Начальник службы внутренней безопасности МВД: Главный грех милиции – взяточничество

Кто-то приходит на службу лишь с целью личного обогащения и самоутверждения... Незаконным оборотом наркотиков занимается тот, кто должен с ним бороться.... Начальник службы внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины Василий Слободяник ответил на вопросы УНИАН. Господин Слободяник, недавно в Харькове СБУ разоблачила сотрудников МВД, занимавшихся торговлей наркотиками…

Действительно, Служба безопасности разоблачила двух работников милиции и трех гражданских лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Харькова и Харьковской области.

Они были задержаны с десятью килограммами маковой соломки. Они перевозили ее из одного города в другой.

В связи с тем, что работники милиции занимались незаконным приобретением, хранением и распространением наркотического сырья совместно с разными гражданскими лицами, по каждому установленному эпизоду преступной деятельности прокуратура города Харькова возбудила несколько уголовных дел, которые в дальнейшем объединила в одно.

Так в результате оперативно-разыскной деятельности СБУ в поле зрения попали работники органов внутренних дел...

Всем лицам, которые проходят по этому уголовному делу, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины, то есть «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц».

Еще один из фигурантов уголовного дела обвиняется в пособничестве, то есть совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 УК Украины.

Работники милиции находятся под стражей На сегодня работники милиции уже уволены из органов внутренних дел.

В каком звании задержанные?

Оба майора милиции.

Один из них – старший оперуполномоченный отдела борьбы с незаконным оборотм наркотиков областного ГУ МВД, второй – начальник отделения Службы криминальной милиции по делам детей одного из районных отделов Харьковского городского управления.

Как видите, до работников центрального аппарата, а тем более руководителей подразделений министерства, им было еще очень далеко.

Почему Служба безопасности опередила вас в задержании? Признаете ли, что СБУ работает лучше вашей службы внутренней безопасности?.. Позже мне стало понятно, что мы работали параллельно. Об этих людях мы имели определенную информацию, проводили оперативно-розыскные мероприятия. В прошлом году по инициативе именно нашей службы один из работников милиции, проходящий по уголовному делу, было понижен в должности (в то время он был заместителем начальника отдела).

Считаю, прошло бы не так много времени, и мы бы тоже их задержали.

Разве СБУ не сотрудничает с МВД?

Я не могу и не имею права такое утверждать.

Наши ведомства, совместно из Гостаможслужбой, Государственной налоговой администрацией и Госпогранслужбой разработали и реализовали инструкцию о взаимодействии и обмене информацией о преступных и коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц. Подписаны планы совместных действий по документированию таких негативных проявлений.

В этом году совместными усилиями службы внутренней безопасности и подразделений СБУ были возбуждены 70 уголовных дел по фактам совершения преступлений отдельными работниками милиции.

Конечно, бывают ситуации, когда мы отдельно друг от друга осуществляем документирование противоправных действий должностных лиц наших правоохранительных органов. Это жизнь. Есть и недоработки.

В СМИ появилась информация, что межрегиональную преступную группу по торговле наркотиков организовал высший офицерский состав харьковской милиции, а вы сказали, что это были милиционеры низового уровня...

Я не могу подтвердить такую информацию.

Правда, 19 октября работники пограничной службы «Ольховатка» Харьковского пограничного отряда при попытке незаконного пересечения украинско-российской границы задержали одного из руководителей подразделения уголовного розыска Харьковского горуправления милиции.

Что касается термина «преступная группа», то 28-я статьи Уголовного кодекса дает четкие определения преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией. Если речь идет о предварительном сговоре, должно быть двое или больше лиц (организованная группа должна охватывать не менее трех), заведомо организованных для совершения преступлений, объединенных единым планом действий, распределением обязанностей. Что касается преступной организации – то дополнительным ее признаком является иерархическое деление.

Как видим, этой статьи УК нет в постановлении прокуратуры о возбуждении уголовного дела.

В 2009 году возбуждено 450 уголовных дел против работников милиции, но лишь два доведены до конца. Почему так мало?

У вас устаревшие данные. Хочу уточнить, что по результатам нашей работы на протяжении девяти месяцев текущего года органы прокуратуры возбудили 521 уголовное дело (за аналогичный период в прошлом году – 455).

На данное время по 31 уголовному делу, возбужденному в этом году, суды вынесли обвинительные приговоры. 32 бывших работника милиции приговорены к разным видам наказания.

Кроме того, 11 дел закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам, как то амнистия или потеря общественной опасности.

Не мы принимаем решение о возбуждении уголовного дела и проведения досудебного следствия, а тем более не рассматриваем материалы в судах. Потому ваш вопрос не ко мне.

Служба внутренней безопасности занимается лишь выявлением и документированием противоправной деятельности. Дальше материалы передаются в органы прокуратуры, а те принимают решение о целесообразности возбуждения уголовного дела. Потом прокуратура ведет досудебное следствие. А мы оказываем помощь – выполняем поручения следователя прокуратуры, так сказать, оперативно сопровождаем эти дела.

Какие самые распространенные преступления среди милиционеров? Ну что здесь могу сказать. Чего скрывать...

Имеют место случаи предательства интересов службы. Некоторые лица приходят на службу в органы внутренних дел лишь с целью личного обогащения и самоутверждения, имеют низкие морально-деловые качества.

Но большинство работников милиции честно и преданно исполняют профессиональные обязанности, несмотря на недостаточные социальные гарантии, точнее их соблюдение, в частности недостаточную заработную плату, обеспечение жильем, а также постоянную психологическую нагрузку.

