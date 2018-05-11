Свиной грипп: страшилка фарминдустрии или реальная угроза для человечества?

За последние несколько лет мир уже сталкивался с угрозами распространения смертельных высокопатогенных вирусов – SARS, птичьего гриппа, а теперь и свиного гриппа. До сих пор человечеству удавалось их победить. Что касается возбудителя свиного гриппа – невозможно прогнозировать дальнейший ход эпидемии, потому что неизвестно, с каким именно вирусом человек имеет дело, его и до сих пор не идентифицировали. “Свиной грипп - очень угрожающая напасть”

Вспышка свиного гриппа в Мексике имеет "потенциал пандемии", потому что вирус передается от человека к человеку, заявила глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен.

Американские эпидемиологи заявили, что эпидемия может исчезнуть уже на протяжении двух недель и больше никогда не появиться, а может и стать началом полномасштабной пандемии. Ни один научный работник в мире не дает прогнозов.

“Это не страшилка вроде того, что вот идет эпидемия - срочно вакцинируйтесь. Это очень серьезная напасть. В любом случае нельзя говорить, что это истерия. Ситуация - угрожающая. Насколько нам удастся ее избежать, увидим. Другое дело, что свиной грипп может не достичь Украины и не будет в нашей стране зараженных. Не суть важно заболели сто или тысяча человек, имеет значение, что появилась болезнь, которой болеют и от которой умирают люди. Эта болезнь является эпидемической, то есть способной к распространению, - отмечает директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя член-корреспондент Академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор Николай Проданчук. - Вот почему ВОЗ сегодня признала, что это четвертая степень пандемической угрозы, на которую каждое государство должно отреагировать мерами пресечения. Сегодня созданы штабы, разворачиваются карантинные пункты на границах, наверное будут приняты соответствующие меры по предотвращению лишних контактов и лишних перемещений людей”.

В действительности никто не может определиться, с каким вирусом человечество имеет дело, поскольку вирус еще не выделен и не идентифицирован.

Возбудитель свиного гриппа передается от человека к человеку воздушно-капельним путем, в отличие от птичьего. По мнению специалистов, именно это представляет опасность. Большинство больных - взрослые люди молодого возраста, практически здоровые.

Однако президент Мексики Кальдерон заявил, что в 80% случаев, в которых подозревали инфицирование свиным гриппом, диагноз не подтвердился.

“Пока все похоже на страшилку, а вместе с тем это и реальная угроза, - считает заведующий кафедры вирусологии Национального универститета им. Тараса Шевченко доктор биологических наук профессор Валерий Полищук. - Никто не может спрогнозировать, что будет дальше. Нет границ, которых не преодолел бы вирус. В то же время данные, что в Мексике умерло такое-то число людей… а кто мне скажет, сколько умерло от обычного гриппа?..”.

Между тем Еврокомиссия уже отменила свою рекомендацию относительно ограничения поездок европейцев в Мексику, считая, что оснований для паники нет.

Привидение испанки После первых смертей от свиного гриппа некоторые международные эксперты сразу начали сравнивать нынешнюю эпидемическую ситуацию в мире с пресловутой пандеминей испанки в начале прошлого века, поскольку летальность от испанки была – 1,33 %, а от свиного гриппа – 7 % (хотя лишь у 30 % умерших лабораторно подтверждено наличие в организме возбудителя свиного гриппа).

“Испанка” – это устаревшее название гриппа, которое бытовало в начале 20 века. В 1918 году вирус испанки забрал жизни, по разным данным, от 40 до 80 миллионов людей (в то время как Первая мировая война – 9 миллионов). То была самая страшная пандемия в истории человечества. Ее повлек вирус, похожий на теперешний свиной H1N1. Возбудитель предопределял быстротекущую пневмонию, которая приводила к летальному исходу уже на второй день после появления первых симптомов. Вспышки болезни были зафиксированы во всех частях света. По мнению профессора Валерия Полищука, аналогию с испанкой можно проводить в том смысле, что испанка - это тоже свиной вирус, который попал в организм человека от свиньи. “Но сейчас H1N1 используется как человеческий вакцинный штамм. Я не видел ни одного сообщения о том, что этот штамм выделен именно из свиней. – говорит профессор Полищук. – А назвали грипп свиным, потому что он похож на свиной. Поэтому здесь нужно очень осторожно комментировать эти вещи с точки зрения науки”.

