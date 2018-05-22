Местные бюджеты окончательно перевели на ручной режим?

Государство забирает на свои нужды остатки с казначейского счета, не вникая, чьи они... Правительство подкупает местные советы и почтальонов... Как распределить то, чего нет?..

Должностное лицо, занявшее 24-е место (на восемь ступенек выше, чем в прошлом году) в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус», все чаще можно видеть не в стенах возглавляемого ею ведомства, а в Кабинете министров.

Татьяна Слюз, глава Государственного казначейства Украины, каждое утро встает перед дилеммой – как распределить спартанский остаток средств на едином казначейском счету. Собственно, информация о том, сколько именно средств там находится, одна из самых сокровенных государственных тайн. Учитывая, что участники горе-не-конкурса по приватизации Одесского припортового до сих пор не могут вернуть свой денежный залог (совокупным объемом в 800 млн. грн.), очевиден вывод, что денег – нет. И решения о распределении неприкосновенного запаса каждое утро принимаются не в здании Казначейства по улице Бастионной. Для этого госпожа Слюз и приезжает в Кабмин. В Кабмин, но не в Минфин... Министерство финансов давно уже превратилось в безмолвного и безотказного статиста, а возглавляет его исполнитель исполняющего обязанности министра финансов. В кулуарах самого Минфина удивляются, что и.о., господин Уманский, за две недели даже не нашел времени встретиться с миссией МВФ. Травма, полученная первым заместителем министра финансов во время игры в футбол, надолго выбила его из информационного пространства. Или любая другая причина...

Что бы там ни было, обезглавленный Минфин фактически отстранен от текущего выполнения бюджета. А с выполнением становится все труднее. Если государство начинает занимать под 27,9% годовых – а именно такой уровень доходности для полугодичного казначейского бонда зафиксирован на аукционе 27 октября, – значит, правительство признает: ликвидность из казначейского счета испарилась. А впереди – ноябрьские зарплаты, пенсии и ежемесячная дань Газпрому.

Первыми это почувствовали на себе и закричали «караул» местные бюджеты. Первые сигналы о зависании платежных поручений горисполкомов поступали из регионов еще в июле, но тогда это списывали на технические проблемы и политическую заангажированность самих ньюзмейкеров (например мэра Черкасс Сергея Одарича).

Рубиконом стало 7 октября, после которого жалобы местных бюджетов на прекращение финансирования Казначейством посыпались отовсюду. Органы Государственного казначейства упрекают, что они остановили проведение любых платежей, кроме заработной платы и коммунальных услуг.

Происходит то, чего больше всего боялись и о чем предупреждали местные бюджеты с 2003 года – с тех пор, как президентским указом от 5 декабря 2002 года их обязали перейти на обслуживание в Госказначейство. Скептики тогда предсказывали – бум ликвидности рано или поздно закончится, и придет день, когда больное бюджетной анорексией государство одним взмахом заберет на свои собственные нужды остатки с казначейского счета, не вникая, чьи они – государственные, местного самоуправления, государственных предприятий или социальных фондов. Или вообще – средства Киотского протокола, которые должны быть использованы исключительно на проекты энергосбережения.

Похоже, этот день наступил. А 21 октября правительство принимает знаковое распоряжение 1261-р (опубликовано 28 октября в «Урядовому кур’єрі») «О перераспределении бюджетных назначений в 2009 году». Знаковое, потому что отныне, по юридической логике правительства, уже не нужно согласие Верховной Рады на внесение изменений в бюджет. Правительство собственноручно сокращает одни расходы бюджета и своим решением перенаправляет их на другие. Распоряжением сокращены расходы на обслуживание внутреннего государственного долга на 1 млрд. 527 млн. грн. (в следующем году на обслуживание бонда стоимостью в 30% годовых придется потратить уже в 2,5 раза больше, чем в этом году) и на субсидии по квартплате – на 256 млн. грн. Освобожденные 1 млрд. 778 млн. грн. направлены на «дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам».

Да, статьей 37 Закона о Государственном бюджете Украины на 2009 год правительство наделено правом перераспределять объем субвенций местным бюджетам, однако права отменять одни расходы, чтобы направлять их на другие, бюджетное законодательство правительству не давало. Ссылки на бездеятельность Верховной Рады не выдерживают критики – в прошлую пятницу и акцизы подняли, и средства на мост в Запорожье выделили, и дипломатам что-то перепало (уже чувствуется забота тяжеловеса Порошенко).

Главная закавыка этого распоряжения в том, что «освобожденные» средства (если они еще физически материализуются на казначейском счете) направлены на т.н. «дополнительные дотации местным бюджетам для выравнивания их финансовой обеспеченности». Это специфическая, точечная дотация, которая рассчитывается не по формуле определения объема межбюджетных трансфертов, а в ручном режиме, с учетом прежде всего размера недовыполнения местных доходов и остатка непрофинансированной из государственного бюджета дотации выравнивания.

Формально, не менее 75 процентов этой дотации должны быть распределены областными советами. Но одно дело распределить несуществующие средства, другое – реально их выделить, учитывая острую нехватку ресурса. Поэтому одних справок о невыполнении бюджета и ноябрьских обращений местных советов будет мало. Нужны заверения со стороны местной власти, что в январе жители “должным образом” оценят беспокойство правительства.

В этом полуторамиллиардном массиве спрятаны еще две предвыборных инициативы правительства – повышение зарплат аппарату сельских советов (майское постановление правительства №540) и новых окладов почтальонам (сентябрьское – №1073). В ноябре – январе можно ждать еще несколько таких жестов правительственной щедрости, которые должны быть профинансированы за счет тех же дополнительных дотаций.

Острая бюджетная недостаточность надвигалась на местные бюджеты неумолимо, и отказывался ее признавать лишь тот, кто упрямо не хотел этого замечать.

На фоне искусственного безденежья, кроме всех бед местным бюджетам не хватает еще одной – нового Бюджетного кодекса, к которому не готовы ни местные правительственные чиновники, ни Казначейство, ни финансисты, но на реанимацию которого все еще надеется правительство и его фракция в парламенте.

Станислав Голубенко