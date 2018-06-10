Киевлян ожидает новое уплотнение

Над Киевом может пронестись ураган более сильный чем печальноизвестный «Кирилл». Правда, он будет иметь антропогенное происхождение, и будет вызван очередным нападением строительной лихорадки. Новая волна активности застройщиков может возникнуть в ходе реализации Закона Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда», то есть о снесении кварталов панельных пятиэтажек, что неминуемо затронет судьбы десятков тысяч людей, которым выпало такое счастье, - жить в «хрущевках». Не исключено, что для защиты прав владельцев таких квартир, будет создан общественный комитет.

В Киеве насчитывается приблизительно 2 тысячи домов первой серии массовой застройки конца 50-х - начала 60-х годов. Относительная дешевизна квартир в этих домах вынуждает мириться с тесными квадратными метрами и «хрущевки» пережили в последнее время своеобразный ренессанс - усилиями тех, кто уже может позволить себе купить машину и сделать приличный ремонт жилья, но не может «потянуть» квартиру в современной новостройке.

Однако с точки зрения современного градостроения эта земля используется неэффективно, такие дома - с гнилыми инженерными сетями, без лифтов, подвалов, чердаков - устарели физически и морально.

По словам пресс-секретаря Киевгорстроя Зои Федорчук, компания готова принять участие в тендере на реконструкцию кварталов старой застройки в киевских районах Нивки, Сырец (улицы Гречка и Берлинского).

Она отметила, что речь идет именно о снесении «хрущевок» и сооружении на их месте современных высотных домов, поскольку «продление жизни» старых домов путем их реконструкции является нецелесообразным с технической точки зрения. «Это будет просто откладыванием проблемы еще лет на 20-30, вместо этого уже сейчас есть возможность и необходимость более эффективного использования земельных участков в Киеве», - сказала она.

Соответственно возникает вопрос: в какой мере будут обеспечены интересы инвесторов, с одной стороны, и владельцев такого жилья, с другой?

После подписания упомянутого Закона Президент В.Ющенко обратился с письмом к Верховной Раде и Правительству с предложением «продлить работу над усовершенствованием прописанного в законодательстве механизма реконструкции устаревшего жилищного фонда».

Для простого человека это должно означать, что в Законе не все так четко и понятно и ощутимое изменение жизненного уклада при переселении может иметь как позитивные, так и негативные последствия.

Президент в этом письме прежде всего обращает внимание на необходимость «безотлагательно решить вопрос законодательного закрепления объективных критериев отнесения жилья к устаревшему жилищному фонду, которое бы позволяло четко определить сферу применения внедряемых Законом механизмов реконструкции, а также критериев наличия общественной необходимости, поскольку при отсутствии таких критериев органам местного самоуправления фактически предоставляется возможность принятия соответствующего решения на собственное усмотрение, которое поставит владельцев да и нанимателей жилья в полную зависимость от этих органов, может привести к злоупотреблениям со стороны соответствующих должностных лиц, особенно в ситуации, когда речь идет о центральных районах больших городов, откуда коренные жители, в том числе люди преклонного возраста, бесконтрольно будут выселяться на периферию городов, а построенное в результате реконструкции в центральных районах городов элитное жилье будет продаваться тем, кто будет в состоянии заплатить за него».

По мнению юристов, Закон о реконструкции старых кварталов может вступить в противоречие с конституционным правом граждан на частную собственность, может привести даже к тому, что на жилплощади, которая подпадает под снесение, родители не смогут зарегистрировать новорожденного ребенка.

По словам одного из авторов упомянутого Закона народного депутата Алексея Кучеренко, в Киеве уже предлагаются к рассмотрению 6 инвестиционных планов стоимостью приблизительно 100 миллионов долларов.

Он считает, что в Законе предусмотрено достаточно барьеров для защиты интересов граждан. «Я уверен, что никто не будет заинтересован в том, чтобы кого-то ломать «через колено» и реализовывать конкретные пилотные проекты, не учитывая интересы общества и граждан.

