Забастовщики от Фирташа пугают техногенной катастрофой
“Руководители облгазов “имени Фирташа” проводят много “акций протеста”... “Почему нас выбрасывают на улицу?.. Нам без разницы, под каким названием работать”... Репортаж
“Руководители облгазов “имени Фирташа” проводят много “акций протеста”... “Почему нас выбрасывают на улицу?.. Нам без разницы, под каким названием работать”... Репортаж
Когда полгода назад Юлия Тимошенко отобрала у облгазов газовые сети, и передала их на баланс новообразованного дочернего предприятия НАК “Нафтогазмережі”. В неформальных разговорах с нами сотрудники НАК грустно предсказали: “будет война”. Война между топ-менеджментом облгазов, который никогда не захочет отказаться от теневых схем внутренней продажи газа, и правительством, которое захочет взять под контроль транспортировку голубого топлива по внутренним сетям. (Мы подробно писали о схеме расхищения газа облгазами). Но при этом наши собеседники отметили, что другого выхода нет, вся отрасль находится вне контроля государства.
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Эта война проявлялась в разных формах. Одна из них – это обмен любезностями через прессу. Правительство не раз заявляло, что облгазы крадут газ, а облгазы, подключив профильные профсоюзы, требовали повысить тарифы на транспортировку топлива по внутренним сетям, пугали техногенными катастрофами и говорили, что новосозданная дочка Нафтогаза “Нафтогазмережі” абсолютно не готова принимать сети на баланс и вести работу. Порой доходило до абсурда. Например, трудовые коллективы требовали от Президентавмешаться в ситуацию и спасти облгазы от “рейдерских действий правительства”. В переводе на простой язык, это означало, что люди, которые работают на Фирташа (а он сообщал, что RUE купила контрольные пакеты облгазов в Украине и контролирует 75% объема газа, продаваемого в Украине, – почти 50 миллиардов кубометров в год), требуют защитить его от Тимошенко.
Забастовки – тоже одна из форм войны. Сегодня профсоюз работников газовых хозяйств Украины, как и обещал накануне, начал бессрочную акцию протеста ввиду несогласия с политикой правительства, в частности – «с попытками незаконно отобрать имущество облгазов и горгазов в интересах посреднической структуры «Нафтогазмережі». Мы решили побывать на этом событии и спросить простых людей, какая им собственно разница, кто им будет платить деньги – Нафтогаз или Фирташ, контролирующий облгазы.
С самого утра под зданием Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) митинг. Если на свои прежние забастовки профсоюзы вывозили средний топ-менеджмент, который тусовался по кафе на Крещатике и «фоткался» на дорогие цифровые камеры, то на этот раз привезли простых людей в оранжевых жилетах. По крайней мере те, кто держал плакаты, явно на маникюры не ходят.
Несколько десятков людей в оранжевой спецодежде газовиков держат плакаты с надписями “НКРЭ – позор!”, “Кальченко, Дубина, Гнатушенко – рейдеры”, “Не допустим техногенной катастрофы”, “Кальченко под суд за уничтожение газовой отрасли”. (Валерий Кальченко – председатель НКРЭ, Олег Дубина – глава Нафтогаза, Виталий Гнатушенко – директор Нафтогазмереж).
На наши вопросы отвечают охотно:
– У нас одно требование – чтобы нам сохранили рабочие места, – рассказывает Антонина, одна из участниц митинга, работница Жмеринского управления газового хозяйства ОАО “Винницагаз”.
– А почему вы думаете, что у вас их будут отбирать?
– У нас в Жмеринке уже создали структуру – ДП “Нафтогазмережі”. Если наш коллектив насчитывает 120 человек, мы обслуживаем около 600 км газопроводов по городу Жмеринке и Жмеринскому району, то в новое ДП перешли 20 человек, остальных – набрали людей посторонних, которые не работают в газовом хозяйстве. Выдали им лицензию, а у нас забрали. И сегодня у нас 100 человек остаются на улице. Хотя, фактически, мы сегодня работаем, а не они. На вызовы выезжаем мы, население по привычке звонит по телефону 104, и мы едем, устраняем опасные ситуации.
– По какому принципу переводили людей?
– По знакомству.
– А если бы у вас была возможность, то вы бы согласились работать в Нафтогазмережах?
– Мы не против. Мы уже были государственными. И когда нас продавали в частные руки, нас же не спрашивали, хотим ли мы или нет. Люди хотят и могут дальше работать. Почему нас выбрасывают на улицу? Нам без разницы, под каким названием работать. Пусть будут государственные газопроводы. Мы маленькие люди, обычное районное управление. Мы хотим просто работать.
– Вы обслуживали газовые сети – и когда они были в государственной собственности, и сейчас, когда они находятся “под Фирташем”. У частника лучше работать? – провоцируем мы наших собеседников.
– Мы не знаем, “Фирташ” мы или нет. Мы не видим владельцев. И при государстве было не сладко, и при частных владельцах так же. Хотя по моему мнению, газовые сети должны быть государственные. Но государство на сегодня думает только о трубах и не думает о людях.
– Вас сюда привезли по указанию владельцев?
