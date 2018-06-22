Выставка масок: все в шоколаде, туалетной бумаге и ногтях

Такого у нас еще не было. Среди украинских дизайнеров и художников был брошен клич: делайте маски! Делайте маски – какие хотите, из чего хотите, главное, чтобы было интересно и необычно. Художественная братия отозвалась более чем охотно. И результат этой акции можно увидеть в малом зале Украинского дома: сегодня здесь выставлено сорок девять масок.

Создатели оказались оригинальными не только в плане формы и рисунков своих изделий. Особые изыски были проявлены при выборе материалов, из которых изготовлялись маски. Судите сами. Например, Виктория Барон назвала свою работу «Всё в шоколаде», а как же: ее маска сделана из семисот граммов белого шоколада.

– Я нигде ранее не видела масок из шоколада. А если бы знала о существовании таких, то делать из него не стала бы – не люблю повторов. Технологию изготовления раскрывать не буду. Скажу лишь так: я пришла в кондитерскую, где мне показали процесс изготовления некоторых блюд из шоколада, открыли кое-какие секреты. Уже через пару недель после того, как сделала маску, увидела сюжет по телевидению: показывали, как в Париже создают из шоколада платья.

17 декабря в концерт-холле Freeдом двенадцать из сорока девяти представленных в Украинском доме масок будут проданы с аукциона. Деньги пойдут украинским Форестам Гампам, детям, страдающим аутизмом. По этому поводу Виктория сказала: «Состоятельная публика имеет деньги и сладкую жизнь, кусочек которой она может отдать больным чадам. Поэтому я использовала в своей работе шоколад».

Судя по всему, детям достанутся не малые средства. Так, Ольга Орловская, создавая маску «Искушение Казановы», использовала золото, серебро, сапфиры и гранаты. В целом она стоит 2,5–3 тысячи долларов, один только зеленый камень, которым инкрустирована маска, «тянет» на 700 долларов.

«Искушению Казановы» противостоит то, что можно назвать малобюджетным проектом. Владимир Кузнецов совместно с представителями группы «Р.Э.П.» (Революционный Экспериментальный Простор) создал маску «My name is…». Все просто и сурово: она сделана из туалетной бумаги.

Елена Штельмах использовала в своей работе «Сознание Монро»… ногти. Не бойтесь, ни один человек при этом не пострадал, ногти – искусственные.

– Когда я узнала об этом проекте, сразу же задумалась, что могу сделать для детей. А поскольку я всегда обращаю внимание на руки человека, на его ногти, которые очень много говорят об их обладателе, то и решила обратиться к этому материалу, – говорит художник-дизайнер.

– Сколько же туда их пошло?

– Честно говоря, я не считала. Просто делала маску и все. Работала над ней примерно месяц.

– Вы сами примеряли маску?

– Примеряла. Оказалось, в ней очень уютно.

Анна Бублик сделала свою маску «Курара» из кожи питона, «Украинское барокко» Ольги Антоненко – из теста с арматурой из проволоки. Трудно угадать, какие задействованы материалы работе дизайнера Алексея Залевского «Кисель». Сам он на этот счет говорит: секрет. А маска «Бесконечная гармония» Марины Лаппы состоит из 3297 паеток. Это такие разноцветные круглые блестки с дырочками посредине.

Анна Пелых обращается в своих работах к этническим мотивам. Маска «Цвет папоротника» наполнена украинским духом. Маска «Отравленный Шива» – индийским. Шива изображен плачущим: согласно легенде, этот бог выпил яд, предназначавшийся всему живому.

Виталий Колесников представил работу «Врубель» – маску с длинным зеленым носом. Как сказано в аннотации, однажды Врубель изучал перламутр и выкрасил свой нос в зеленый цвет. «Художник ходил с зеленым носом и всем рекомендовал подобное озеленение».

А самая убойная работа – «Управление свободой» – принадлежит рукам одного из идейных вдохновителей мероприятия Оксане Мась. Это даже не маска, а мини-скульптура, созданная из 18 тысяч кнопок, управляется сзади с помощью руля от «Mercedes».

Куратор проекта Татьяна Кривая сказала:

– Мы не думали, что наша идея будет иметь такой спрос. Оказалось, в Украине очень много людей делают маски, о чем мы даже не подозревали. И хорошо, что это можно сегодня увидеть.

Антон Зикора