Все эти вещи влияют на состояние дисциплины в органах внутренних дел. К сожалению, не все хорошо и с воспитательной работой в подразделениях. Нужно расширять возможности института психологов. Они есть, но считаю, этого недостаточно. Да, и отдельные руководители не болеют за свой личный состав, лояльно относятся к нарушениям, что в дальнейшем приводит к более тяжким, а то и преступным действиям.

Какие самые распространенные?

Это преступные действия, направленные на получение незаконного вознаграждения и личное обогащение, – то есть взяточничество. Дальше идут преступления, связанные с нарушениями конституционных прав граждан. Это и незаконное задержание граждан и причинение им телесных повреждений, незаконное привлечение к уголовной или административной ответственности и другие.

Однако взятки все же преобладают.

Почему, думаете, наши граждане, часто боятся своей милиции?

Я не считаю этот тезис правильным. Хотя есть некоторые факторы, которые влияют на создание негативного имиджа милиции. По моему мнению, это касается и работы СМИ.

Каждый журналист должен подавать информацию как минимум 50 на 50, то есть давать и негативное, и позитивное в работе милиции. Это давало бы возможность гражданам самим определяться в той или другой ситуации, давать оценку событиям.

К сожалению, есть много примеров, когда работники милиции дискредитируют органы внутренних дел своими действиями, о чем мы системно и открыто говорим. Мы пытаемся очищаться от таких работников.

У меня вопрос, дают ли другие силовые структуры хоть какую-то информацию относительно своих работников? Нет. А работник милиции всегда на виду у граждан, каждое его действие известно, и мы пытаемся открыто говорить, что у нас есть нарушители, и мы боремся с ними.

Часто ли сами начальники, например, областных управлений, закрывают глаза на то, что делают их подчиненные? Мол, им тоже нужно выживать...

Это ложное предположение. Конечно, они не могут знать всего, что делают их подчиненные. Этого не может знать ни один руководитель. Однако есть другая сторона – каждый руководитель хочет показать, что у него все в порядке, поэтому иногда, где работника можно привлечь к ответственности, он увольняется, якобы по собственному желанию. Таким образом руководители скрывают нарушение. Но это не система.

Считаете ли сегодня престижной профессию милиционера? По моему мнению, профессия милиционера должна быть престижной, и эту профессию общество может уважать.

Возможно, профессия еще не так престижна, как должна быть, однако престиж все-таки растет. Например, если два года назад нам на работу приходилось брать всех подряд, то сейчас в органы внутренних дел можно попасть только на конкурсной основе. Документы кандидатов проходят строгую проверку.

По большому счету, милиционер – герой. Потому что ежедневно тысячи милиционеров получая приказ от своего начальника, выполняют его, не задумываясь, что на этом задании его ожидает. В этом году так погибло 29 работников милиции.

Часто ли милиционеры исполняют роль сутенеров?

Не могу сказать, что таких случаев нет, но они сами не выступают в роли сутенера, они их «крышуют». А это уже немного другое – невыполнение служебных обязанностей по документированию сутенеров...

С какими сложностями сталкиваетесь вы, когда собираете данные о преступных действиях своих работников?

Сложность нашей работы при документировании того или иного преступления в том, что мы работаем с работниками милиции, которые являются опытными оперативными работниками, знают методы нашей работы, вооружены, знают, как действовать и защищать себя. Они, как правило, – юристы по образованию, хорошо ориентируются в Уголовном Кодексе. Когда милиционер намерен совершить то или иное преступление, он продумывает последствия и знает, что будет делать в случае, если попадется. Это, скажем, очень осложняет нашу работу. Потому нам приходится быть еще умнее их.

Например, незаконным оборотом наркотиков занимается, как правило, тот работник, который должен с этим негативным явлением бороться. Поэтому ему очень легко за оперативно-разыскной деятельностью скрыть свои преступные деяния. Например, работник может доложить руководителю, что он проводит контрольную закупку для того, чтобы войти в среду наркодельцов и наркоманов, а в действительности – лишь для своей выгоды и обогащения.

Потому нам приходится учитывать эту специфику в работе.

Расскажите о самой процедуре, как вы отслеживаете преступников среди своих... Это методы нашей работы, потому такая информация конфиденциальна.

Вспомните, пожалуйста, самые громкие дела с милицейскими чинами. В прошлом году в Донецкой области результатом совместных оперативно-розыскных действий работников службы внутренней безопасности и уголовного розыска стало установление и задержание трех бывших работников Торезского горотдела, которые с целью завладения 20 тысячами гривен совершили убийство гражданки. В феврале этого года Апелляционным судом Донецкой области все виновные привлечены к уголовной ответственности. Непосредственный исполнитель убийства получил 14 лет лишения свободы.

В Херсонской области к 10 годам лишения свободы осужден бывший участковый инспектор милиции Белозерского райотдела, который в служебном кабинете во время опроса гражданина нанес ему тяжелые телесные повреждения, от которых тот умер.

В апреле этого года прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело против первого заместителя начальника одного из райотделов, который пытался сбыть наркотическое вещество на сумму четыре тысячи долларов.

В мае уголовное дело возбуждено против заместителя начальника отдела раскрытия преступлений майора управления уголовного розыска в Киеве – тоже за наркотики, на сумму 750 гривен.

Пусть вас не обманут такие малые суммы, это лишь то, что было на момент задержания.

В этом году по приговору суда признан виновным и осужден к лишению свободы бывший руководитель службы участковых инспекторов милиции одного из райотделов Черкасской области, который за решение вопроса об условном осуждении гражданина требовал и получил от него 10 тысяч гривен.

Беседовала Оксана Климончук