– Нет, приехали сами, проявили инициативу. Люди в отчаянии, боятся остаться на улице. Если нам сегодня ничего не скажут и ничего не решат, мы будем продолжать акцию.
– 28 лет я проработала в газовой структуре. Мы имели работу, зарплату. Зачем это сейчас делать: тот перешел туда, а тот остался здесь? – возмущается мастер аварийной диспетчерской службы “Жмеринкагаз” Полина Атамачук. – Это же газ! Как переходить в государственную структуру, так всем вместе, и дальше согласованно работать. Пусть сделают какую-нибудь вывеску “Государственное предприятие”. Мы согласны. Какая нам разница? Мы специалисты, учились, всю жизнь работали в этой сфере. Сейчас понабирают бог знает откуда людей, а нас оставят без работы.
Вообще-то люди отвечали искренне. Единственное, что бросалось в глаза – невероятная осведомленность с темой конфликта облгазов и отделений Нафтогазмереж и глубокая уверенность в том, что их хотят уволить. Но лейтмотивом их выступлений было: нам все равно где работать, главное не потерять работу.
– Руководителем ДП “Нафтогазмережі” поставили Владимира Тычко, который руководил Винницагазом до 2005 года, довел его до банкротства и оставил огромные долги, за которые нас попрекают. Этот человек собрал с нас акции за копейки и продал новому владельцу, он миллионы заработал на этих акциях, – говорит один из участников митинга.
– Мы требуем вернуть нам лицензию, которую незаконно, безосновательно забрали у нас 1 декабря 2009 года, – рассказывает прессе заместитель председателя правления ОАО “Винницагаз” Виталий Гусар. – Кстати, заседала комиссия во главе с Кальченко 1 декабря, а провела постановление 26 ноября. Это уже основание обращаться в суд. Почему мы обеспокоены? Сегодня велика вероятность того, что 1200 работников ОАО “Винницагаз” потеряют рабочие места. А за спиной каждого из нас стоят дети, внуки. Этому всему предшествовало это нелепое постановление Кабмина №775 (о создании “Нафтогазмережі”. – Авт.). Это все раздула Юлия Тимошенко, внесла сумятицу в наши ряды. У нас нет проблем. Стабильно, своевременно даем газ, и отнимается лицензия в связи с тем, что создается какая-то государственная структура, непонятная никому. Винничане понимают, что здесь политический подтекст – Юлия Тимошенко уже мечтает стать Президентом, примеряет папаху каждое утро и каждый вечер, но ей ничего не удастся. Не будет она Президентом. И не будет “сетей”. Мы будем стоять до победного конца. Сегодня здесь Хмельницкая, Житомирская, Винницкая области. А дальше вся Украина придет.
– Вы считаете, что в частных руках Фирташа и Вексельберга (владельцы сетей) газовым сетям и работникам лучше, чем в государственной собственности? – спрашиваю у господина Гусара.
– Нет. Я согласен, если где-то там принято решение перевести их в государственную собственность... Но нужно это делать цивилизовано, а не заниматься рейдерством. Не делать это в отопительный период. Винница – 400-тысячный город. 19 ноября 2009 года аварийная диспетчерская служба написала заявления – и все ушли. Раздается звонок 104, и некому выехать. Вот мы пишем на плакатах: “Нет днепропетровским событиям”. Может будет беда. И это все – Тимошенко, Дубина, Кальченко...
– Но постановлением предусматривалось, что всех людей, которые работают в облгазах, переведут в “Нафтогазмережі”?
– Есть протокол договоренности между НАК “Нафтогаз”, который подписал Олег Дубина и председатель нашего Всеукраинского газового профсоюза. Но там уже заложена ложь. У нас работало 2613 человека, а у него штат в этих областных сетях 1500. Куда деть 1100 человек?
В принципе это первое серьезное требование (не сокращать работников), которое прозвучало с начала этой газовой войны. Юлия Тимошенко обещала работу всем работникам нынешних облгазов, если они перейдут в новые структуры. Мы обратились за комментарием к народному депутату от БЮТ Александру Гудыме.
– Руководители облгазов “имени Фирташа”, – объяснил он, – сейчас проводят много подобных “акций”. Численность персонала в Нафтогазмережах будет зависеть от того, какие функции согласятся выполнять нынешние облгазы. Если они возьмут на себя то, что предложило государство, то есть функцию технического надзора и эксплуатации, тогда будут существовать две структуры: облгазы и “Нафтогазмережі”, которая будет заниматься продажей газа. Ведь эту функцию государство имеет право оставить за собой, ввиду того, что оно владелец сети, “законодатель мод” в этом вопросе. Если облгазы с 1 января 2010 года будут заниматься исключительно эксплуатацией распределительных сетей, тогда штат филиала “Нафтогазмережі” будет небольшим – только для решения финансовых вопросов. Техники, инженеры инструкторы будут оставаться в нынешнем облгазе, а финансисты, экономисты частично перейдут в новую структуру. Я бы даже сказал, что суммарное количество работников в двух структурах будет больше, если облгазы согласятся сотрудничать с государством.
Анна Ященко, Лана Самохвалова