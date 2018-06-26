Свиной грипп украинской экономики

Между свиным гриппом и украинской экономикой довольно много общего. Если бы оправдались начальные прогнозы эпидемиологовоб апокалиптическом течении заражения H1N1, то мир сотрясал бы сегодня убийственный коктейль экономического кризиса и пандемии свиного гриппа. Аналогично если бы реализовались все самые мрачные увещевания относительно коматозного состояния отечественной экономики, Киев на сегодняшний день был бы переполнен доведенными до отчаяния людьми. Казалось бы, подлежит переосмыслению и начальное деление украинского кризиса на фазы: кризис реального сектора - бюджетный кризис - социальный кризис. По крайней мере, если послушать правительство, бюджет чувствует себя вполне.

Опередили Латвию

Однако на самом деле кризис развивается по неумолимому и неизменному сценарию. После Госкомстатовского сообщенияо сокращении объема экономики отрицать первую фазу кризиса и континентальное первенство Украины в сокращении экономических показателей по силам разве что отечественным чиновникам, которые и доныне считают возможным экономический рост в этом году в 0.4 процента ВВП. Мы превзошли балтийского рекордсмена - Латвию, - которая на сегодня возглавляла список жертв с показателем сокращения ВВП в 18,6 процента.

Для справки. Динамика ВВП в некоторых странах Европы (первый квартал 2009 года к первому кварталу 2008 года) Латвия - минус 18,6%, Эстония - минус 15,6%, Литва - минус 11,8%, Германия - минус 6,9 %, Румыния и Швеция - минус 6,4 %, Италия - минус 5,9 %, Словакия - минус 5,4 %, Польша - плюс 1,9 %. Среднее по ЕС - минус 4,5 %, среднее по еврозоне - минус 4,8 % (Источник: Евростат)

Фобия бюджетного кризиса?

Пророки бюджетного кризиса, который должен был уже на данный момент разразиться, казалось бы, заслуживают быть пристыженными, что им время от время и устраивает премьер: «что провокационные заявления со стороны высших должностных лиц и представителей оппозиции о том, что пенсии не будут выплачиваться, их размер будет уменьшаться - не отвечают действительности. Я хочу еще раз сказать, что пенсии будут выплачиваться в полном объеме и своевременно, несмотря на тяжелые обстоятельства мирового финансового кризиса. Пенсионеры должны знать, что на наше Правительство они могут положиться и мы будем выполнять свою функцию четко и профессионально», - отметила Юлия Тимошенко.

Однако в действительности бюджетный кризис существует и набирает обороты. Он не проявился в полный рост лишь потому, что загнан в глубокий погреб, где он должен пересидеть под наглухо закрученной чугунной крышкой по меньшей мере до выборов. Это едва ли не самый действенный антикризисный рецепт от правительства Тимошенко - делать вид, что все под контролем, что негативные процессы укрощены и правительство уверенно чувствует себя за рулем «Славуты» отечественной экономики. Если не руководит, то по крайней мере изо всех сил жмет на тормоза. «Славута» катится если не к обрыву, то к оврагу, и правительство надеется, что она остановится на краю как раз вовремя к президентским выборам.

Идентификация бюджетного кризиса

Бюджетный кризис по-украински можно идентифицировать по прямым и непрямым признакам.

1. Диагностировать его сложно, поскольку доступ к статистике в Украине с недавних пор цензурируется. Делать прогнозы на основе тех крох, которые падают на столы экспертов с барского стола отечественного официоза, - наносить вред своей профессиональной репутации. Некоторые известные специалисты, например Василий Юрчишин, резонно считают, что "сейчас об этом (об оценке экономической ситуации - УНИАН) нет смысла говорить, ведь правительство скрывает настоящие макроэкономические показатели. Пока не будет возобновлено нормальное информирование, как это было в прошлом году, что-то конкретное о перспективах экономики сказать будет тяжело".

2. Однако даже те обрубки официальной статистики, которые попадают в отечественные медиа из уст чиновников, усиливают впечатление, что мы находимся в королевстве кривых зеркал. Какие только объемы бюджетного дефицита не называются - от 700 млн грн до 17 млрд грн. Объяснить же настоящий размер дефицита, с учетом непрерывных вливаний в Пенсионный Фонд и Нафтогаз, никто из чиновников не осмеливается - не потому ли, что боятся без санкции премьера вслух вымолвить астрономические, как для Украины, цифры? Не менее странно, что этого не делает и Партия регионов - или она тоже лишена доступа к первичной информации о реальном состоянии дел в бюджете?

3. Бюджетная боль остро не ощущается лишь потому, что она приглушена обезбаливающим непрерывных займов. Если бы в мае на счета Казначейства не поступил транш МВФ, не известно, могла бы премьер рапортовать о безукоризненной выплате пенсий и отсутствии задолженности перед бюджетниками. Страна, которая до недавнего времени бахвалилась тем, что показатель ее суверенного долга к ВВП находится на заветно низком уровне в 13 процентов, и оглянуться не успела, как ее посадили на наркотическую иглу долговой зависимости. Призывы правительства к МВФ увеличить объем следующего транша до 3,8 млрд и полностью направить его на покрытие бюджетного дефицита - разве нужны другие доказательства того, что эта зависимость становится болезнью? Вместе со вкусом жизни в долг возобновляется и практика предоставления гарантий частным компаниям- и не только тем, которые строят дороги и объекты к Евро-2012 .

4. Бюджет выполняется, как нас в этом убеждают, однако выполняется как-то странно - спазматически, хаотически, рывками, когда львиная доля поступлений оказывается на казначейском счете едва ли не в последний день месяца. А как, скажите, иначе, как не ручным управлением, может выполняться бюджет, скроенный по лекалам экономического роста в 0,4 процента? И сегодня, в начале июля, мы всенепременно услышим пионерские рапорты о победоносной работе налоговиков и таможенников в июне, что позволило им в тяжелых условиях мирового экономического кризиса, который отразился на Украине, выполнить плановые поступления в бюджет и т.д.

Будет ли третья фаза кризиса?

Население бывшего европейского рекордсмена по падению ВВП - Латвии - не по-балтийски беспокойно реагировало на собственные экономические неурядицы, вкладывая в звук разбитых витрин свое несогласие с политикой власти. Ярость с тех пор улеглась, и бюджетники соглашаются на 30-процентное сокращение зарплаты, только бы не быть уволенными (даже при этих условиях Рига отказывается разрывать привязку лата к евро, поэтому у них нет другого пути, чем резать по-живому бюджетные расходы).

Украинцы в который раз удивляют мир (без преувеличения – это мнение приходилось слышать от многих иностранцев, которые ожидали едва ли не повстанческих настроений в государстве, где за три месяца была испарилась одна пятая экономики) своей терпеливостью, которая граничит из пофигизмом. К тому же объемы теневой экономики в Украине оказались значительно заниженными, если подматрасные сбережения позволяют украинцам уже практически три квартала быть с кризисом на «ты».

А теперь, с наступлением отпускной эпохи, разнеженные солнцем и прохладой фазенд, они вообще игнорируют хилые вызовы кризиса. И вряд ли изменят свое настроение на протестное, когда осенью их позовут на предвыборные баррикады.

Однако все может быть иначе, если «Славута» не притормозит.

Станислав Голубенко