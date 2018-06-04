Осторожно: за рулем сын депутата

В прошлые выходные в Одессе 20-летний сын депутата Одесского облсовета на “Бентли” врезался в автомобиль “Субару”, за рулем которого находилась 60-летняя женщина. После столкновения “Субару” выехал на правый тротуар и врезался в столб. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Но оба водителя попали в больницу. Причины аварии устанавливаются...

Это далеко не первое ДТП при участии депутатских и чиновничьих “сынков”. Молодые мажоры на дорогих авто, купленных, понятно, на папины деньги (и, как легко догадаться, коррупционные), часто не считаются с правилами дорожного движения. Мы решили вспомнить самые громкие аварии последних двух лет, в которых засветились дети политиков и других влиятельных лиц.

Наступит ли “логический конец”

В ночь с 11 на 12 января 2008 года по улице Академика Вильямса в той же Одессе джип “Тойота Прадо” врезался в “Дэу”. В результате столкновения водитель корейской малолитражки погиб на месте, еще 11 автомобилей было повреждено. Джипом управлял нетрезвый 17-летний сын экс-председателя Одесского облсовета Феликс Петросян. Следствие длилось месяцами, судебное разбирательство постоянно откладывалось. А в июле 2009 года Приморский райсуд Одессы закрыл уголовное дело. Прессу на заседание не пустили. Правда, прокуратура Одесской области обжаловала это решение.

“Позиция прокуратуры заключается в том, что виновник ДТП должен понести наказание за свои деяния. Если в суде осмелились закрыть это дело, мы опротестуем это решение. Дело должно быть доведено до логического конца”, – заявил прокурор Одесской области Василий Присяжнюк в ответ на решение суда.

Пока “логический конец” по этому делу так и не наступил.

Сына “земельного” отца до сих пор не нашли?

3 апреля 2008 года около одиннадцати вечера в Киеве на углу Столичного шоссе и проспекта Науки произошло ДТП. Проигнорировав красный свет, водитель “Лексуса” врезался сразу в две машины – “Шевроле” и “Дэу”. Управлял дорогим авто 23-летний Александр Савицкий – сын тогдашнего главы Центра государственного земельного кадастра Украины Валентина Савицкого. В результате аварии 28-летняя пассажирка “Шевроле” погибла. Савицкий с места ДТП скрылся. Не нашли его вроде бы и до сих пор. 9 августа 2009 года он объявлен в международный розыск.

Не все то золото...

16 сентября 2008 года ночью сын симферопольского депутата Иосифа Файнгольда Виталий Файнгольд за рулем “Бентли” столкнулся с мотоциклом “Сузуки”. Удар автомобиля был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски, а его водитель – 25-летняя Анна Мишуткина – погибла. У нее осталась маленькая дочь. После ДТП у Файнгольда взяли подписку о невыезде и отпустили домой. Началось следствие, против сына депутата возбудили уголовное дело. Эксперты выяснили, что “Бентли” двигался со скоростью 171 км в час... В июле 2009 г. Файнгольд полностью признал свою вину, но отказался выплатить 500 тысяч гривен родным погибшей, согласившись лишь на сумму в 50 тысяч гривен. Суд продолжает опрашивать свидетелей события.

Недавно замминистра внутренних дел Украины, начальник крымской милиции Геннадий Москаль обнародовал еще несколько “мажорных” инцидентов, связанных с именем Файнгольда. По данным Москаля, в 2002 году сын депутата с друзьями безобразничал в клубе “Два капитана” в Симферополе, было возбуждено уголовное дело, которое объединили с делом по факту совершения ДТП и передали в прокуратуру. Но до суда дошло только дело о ДТП, а то, что касалось драки в клубе, закрыли. В 2005 году Файнгольд опять заявил о себе – избил работника прокуратуры. А впоследствии в крымскую милицию обратилась девушка с заявлением о том, что в гостинице “Салгир” в Симферополе Файнгольд ее изнасиловал. В обоих случаях в возбуждении уголовных дел было отказано. В 2007 году в ресторане “Княжа втіха” Файнгольд подрался с сотрудником спецподразделения “Беркут”. Уголовное дело опять не возбудили. Как утверждает Москаль – незаконно. Симферопольского депутата Файнгольда СМИ называют одним из самых богатых жителей Крыма.

Свидетель или виновник?

