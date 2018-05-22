Борьбу с вирусом взял на себя Нацбанк?

Происхождение 500 млн. грн., о выделении которых отрапортовало правительство 30 октября, окутано тайной... Почему не выделяются средства из Стабилизационного фонда... Где возьмется еще 1 млрд.?..

Украинцам свойственно откладывать что-то на «черный день». С бедой легче справиться, когда ей есть что противопоставить. В июле прошлого года Украина, упорно не желавшая замечать на горизонте кризисные тучи, не имела особых проблем мобилизовать дополнительный ресурс на ликвидацию последствий наводнения на Западной Украине.

Да, и тогда это тоже была Западная Украина.

Бюджет купался в деньгах, и парламентарии, не напрягаясь, изобрели 31 июля 2008 года дополнительные 2,3 млрд. гривен, увеличив, прежде всего, НДС на импорт.

Мосты, спешно построенные на те экстремальные деньги, распались, дороги покрылись трещинами и выбоинами, а многие дома так и остались недостроены. Но это уже тема другого разговора, которая, впрочем, не потеряет актуальности и на этот раз, ведь для кого-то беда опять зазвенит звонкой монетой.

Когда же страна снова оказалась на пороге испытаний (по крайней мере в этом нас пытается убедить власть, которая потом запишет себе в актив их преодоление), ситуация с казначейством уже диаметрально противоположная.

То есть казна пуста. Еще надо перечислить Газпрому 4 миллиарда гривен за потребленный и закачанный в октябре газ, а по государственным закромам уже катится эхо. Не говоря уже о ноябрьских зарплатах и пенсиях, а о такой «безделице», как возврат 800 млн. гривен залога за участие в горе-а-не-конкурсе по приватизации Одесского припортового нечего и упоминать.

А тут еще пандемия. С учетом сегодняшних изменений в бюджет на борьбу с гриппом выделено 1 млрд. 550 млн. гривен. 50 млн. гривен – еще весной; 500 млн. – в прошлую пятницу (30 октября, когда, собственно, и началась паника и информационное нашествие), и вот еще 1 миллиард гривен – 3 ноября.

Тендер на освоение первых 50 млн. гривен, выделенных апрельским постановлением правительства о приобретении тест-систем на определение «свиного гриппа», выиграла компания, которая их не производит.

Природа 500 млн. гривен, о выделении которых отрапортовало правительство 30 октября, тоже окутана тайной. В банковских кругах говорят, что на самом деле это не «живые» средства с казначейского счета, как это должно было бы быть, а ссуда НБУ одному из государственных банков под залог казначейских облигаций. Впрочем, в постановлении №1147 от 30 октября этого не прочитаешь.

Скорее всего, это плохо замаскированная эмиссия НБУ.

Сегодняшнее решение Верховной Рады – из той же безденежной оперы. Поскольку текущих налоговых поступлений – нет, и их едва хватит в ноябре на зарплаты и пенсии, то иного выхода, чем просить деньги в Нацбанке, не остается. Тем более что при таких обстоятельствах НБУ не откажет.

Поэтому бюджетная сделка не обременена замысловатыми схемами – 1 миллиард гривен из тех мифических 9,8 млрд., которые НБУ должен был бы перечислить на милые сердцу нардепов объекты Евро-2012 и которые он упорно отказывался «рисовать» по причинам отсутствия таких прибылей, таки должен быть переведен в общий фонд госбюджета – и в резервный фонд.

Это опять деньги, напечатанные (точнее, созданные) Нацбанком. Пандемия или нет, эпидемия или искусственно раздута паника, но фактом остается то, что Украина оказалась лицом к лицу с вирусом-катаклизмом без гривни за пазухой. По миру не напросишься, гуманитарки немного дадут, но это не решит проблемы. Нужно печатать деньги и опустошать резервы, ведь за «Тамифлю» приходится расплачиваться валютой.

Пандемичный закон от 3 ноября окончательно развеивает несколько мифов украинского бюджета, прежде всего – виртуальность Стабилизационного фонда. Если бы СФ был таким крепким образованием, о котором неутомимо рассказывает правительство, то что мешало бы немедленно выделить из него средства на борьбу с гриппом? Ведь ни одного заседания правительства не проходит, чтобы не принимались все новые и новые постановления о будто бы выделении средств из этого резервуара емкостью в 19 млрд. грн.? И на ремонт улицы Олимпийской в Броварах, и на связи с заграничными украинцами, и даже на проведение «расчетов за телевизионное технологическое оборудование» (постановление №1139 от 21.10.09).

Первопричина – почему не выделяются средства из Стабилизационного фонда на «финансирование неотложных мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди населения», – в том, что он давно уже пуст. Большинство постановлений о выделении средств, принятых осенью, когда нехватка бюджетных ресурсов началась давать о себе знать, – даже не долговые расписки, а просто обещания.

Обещаниями ликвидацию возбудителя не профинансируешь, как и не удовлетворишь долговыми расписками платежные требования фармацевтических компаний и поставщиков медицинского оборудования. Тем более что они осведомлены относительно кредитных рейтингов Украины.

На борьбу с вирусом нужные реальные средства. Не обращаться же к МВФ за антипандемичным кредитом. Хотя кто знает...

Поэтому пока правительство на селекторных совещаниях примеряет на себя белый халат спасителя, в надежде на лавровый венок победителя, борьбу с вирусом на деле взял на себя Нацбанк – ее финансирование.

Вот уже, без преувеличения, – кредитор последней надежды.

Станислав Голубенко