Основной принципиальный момент, по поводу которого возникают опасения, это то, что отселение владельцев квартир может быть принудительным. Но речь идет о том, что необходимо достичь договоренности с жителями. Если мы защищаем интересы 90 процентов жителей, которые хотят воспользоваться возможностью изменить свои жилищные условия, переселиться в современные квартиры с другим уровнем комфорта, то нам необходимы дополнительные рычаги влияния на те 5-10 процентов, которые ничего не хотят в этой жизни.

Есть еще один принципиальный момент в Законе, который заключается в том, что невозможна ситуация, когда человек может выехать из одной квартиры и не въехать в новую. Только после оформления документов на новое жилье он будет сдавать инвестору-застройщику свое старое жилье. Я считаю, что в этом плане интересы владельцев защищены.

Другой случай, если человек, например, не может сложить цены своему ремонту, и будет доказывать, что он «золотой». Убежден, что в этом процессе первую скрипку должен играть не инвестор, а именно местные власти, которые должны проводить разъяснительную работу и давать гарантии, нужна совместная работа общественности.

Все это в совокупности должно минимизировать случаи, когда отдельный человек может шантажировать инвесторов, выставляя непомерные требования при переселении, ведь в действительности он шантажирует не инвесторов, а своих соседей, которые по этой причине не могут получить новое жилье. То есть нужно исключить ситуацию, когда единицы будут пытаться нажиться за счет остальных», - говорит А.Кучеренко.

Деньги идут туда, где выгодно. Понятно, что крупные инвестиции будут вкладываться совсем не для того, чтобы «облагодетельствовать» жителей старых домов. И не для того, чтобы улучшить архитектурное лицо Киева, обезображенное совковой застройкой. Нужна земля, дорогая столичная земля, на которой можно за 2-3 года построить элитное жилье и выгодно перепродать. За Киевом для таких инвесторов земли нет, доходность не та.

В этой связи привлекает внимание информация о том, что к проектам строительства в Киеве проявляет особенный интерес московский строительный бизнес. Ему уже тесно в пределах российской столицы, Подмосковья и даже Санкт-Петербурга, где при его участии осуществляется реконструкция старых кварталов.

Так, по сообщению Интернет-издания «РБК-daily» компания «Интеко», основательницей которой является жена московского мэра Елена Батурина, уже получила разрешение на реализацию масштабного проекта в Киеве на р.Десенке (Троещина). На участке 90 га будет сооружено приблизительно 500 тысяч кв.м. жилья, объектов торговли и тому подобное. Общая стоимость проекта достигает 400 млн. долларов. В этом контексте вспоминается и специально созданная для ведения строительства в Украине Московская инвестиционно-строительная компания (МИСК).

Насколько большими будут аппетиты московского стройбизнеса и достигнут ли они старых кварталов Киева, Донецка, Днепропетровска - на данном этапе сказать трудно.

Понятно лишь, что в эпопее с «хрущевками» новое испытание ожидает механизм взаимодействия власти и граждан, а его и без этого вряд ли можно назвать совершенным (взять хотя бы фактическое двоевластие на местном уровне государственных администраций и советов как представительских органов или же войну судейских решений).

Но городскую власть затем и избирали, чтобы она отстаивала интересы городского общества. Люди хотят не просто иметь просторные, комфортные квартиры, но жить удобно. Современный город - это совсем не обязательно толчея в метро и автомобильное нашествие на улицах и тротуарах.

Поэтому сможет ли городская власть Киева ставить определенные жесткие условия инвесторам, чтобы новое строительство не затянуло еще больше проблемные узлы инфраструктуры столицы? Иными словами – будет ли предусмотрено тендерными условиями участие застройщиков в сооружении не просто жилья, но и новых транспортных развязок, мостовых переходов, в прокладывании новых линий метро, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций? Или, напротив, у каждой Батуриной будет свой путь к черниговскому Батурину с отступным в интересах «сохранения исторических памяток»?

А если вспомнить житейскую мудрость о спасении утопающих, то возможно актуальным является создание некого общественного объединения жителей «хрущевок» для защиты своих интересов. Как говорят, не догоню, так согреюсь. По крайней мере, некоторый политический капитал на этом можно заработать. Учитывая новые выборы в городской совет.

Олег Олийнык