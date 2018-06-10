Шуфричу и Джарты показывают из-за океана, куда приложить усилия

Бывшее советское государство очищает наследство централизованного экономического планирования: огромные склады устаревших пестицидов

На фото: Елена Человская (слева) и ее коллега Галина Околовская боятся, что пестициды с этого склада навредят местному водоснабжению. Фото Метта Хагенгрубера

Жидачив, Украина. Подходя к разваливающемуся кирпичному складу, Елена Человская вздыхает. Холодный ветер, который захлестывает шарф вокруг ее головы, несет токсичный зелоноватый порошок на соседние поля капусты.

„Год назад мы были здесь, и все двери еще были на месте”, говорит госпожа Человская, директор станции растительной инспекции Львовской области, административного региона в Западной Украине на границе с Польшей.

Сельские жители, которые своровали металлические и деревянные двери заброшенного склада, – вероятнее всего, чтобы их сжечь или продать в утиль, – возможно, и мысли не допускали, что они были предназначены для защиты местных жителей от запасов пестицидов, оставшихся еще с советских времен.

Невероятное количество токсичных пестицидов не является уникальным для этого сельского северо-западного региона Украины, всего в часе езды от города Львова. По оценкам ООН, в стране размером с Техас на 4 тысячах свалок находится 20 тыс. тонн устаревших пестицидов. Потенциально смертельные отходы вредят аграрному потенциалу Украины, особенно в то время, когда она подходит к экспорту продукции в Евросоюз.

По словам Человской, несколько лет назад во Львовской области было около 200 свалок пестицидов. Теперь, благодаря усилиям 25 украинцев, которые работают от имени университетов, институтов и местных агентств, количество свалок сокращено до 169.

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) возглавляет проект, призванный помочь очистить страну, но ее служащие сталкиваются в своей работе с многочисленными трудностями из-за нехватки понимания и сотрудничества со стороны местных жителей.

„Некоторые пытались поставить ограждения вокруг этих участков, но местные жители их лишь разбирают, – говорит Маргарет Джоунс, специалист EPA по пестицидам из Чикаго, которая посетила несколько участков. – Они видели, как местный парень бежал через лес буквально с последним кирпичом от одного из участков. Из того кирпича собираются построить что-то другое, надеемся, не в чьем-то доме”.

EPA, которая сотрудничает с Государственным департаментом и американским Агентством международного развития, спонсирует просветительские проекты для украинцев относительно опасности пестицидов. На протяжении последних трех лет часть из 300 тыс. долларов, выделенных американским правительством в поддержку проектов, пошла также на компьютеры и доступ к Интернету для украинских правительственных учреждений, часть из которых испытывает недостатки тепла и электричества.

Большую часть пестицидов, которые остались в Украине, EPA классифицирует как „стойкие органические пестициды” (СОП). Эти химикалии, как и знаменитый инсектицид ДДТ, что запрещен в США с 1972 года, очень долго разлагаются и считаются особо опасными для людей и животных. Животные имеют тенденцию накапливать СОП в своих системах, вот почему инсектицид ДДТ оказался чрезвычайно вредным для лысых орлов и был в конечном итоге запрещен.

Огромные отходы пестицидов – это остаток плановой экономики, которая шла в неправильном направлении. До того, как Украина получила независимость от Советского Союза в 1991 году, Москва регулярно посылала пестициды в сельскую местность – независимо от местных потребностей.

„Сейчас вы получаете пестициды, покупая их, – говорит Человская, муж которой продает пестициды и сельскохозяйственное оборудование во Львове. – Но тогда вы получали пестициды независимо от того, хотели вы их, или нет”.

Центральные экономические планировщики Советского Союза часто выдавали больше пестицидов, чем это было необходимо для сельских районов. Когда Советский Союз разрушился, то развалилось и управление свалками пестицидов, оставив избыток токсичных материалов без присмотра.

По данным ООН, очистить местность от одной тонны старых пестицидов стоит 3 тыс. 500 долларов. Замалчивание проблемы очистки загрязненных участков со стороны правительства, говорит Человская, разочаровывает.

В прошлом году местная областная администрация выделила ее агентству 450 тыс. грн. (приблизительно 90 тыс. долларов) на решение проблемы пестицидов. Используя деньги также из других источников, агентство Человской смогло избавиться примерно от 40 тонн пестицидов. По данным правительства, лишь во Львовской области учтено около 1 тыс. тонн.

Очистка участков требует упаковки всех химикалий в толстые пластмассовые бочки, которые потом отправляются на места сжигания.

Но просто удаление пестицидов не решает проблему. Человская и ее коллеги высаживают мяту и арбузы в почву вокруг очищенных участков, надеясь, что растения впитают в себя токсичные остатки раньше, чем сельские жители пригонят сюда своих коров.

Попытки убедить местных жителей в том, что опасность - реальна, говорит Человская, остаются основной головной болью в работе по очистке.

Как известно, некоторые местные жители крадут пестициды, пакуют их в дешевые полиэтиленовые пакеты и продают на открытых рынках, говорит Джоунс. При „дикой” упаковке фунгициды могут продаваться как гербициды, а гербициды будут маркироваться как пестициды.

Метт Хагенгрубер, Крисчен Саенс Монитор (США) С английского перевел Николай Писарчук

Фото Метта Хагенгрубера

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