31 октября 2008 года в предместье Харькова на автодороге Киев–Харьков–Довжанский водитель “Ауди А-8” насмерть сбил студента Харьковского национального университета им. Каразина. Той же ночью автомобиль обнаружили неподалеку от места события “с многочисленными механическими повреждениями, характерными для совершенного ДТП”. Рядом с ним находился 17-летний Дмитрий Каратуманов, сын депутата Харьковского облсовета Олега Каратуманова. Милиция установила, что номер “Ауди А-8” принадлежит другому автомобилю.

Расследование было передано в прокуратуру. Каратуманов фигурировал по делу как свидетель. А в июне 2009-го заместитель прокурора Харьковской области Олег Анпилогов сообщил прессе, что уголовное дело о ДТП при участии Дмитрия Каратуманова закрыто “за отсутствием состава преступления”.

Зачем сыну депутата водительские права?

3 декабря 2008 года сотрудники ГАИ задержали 17-летнего сына депутата Одесского облсовета Юрия Печерского, который на отцовом “Лексусе” ехал по встречной полосе одной из центральных автомагистралей. Мажор вел машину, не имея прав. “А когда на место остановки машины вызвали отца правонарушителя, тот набросился на инспекторов ГАИ с претензиями: чего, мол, пристали к сыну – он же не совершил ничего такого, за что полагалось бы штрафовать?”, сообщили в пресс-службе ГАИ. На замечание инспекторов об отсутствии водительских прав у сына, депутат ответил: “Права есть, но они вступят в августе 2009 года, когда ему исполнится 18”.

Сыновья судей КС на “ламбарджинях” не ездят

20 марта 2009 года под Ужгородом разбился эксклюзивный автомобиль “Ламборджини”, принадлежавший футболисту Кахе Каладзе. Машина стоимостью 235 тысяч евро слетела с дороги и врезалась в земляной вал. За рулем находился сын председателя Конституционного суда Украины Андрей Стрижак. Так писала пресса. А затем и сам Каладзе рассказал журналистам, что Стрижак его близкий друг, поэтому он дал ему свою машину покататься.

Позже начальник Закарпатской ГАИ Петр Луцюк заявил, что водитель “Ламборджини” заплатит штраф в размере всего 340 гривен “по факту ДТП, за неправильный выбор скоростного режима, за отсутствие регистрационных документов на автомобиль”. Особенно он подчеркнул, что во время аварии в машине был не сын председателя Конституционного суда Андрей Стрижак, как сообщалось раньше, а некто В.Головей. Он, по словам Луцюка, перегонял машину в автосервис, чтобы помыть, но неправильно выбрал скорость и слетел в кювет.

Какой мажор не любит быстрой езды

Поздно вечером 25 июля 2009 года в Киеве погиб сын народного депутата Владимира Сивковича (Партия регионов) Виктор. Он ехал на “Лексусе” в направлении станции метро “Дорогожичи”, но на одном из поворотов врезалсял в столб, в результате чего загорелся...

Понаставили “дач” – “мерсу” негде проехать

22 августа 2009 года опять же в Одессе “Мерседес” сбил двух пешеходов и, не прекратив движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, ехавшим в попутном направлении, а затем ударил припаркованную “Дачию”, которая от этого столкнулась с “Шевроле”. Один пешеход погиб на месте, а девушка 1982 года рождения с многочисленными травмами попала в больницу.

По информации СМИ, за рулем “Мерседеса” находился сын депутата Одесского горсовета от Партии регионов Александра Кравца. В городском управлении МВД сообщили, что на момент наезда на пешеходов мажор находился в состоянии алкогольного опьянения.

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...Юрист Виктор Борковский и бывший судья Апелляционного суда г. Киева Юрий Василенко на пресс-конференции в УНИАН рассказывали о небрежном отношении работников ГАИ к составлению протоколов и схем ДТП, особенно если их участниками оказываются люди известные или занимающие высокую должность.

– Работники ГАИ относятся крайне поверхностно к составлению протоколов. Приблизительно 80–90 процентов из них отменяются судами из-за неправильности составления, – сказал Василенко, ссылаясь на собственный судейский опыт.

Как видим, ни один из мажоров-виновников ДТП не понес ответственности. Трезвые или под хмельком, с водительскими правами или без них, на безумной скорости или едучи по встречной, дети высокого начальства чувствуют себя безнаказанными, потому что знают, что влиятельный папочка все уладит. “Простым смертным” участникам дорожного движения остается только пожелать, чтобы на их пути попадалось как можно меньше мажоров за рулем.

И еще интересно. Сколько таких мажоров должно полечь на дорогах, чтобы их родители наконец взялись за их (а значит, и нашу с вами) безопасность.

Анна Ященко