Тесты на «свиной грипп» купили у фирмы, которая их вообще не производит?

Тендер на поставки в Украину тест-систем на определение “свиного гриппа” выиграла фирма, которая... вообще не производит тестовых систем для практического здравоохранения. Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники в Минздраве. Мол, чиновники, которые благословили это соглашение, и сами удивились, узнав об этом «секрете» производителя.

По данным издания, за выяснение обстоятельств этого, мягко говоря, конфуза взялась Генеральная прокуратура, которая уже получила необходимую информацию, и теперь пытается установить, для кого и под кого прописывали такие схемы.

Издание напоминает, что в апреле правительство приняло решение о выделении 50 миллионов гривен из госбюджета на меры по противодействию эпидемии. “Судя по информации, выделены они было не только на бумаге, — летом проводились тендеры, шли закупки. Но даже сегодня, в разгар эпидемии в нескольких областях, вы не найдете на официальных сайтах — куда и на что были потрачены эти деньги”, - пишет “ЗН”.

Попытка из первых уст услышать, как были использованы выделенные 50 миллионов, закончилась полным провалом: журналист позвонил первому заместителю министра здравоохранения, главному санитарному врачу Украины Александру Биловолу. Однако, едва услышав про «Зеркало недели», он уклонился от ответа, сославшись на пресс-конференцию, хотя на тот момент ее не проводил. Издание допускает, что выделенные деньги “тратились традиционно для нашей страны — по отработанным схемам”.