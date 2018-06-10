Почему взбунтовался телеканал Интер

Сегодня утром в ряде информагентств появилась информация о готовящейся на телеканале «Интер» голодовке сотрудников, связанной якобы с немотивированным уменьшением зарплат. Журналисты УНИАН побывали на телеканале.

“Интер” лихорадило. И это было заметно уже на проходной. По ту сторону турникета стояли группами сотрудники канала, на самом подступе к зданию толпилась добрая сотня журналистов с камерами и диктофонами. Мы вошли в здание и поинтересовались у охраны на проходной, где будет пресс-конференция, и услышали неприветливое: не знаем ни о какой пресс-конференции. К нашему фотографу подошел крупный мужчина: «Здесь снимать нельзя» – «А это почему? – поинтересовались мы, – ведь, согласно закону об информации…» Мужчина не дал договорить, рявкнул: «Сказал нельзя, значит нельзя. Я предупредил, пеняйте на себя».

Информация о том, что на телеканале скандал, распространилась среди журналистов за каких-то несколько часов. Утром в информационных агентствах появились сообщения о том, что днем ранее новое руководство канала сообщило журналистам, что им на сорок процентов урезается зарплата – просто снимаются премии и бонусы. В ответ на это журналисты написали письмо менеджменту канала с требованием выплатить все деньги, и остались ночевать в студиях. Утром телефоны «Интера» разрывались, к зданию стали подтягиваться журналисты телевизионных и печатных СМИ, ожидалось, что к двум часам дня будет проведена пресс-конференция.

Рядом с проходной находился ньюзрум, где, как нам сообщили, проходила встреча информационно-аналитической службы канала с руководителем Анной Безлюдной.

Ожидая результатов встречи, мы толклись среди инициаторов событий.

Дмитрий Илларионов, директор предприятия ТОВ «Доброго ранку», которое производит утренний блок программ:

В середине января нам официально объявили, что сейчас на канале прошла смена менеджмента. Хотя реально новые менеджеры – генпродюсер Анна Безлюдная и Сергей Созановский – работали с конца декабря. За это время новое руководство не провело встреч с коллективом, мы не услышали стратегию развития канала. Я довольно долгое время не могу попасть к Анне Витальевне Безлюдной, в ее приемной отвечают, что она будет инициировать встречи сама. А в этом время наши коллеги звонят нам и спрашивают, а правда ли, что ваша программа закрывается? Про то, что программа «Ранок з «Інтером» может не выйти в эфир уже 5 февраля, я узнаю с Интернет-сайтов. Мой коллектив – это восемьдесят пять человек, и я не могу сказать ничего определенного об их будущем. По законодательству Украины, я должен предупредить людей, что проект закрывают, за две недели. И если я говорю, что проект закрывают сегодня, то несу ответственность перед людьми. От Анны Витальевны я не могу добиться определенного ответа. Что касается начисления зарплаты, то я как директор предприятия сам занимаюсь этим, и я сделаю все возможное, чтобы люди получили зарплату. При этом есть спонсор, готовый зайти на канал, но он не может поговорить с Анной Витальевной о спонсорстве, потому что она просто закрыта для диалога.

При этом закрыли программу «Первая экспедиция», под угрозой закрытия «Камеди клаб». Вчера собрали руководителей подразделений и сообщили, что сорок процентов зарплаты снимается. Это стало последней каплей.

Юрий Кот, ведущий и один из режиссеров программы «Все для тебя», сценарист и диктор:

Юрий Кот

В четверг, когда нам сообщили о снижении зарплат, мы провели собрание коллектива и составили письмо с требованиями к руководству. Участие приняли такие структурные подразделения, как проект «Ранок з «Інтером», студия познавательных и развлекательных программ, информационно-аналитическая студия, «Кино», звукорежиссеры, служба управления эфира, служба исполнительного продюсера, студия спортивных программ, студия музыкальных программ «Жди меня», «Мелорама продакшн». Письмо подписали триста человек. В частности, мы написали, что, считаем недопустимым повальное увольнение сотрудников без причин и соблюдения правовых норм. Мы считаем недопустимым уменьшение довольствия сотрудников канала без всяких объяснений и игнорирование встречи с людьми.

Уже прошел ряд увольнений. Есть программа «Первая экспедиция». Ее закрыли. Была программа «Ранні пташки» – дело вкуса, но закрыли. Под вопросом закрытие программы «Ранок з «Інтером». Хочу вспомнить уволенного Валерия Бабича, руководителя службы дизайна. Он – профессионал, которого уволили без малейших объяснений.

