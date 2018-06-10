Как не платить шесть лет по тарифам Черновецкого. Советы профессионала

Пока киевляне отходят от шока, вызванного получением ведомостей с новыми тарифами за услуги ЖКХ, независимый адвокат Татьяна Монтян призывает живущих в ее доме людей вообще не платить ЖЭКу. За шесть лет, прошедших с тех пор, как она поселилась в новой квартире, Монтян не заплатила за услуги ЖКХ не копейки, не собирается это делать в дальнейшем, и даже не знает, сколько там «накапало». Сегодня она делится советами, как простому человеку не платить по новым тарифам и, как говорится, «чтобы за это ничего не было».

Татьяна Монтян

- Не платить за услуги ЖКХ – элементарно: берете и не платите, - говорит адвокат. - Если у вас денег достаточно, и вы не боитесь, что в случае наступления черного дня вам негде будет их взять, тратьте их на что хотите. Если же вы боитесь, что настанет день Икс, когда платить будет нечем, то и идите в банк и положите туда ту сумму, что указана в платежке, и каждый месяц отчисляйте деньги на целевой вклад. Эти деньги пригодятся на тот случай, если случится большая жопа, и к вам придут с исполнительным листом.

- Что же делать тогда?

- Эта жопа с вами, скорее всего, не случится никогда в жизни. Ведь уже даже господин Яструбинский (начальник главного управления по вопросам ценовой политики КГГА - УНИАН) признал, что вам ничего не будет, если вы перестанете платить. Каждый ЖЭК обслуживает неимоверное количество плательщиков или неплательщиков, и юристов там страшно не хватает. Для того чтобы подать вам иск, необходимо сделать кучу всяких важных вещей: написать его, оплатить пошлину, отправить этот иск в суд. Затем судья должен возбудить производство по делу, отправить вам повестки, назначить заседание. Представьте сами, сколько неплательщиков приходится на одного жэковского юриста.

- Допустим, они не поленятся это сделать.

- Если этот иск к вам все же пришел, тогда идите смело в суд и доказывайте, что ЖЭК хочет взять с вас деньги ни за что, что вы с ним не подписывали никаких договоров, услуг вы не получали. Если вести себя достаточно нагло и уверенно, то судья тихонько скажет ЖЭКу: не приходите пару раз на заседания, и мы закроем дело по причине вашей неявки.

- Насколько неплательщик в таком случае будет прав?

- Абсолютно. Причем не только по форме, но и по сути. Потому что, согласно решению Конституционного суда, каждый дом является целостным имущественным комплексом. А в статье десять Закона Украины о приватизации жилищного фонда написано, что вы должны платить не мифические тарифы за отопление и коммунальные услуги в виде 26 видов услуг, а свою долю в расходах ЖЭКа на содержание именно вашего дома. А ни один ЖЭК никогда в жизни не откроет свою бухгалтерию и не скажет, сколько именно он потратил на ваш дом, и тем более не скажет, какова доля именно вашей квартиры. С юридической точки зрения вам бояться нечего, разве что судейского беспредела.

- Но ведь и такое случается...

- Если судья скажет: вы должны платить, и вынесет решение против вас, то идите в апелляционный суд и попытайтесь отбиться там. Лично я не знаю ни об одном положительном решении в пользу ЖЭКа, когда человек требовал в суде, чтобы ЖЭК рассказал, сколько именно он потратил на его конкретный дом и какова доля его выплат в соответствии с площадью его квартиры. Обычно такие дела прекращаются в связи с неявкой коммунальщиков. Представьте себе: в Киеве всего двести пятьдесят судей на все наше население. Даже если они забросят все остальные дела – убийства, изнасилования, раздел имущества, наследства, дела о чести и достоинстве и прочую хрень, - сколько исков придется рассмотреть судье только по ЖКХ? И вероятность того, что у судьи дойдут руки именно до вашего иска, еще меньше, чем то, что ЖЭК подаст в суд именно на вас.

- Рассматриваем худший вариант: судебное решение уже окончательное, дело поступило в исполнительную службу...

- Стоит ли ее бояться, решайте сами. Если вы на досуге заглянете в эту службу, посмотрите, что там делается: какое количество там исполнителей и какое количество изыскателей, желающих получить денежки с должников. Вероятность, что именно до вашего исполнительного листа дойдут руки у конкретного судебного исполнителя еще меньше, чем все вероятности вместе, что вы получите это судебное решение. Мораль сей басни такова: у вас гораздо больше шансов быть пришибленным кирпичом со стройки, чем расплатиться с нашим ЖЭКом. А потому: не хотите – не платите. Ничего вам за это не будет! Даже в самом крайнем случае: если вас одного на миллион киевлян захотят сделать образцово-показательным козлом отпущения, все, что вам грозит, - это снять с депозита денежки, отдать их, чтобы отцепились, а на проценты выпить за здоровье нашей власти как местной, так и центральной.

- Вы сами прошли все это?

- Мой ЖЭК так не смог объяснить мне в суде, сколько же денег они потратили конкретно на мой дом и какова моя доля в этих расходах. И ведь я не требовала ничего особенно. Я всегда говорю своему родному ЖЕКу: как только вы обоснуете свои претензии, за что вы с меня берете деньги, я вам немедленно заплачу, потому что кое-какие услуги я все-таки получаю. Но мне интересно знать, сколько они конкретно стоят, а не то, что они взяли с потолка и намалевали в квитанции. Проблема в том, что у нас на доме висит счетчик гига-калорий – и они расплачиваются по этому счетчику. Допустим, наш дом нажег тысячу гига-калорий, а с людей взыскивают в квадратных метрах, и сумма получается в четыре раза больше, а с учетом же нынешней теплой зимы – раз в шесть. Так почему я должна платить не за гига-калории, а за какие-то дебильные квадратные метры? Но они отказываются говорить, сколько гига-калорий мы нажгли, боятся, что люди узнают, как они нас нажучивают.

- А как же насчет отключений?

- Ясен пень, они давно бы нас отключили, но как они это сделают, если у нас стояк идет по всем восемнадцати этажам.

- Много ли таких людей, как Вы, тех, кто не платит?

- Есть уже куча народу, который понял, что можно не платить и ничего за это не будет. Убытки покрывают за счет глупых людей, которые платят неизвестно за что. Правда, меня поражает то, что многие украинцы готовы торговаться до опупения за ржавую копейку в магазинах и на базарах, а вот ЖЭКам платят спокойно, не ропща.

Председатель ВО «Молодежь – надежда Украины» отсылает свою платежку Черновецкому

Среди «кучи народу, который понял, что можно не платить и ничего за это не будет», несколько членов Всеукраинского объединения «Молодежь – надежда Украины». Получив платежные ведомости с указанием новых тарифов, они написали на них: «Черновецкий, заплати!» и отправили их по почте киевскому мэру.

Антон Зикора