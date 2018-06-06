О чем пишут мировые СМИ перед Новым годом

Перед Новым годом все люди на земле находятся в добром праздничном настроении. В ожидании новогодних чудес они становятся веселыми, раскованными и остроумными. Видимо, потому мы наблюдаем в предновогоднем мире столько интересного, смешного и поучительного. Подтверждение потому – зарубежная мозаика, которая предлагается вниманию нашего читателя. Time рассказал, как увидеть человека года

„Вы” – так определил американский журнал Time человека 2006 года. Тем самым был признан рост популярности и влияния того информационного мира, которое создают пользователи Интернета во всемирной сети. На обложке – белая клавиатура и экран компьютера, на поверхности которого каждый читатель может увидеть отпечаток собственного лица. Журнал воздал должное своей аудитории за то, что она „взяла в свои руки управление всемирными средствами информации” и наполняет содержанием виртуальный мир Интернета.

Как пишет Time, отдавая награду сборному образу, а не отдельному человеку, Интернет изменил баланс сил в мире СМИ – с помощью блогов, видео и социальных сетей. Мало того, Интернет превратился в инструмент, который дает людям широкие возможности сотрудничества друг с другом.

Журнал отдельно отметил такие веб-сайты как YouTube, Facebook, mySpace, Wikipedia, которые дают возможность пользователям интерактивно общаться, загружать свои видеоклипы, ссылки и фотографии.

Time присуждает свою ежегодную награду с 1927 года, пытаясь выделить того или тех, кто больше других повлиял на всемирную повестку дня. В этом году среди претендентов были иранский президент Махмуд Ахмадинеджад, лидеры Китая и Северной Кореи Ху Цзиньтао и Ким Чен Ир. В прошлом году людьми года назвали основателя Майкрософта Билла Гейтса, его жену Мелинду. в 2004 году был отмечен президент США Джордж Буш, а на год раньше – сборный образ американского солдата. Если же глубже заглянуть в историю, то людьми года назывались Адольф Гитлер (1938 год) и аятола Хомейни (1979 год).

Новогодние мечты святого отца из Ватикана

Новый год всегда пробуждает у людей добрые надежды и светлые мечты. Не исключение – и священнослужители, которым якобы положено „по должности” отринуть свои мысли от светского и направить на божественное. Но разве не божественной игрой является футбол? Конечно. Вот и кардинал Тарчизио Бертони, государственный секретарь Ватикана (наивысшее административное должностное лицо государства), мечтает перед праздником, что это наименьшее в мире государство будет иметь когда-то футбольную команду, которая сможет на ровных играть против самых сильных клубов высшей лиги Италии, серии А.

Тарчизио Бертони, говорит, что в католических семинариях много талантливых футболистов, которые с радостью наденут футболки в «фирменных» желто-белых цветах Ватикана. Сам Бертони всю жизнь был рьяным футбольным болельщиком, боготворил „Ювентус”, а в бытность святого отца архиепископом Генуэзским, его часто приглашали на телевидение комментировать игры местной „Сампдории”.

„Я не исключаю возможности, что в будущем Ватикан сможет собрать очень хорошую футбольную команду, которая будет играть на том же уровне, что и „Рома”, „Сампдория” и „Інтер”, – говорит кардинал. И предновогодние мечты Бертони выглядят не такими уж эфемерными, когда узнаешь, сколько в католических университетах и семинариях учится на священников молодых и очень талантливых ребят из Бразилии. Правда, будут проблемы с календарем игр, ведь в святое воскресенье церковному клиру заниматься любой деятельностью сурово запрещено.

Корея призывает бойкотировать проституток

Неизвестно, являются ли грехом футбольные мечты священников, но правительство Южной Кореи в канун Нового года очень стремится уберечь от греха служащих. Корейский кабмин предлагает подарки или премии для работников, которые обяжутся бойкотировать на период новогодних праздников... дома разврата. Администрация предлагает также финансовые вознаграждения предприятиям, рабочие которых пообещают не прибегать к платной любви после традиционных новогодних вечеринок, которые обычно обильно орошаются спиртным. Кроме того, правительство распределит между предприятиями бесплатные места в кинотеатрах.

Как объяснил газете Korea Times один из корейских правительственных чиновников, устоявшаяся корпоративная культура побуждает персонал хорошенько выпивать на новогодних вечеринках, а затем нанимать платных жриц любви. И это стало своеобразным „ритуалом укрепления мужского коллектива”. Такую практику правительство намеревается сломать, потому и поощряет „невинных” служащих.

А что, может, и удастся. Ведь Новый год и Рождество имеют большую магическую силу для отвращения всего злого и порочного. Например, в немецком городе Билефельд водитель такси вынудил ретироваться вооруженного преступника, который приставил ему пистолет к виску и требовал денег, громким криком: „Ради Бога! Ведь сейчас рождественский вечер!” Правда, шофер не только кричал – он уклонился от оружия и ударил кулаком нападающего, после чего тот ударился в бега.

Как прокомментировал событие офицер городской полиции „должно быть, сопротивление таксиста и его намек на Рождество расстроили бандита”. Вскоре 18-летний грабитель и его 16-летний сообщник были арестованы.

На кого хотят быть похожими звезды спорта

На Новый год дети зачастую пишут письма Деду Морозу. Но такое случается и со взрослыми. Французские спортсмены, которые собрались на горнолыжном курорте Ла-плань, тоже написали о своих потаенных мечтах своему Пер Ноэлю. Причем первым свою писульку скомпоновал министр спорта Жан-Франсуа Ламур: „Я хотел бы заказать себе такие же способности к синтезу сложных международных сюжетов, которые продемонстрировал Жак Ширак. В этой области он - непревзойденный”.

Зато капитан французской теннисной сборной, которая выступает на Кубке Девиса, Ги Форже захотел себе качества знаменитого футбольного тренера Арсена Венгера (тренирует лондонский „Арсенал”): „Его стабильность, серьезность и ясность ума является невероятной. Еще большее впечатление на меня производят уважение и авторитет, какими Арсен пользуется среди футболистов и в семье”, – пишет прежний теннисист.

А выдающийся футболист Лоран Блан мечтает о том, чтобы иметь „способность провоцировать СМИ такую, как у тренера „Челси” Жозе Моуриньо. Он пользуется этим талантом главным образом для того, чтобы защищать свою команду”.

А вице-чемпионка мира по плаванию Малия Метелла мечтала бы иметь „разум и харизму Зинедина Зидана”.

Дед Мороз в каске

Однако Дедам Морозам перед Новым годом иногда бывает не до того, чтобы старательно выполнять прихоти детей и взрослых. Например, Санта-Клаус, который работает в торговом центре шотландского города Глазго, был вынужден сменить свою традиционную краснее-белую шапочку на строительную каску. А произошло это после того, как он пережил „бомбардировку” пирогами, брошенными с балкона неугомонной детворой.

„Здоровье и безопасность – прежде всего”, – заявил директор торгового центра. „Ми дали ему желтую каску, украшенную рогами северного оленя, чтобы придать Деду Морозу более праздничный вид”.

По материалам Рейтер и Би-Би-Си подготовил Николай Писарчук