Почему новое руководство ведет себя таким образом? Вероятно, их задача: повысить прибыль, сократить расходы. А прибыль повышается за счет чего? Ведь рекламное время давным-давно продано. Расходы сокращаются за счет того, что уменьшаются затраты на новые программы, сокращаются зарплаты. Все новые программы заморожены до окончательного разбирательства. В эфирах идут повторы. Насколько я знаю, с некоторыми людьми не расплачиваются. И через месяц-полтора мы потеряем рейтинг.

Вчера, когда мы требовали встречи с руководством, приехал новый член правления Ярослав Парохняк, он стал тем буфером, который не дал коллективу взорваться. Но ситуация напряженная. Поймите, дело не в деньгах. Дело в том, что нарушают наши права, когда о снижении заявляют за четыре дня до выплаты зарплаты. И посмотрите, начался механизм дробления коллектива. Руководство пытается вести переговоры с зачинщиками по одному.

Но мы будем идти до конца. Мы будем выходить в эфир, мы не дадим повода нас уволить.

Анна Баздырева, заместитель исполнительного продюсера «Ранок з “Інтером»:

Анна Баздырева

Вчера коллектив взорвался. Мы звонили новому главе правлению Сергею Созановскому, требовали встречи с генпродюсером Анной Безлюдной. Потому что мы находимся в информационном вакууме. Сейчас идет заседание информационно-аналитической службы, но туда допускают далеко не всех. Это ненормально, когда мы, сотрудники программы, узнаем от третьих лиц, что с пятого числа нас нет в эфирной сетке. Это – ненормально, когда задним числом снижаются зарплаты. И это ненормально, когда людей увольняют без предупреждения.

Наши требования: если проект закрывается, то участники должны быть предупреждены за два месяца, и чтобы нам вернули бонусы, которые фактически составляют часть зарплаты.

Сергей Притула (Тернопильский-Сирый), резидент «Камеди клаб Украина».

Сергей Притула ”Тернопільский сірий”

Наше непосредственное руководство, генпродюсер «Камеди клаб» после разговора с нынешним руководством «Интера» не может дать четкого ответа о нашей дальнейшей телевизионной судьбе на телеканале. Нет никаких внятных обязательств канала перед нами, и это несмотря на то, что отснят полный цикл – двенадцать программ. Если ситуация не решится, будем вести переговоры о переходе на другой канал.

От автора. Прошло полтора часа. Мороз крепчал, из здания выходили сотрудники, которые приглашали погреться нас в передтурникетном предбаннике. Чтобы как-то поторопить встречу, журналисты начали скандировать: «ІАС (информационно-аналитическая служба) іди до нас”. Наконец, к журналистам вышли уполномоченные инициативной группы и дали маленький брифинг.

Ольга Балабан, руководитель пресс-службы телеканала «Интер»:

Максим Равреба и Ольга Балабан

Анна Безлюдная в этот раз встретилась только с Информационно-аналитической службой. С коллективом телеканала она попросила встречу позже, и мы на это пошли. Единственный вопрос, о котором мы говорили сейчас, был денежный. Хотя повесткой для нас было несанкционированное увольнение и закрытие программ. Скорее всего, Анна Витальевна встретится с коллективами, каждой студией, каждой службой.

До 15 февраля руководители предприятий должны подать ведомости, в которых напротив каждого сотрудника должна стоять цифра – какой процент зарплаты готов выплатить руководитель сотруднику подразделения – девяносто или сто процентов. Как каждый руководитель считает. В этом случае, в среду-четверг зарплаты будут выплачены.

Максим Равреба, тележурналист:

Еще вчера в коллективе была паника, что зарплаты урезали. На встрече было сказано, что речь идет о создании четкой мотивации заработной платы.

Но хорошим результатом стало то, что коллектив сказал свое слово, выдвинул свои требования, и его послушали. Встреча проходила не в том формате, в котором мы хотели. Сокращения зарплат будут, но они, как нам пообещали, будут мотивированы.

В любом случае, мы наблюдаем за действиями руководства, и если мы увидим незаконные мотивы, то возобновим акции протеста.

От автора. С руководством «Интера» нам, к сожалению, встретиться не удалось.

Маша Мищенко