Почему дорожает керосин для самолетов?

Согласно официальным уведомлениям, полученным авиакомпаниями от поставщиков авиатоплива, цены на керосин для украинских самолетов возрастут на 20–25%. В то время на мировом рынке наблюдается стойкая тенденция снижения стоимости нефти и нефтепродуктов...

Украинская авиация очень востребована в этом сезоне: активно проходит реформирование отрасли, правительство заявляет о снижении цен на авиабилеты – вроде бы все активно идет по восходящей.

К примеру, украинцы на период зимы получили возможность купить авиабилет в 3 раза дешевле и полететь в любой украинский город приблизительно за 100–140 грн.

Кроме того, на пресс-конференции на прошлой неделе в Минтранссвязи первый заместитель министра Владимир Корниенко заявил, что поддерживает инициативу авиакомпаний по снижению цен, более того, рассчитывает на то, что авиационные компании к концу года будут продолжать снижать тарифы. При этом министерство просчитывает проценты снижения авиабилетов на внутренних перелетах по каждой компании. Помимо того, что отдельные компании ввели так называемый «социальный тариф», который намного ниже. В целом по отрасли уже наблюдается снижение цен на 5–7%. В частности, «АэроСвит» – на 12–13% снизил тарифы, МАУ – на 10%, ARP-410 – на 0,7%. Корниенко также заявил, что министерство и создаваемая Госавиаадминистрация будут всячески поддерживать авиакомпании в этом процессе.

Радужные заверения министерства не оправдались: в тот же день президент МАУ Юрий Мирошников заявил, что компании, которые заправляют самолеты МАУ, сообщили о повышении авиационного топлива на 15%. А через день, в минувшую пятницу, уже и МАУ, и «АэроСвит» заявили, что они «поставлены перед фактом резкого повышения с конца ноября – начала декабря стоимости авиационного топлива в аэропортах Украины». Согласно официальным уведомлениям, полученным авиакомпаниями от поставщиков авиатоплива – ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл", цены возрастут на 20–25%, что противоречит тенденции снижения стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Насколько такой рост серьезен, можно понять, вспомнив, что в себестоимости авиабилета топливная составляющая занимает в среднем 30%.

В связи с этим в компаниях не исключают возможности отказа от эксперимента по установлению сниженных цен на авиабилеты.

Напомним, МАУ обслуживает и "Кребо", и "ЛУК-Авиа Ойл" (дочернее предприятие "Лукойл-Украина"), «АэроСвит» – только «Кребо», работающее на базе нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская область).

На фоне мировых тенденций снижения цен на нефтепродукты и правда не понятно, отчего происходит такое повышение, да еще настолько значительное?

В начале октября средняя цена за тонну авиационного керосина для внутренних рейсов колебалась в пределах $800, в ноябре она снизилась до $720. Таким образом, если заявления «Кребо» и "ЛУК-Авиа Ойл" подтвердятся, то на внутренних рейсах цена авиатоплива может достигнуть уже около $900 за тонну.

Как считают в «АэроСвите», решением проблемы должно стать отсутствие монополии на аэропортовые услуги, в данном случае, на заправку. В то же время, как сообщил нам руководитель пресс-службы Антимонопольного комитету Богдан Якимюк, АМК будет реагировать на происходящее, если авиакомпании обратятся в комитет и предоставят факты злоупотребления монопольным положением или факты согласованных антиконкурентных действий компаний-заправщиков. Надо думать, компании обратятся к антимонопольному защитнику, поскольку они уже сейчас намерены в судебном порядке обжаловать действия поставщиков авиационного топлива и потребовать возмещения наносимых им убытков.

Можно также надеяться на вмешательство правительства, которое как-никак должно выполнять свои обещания. Невыполнение этих обещаний позволяет некоторым аналитикам делать различные предположения и в том числе: ситуация создана искусственно и во всей этой искусственности, вполне возможно, есть и российский след…

При этом административное вмешательство вряд ли поможет разрешить ситуацию: необходима простая стимуляция конкуренции между заправочными компаниями в аэропортах. Ну и проверка АМКУ, нет ли согласованных действий на этом рынке.

Тем временем в России в аэропортах цены на топливо снижаются. В частности, по данным российских СМИ, аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, РФ) объявил о том, что с 1 декабря снижает цены на топливо для "Уральских авиалиний" до уровня аэропорта "Домодедово", снижение составит порядка 35%. Частично этому помогло вмешательство управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, которое занялось проверкой завышенных цен.

Более того, в ноябре Федеральная антимонопольная служба начала проверку аэропортов. Как говорят эксперты, после устранения выявленных нарушений антимонопольного законодательства цены на авиакеросин в России могут сравняться с зарубежными.

В то же время, по данным украинской авиакомпании «АэроСвит», в некоторых аэропортах Украины цены на авиационное топливо иногда в 1,5–2 раза выше, чем в аэропортах США.

Справочно. По данным Минтопэнерго, в минувшем году в Украине было произведено 486,1 тыс. тонн авиационного топлива. Его стоимость – около 2 млрд. грн. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод произвел 152,7 тыс. тонн, «Кребо» – 287,6 тыс. тонн, Одесский НПЗ – 45,8 тыс. тонн.

В Украине среди наиболее крупных поставщиков реактивного топлива можно назвать «ТНК-Авиа», «ЛУК-Авиа Ойл», ТПЗ «Витэк», «Кребо», «Аркона», «Интерим сервис». В аэропорту «Борисполь» заправкой самолетов занимаются две компании: "Кребо", "ЛУК-Авиа Ойл". Сегодня «ЛУКОЙЛ-Украина» обеспечивает третью часть авиазаправок в международном аэропорту «Борисполь»

Петр Седых