Падение ВВП Украины в первом квартале составило 20,3%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 1-м квартале 2009 года составило 20,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Наибольшие темпы падения были зафиксированы в строительстве – 54,1%, перерабатывающей промышленности – 36,5%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 19,3%.

Отраслями, где наблюдался рост, стало сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,3%, оплата услуг финансовых посредников - 27,5%.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в 1-м квартале - 21,2%.

Напомним, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.