не буду втягивать Союз в политику и ставить вопрос: мол, голосуйте только за Юлю...

Лана Самохвалова