Ученый призывает, в первую очередь, не паниковать: “Это сейчас - главное. Сегодня не 1918 год, есть нормальные санитарно-гигиенические условия, есть мощные антибиотики против сопутствующих инфекций. Конечно, если до Украины докатится возбудитель, нужные обычные профилактические меры – не появляться в людных местах, придерживаться правил гигиены и все такое. Ничего нового”.

Для борьбы с новым, ранее не зафиксированным ни у свиней, ни у людей штаммом гриппа ВОЗ уже заготовил специальный препарат - тамифлю, отмечается в сообщении международной организации. Эффективность препарата против нового вируса, убеждают возовцы, уже доказана: он способен не только вылечить грипп, но и предотвратить его дальнейшее распространение. Для людей, которые " в теме", понятно, никто не будет просто так рекомендовать (читай - рекламировать) определенный лекарственный препарат.

Профессор Полищук обращает внимание на то, что свиной грипп предлагается лечить именно тамифлю. “Эти лекарства изготовили несколько лет назад - миллиардными дозами. На ум приходит – тамифлю готовили против птичьего гриппа, но эпидемии не было и, наверно, лекарства лежат не использованные, а их же нужно продать. Потому нужная эта очередная страшилка", - допускает профессор.

Куда пойдут 50 миллионов с точки зрения украинской вирусологии?

На борьбу с распространением и контроль над свиным вирусом Всемирный банк срочно выделил Мексике кредит в 200 миллионов долларов.

В Украине тоже за этим дело не стало – Ющенко пообещал Министерству здравоохранения 50 миллионов гривен из резервного фонда для борьбы и профилактики заболевания на свиной грипп.

Украинские научные работники не верят, что эти деньги используют рационально.

“На украинскую вирусологию никто не обращает внимание, пока что-то не случится. Вот уже 50 миллионов Президент выделяет. На что? А почему этого было не сделать раньше? Кто знает, в каком состоянии сегодня находится вирусология в Украине? А ни в каком состоянии, - возмущается профессор Полищук. - Я предлагаю посетить Украинский Центр гриппа, и посмотреть на то оборудование, которым пользуются научные работники. И это не их проблема. Это проблема государства, национальной безопасности в конце концов. За 50 миллионов гривен ого-ого, что можно сделать. И мне очень интересно на что пойдут эти средства, с точки зрения вирусологии?”.

Безопасно ли есть свинину?

"Свиньи, как и люди, болеют вирусными инфекциями, простужаются, кашляют, - рассказывает заместитель главного государственного санитарного врача Украины Людмила Мухарская. - Вирус неслучайно назвал свиным – от животного, а не от ее мяса. Обычно, свиной грипп не передается от свиньи к человеку, но при тесном контакте при уходе за животным инфицирование может произойти. Термически обработанное мясо можно потреблять, но риск заразиться от сырого таки существует", – замечает Л.Мухарская.

По мнению профессора Полищука, особой угрозы потребление свинины не представляет. “Вирус гриппа очень лабильный (неустойчивый, подвижный - авт.). И разговоры вокруг опасности потребления похожи на какие-то экономические разборки, а не научные выводы. Чтобы заразиться сырым мясом, нужно уже и не знаю, что делать - разве вынюхивать легкие больного животного, - говорит профессор. - Если риск есть, то он минимальный и совсем не тянет на то, чтобы прикрывать экспорт или импорт. Это моя точка зрения. Еще раз повторю: об этом вирусе мало что известно”.

Вместо этого доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий Алексей Ситник советует не употреблять мясо, если оно импортировано из стран, где наблюдалась вспышка свиного гриппа. “Этот вирус может передаваться. Речь идет о штамме, который вызывает паразаболевание у свиней. Мы не имеем к нему иммунитета, он абсолютно незнаком для организма человека. Поэтому у человека может наблюдаться очень тяжелый ход заболевания и, как правило, сверхтяжелые осложнения", – предупреждает он.

Относительно термически обработанного мяса Алексей Ситник отмечает, что лишь специалисты могут сказать, при каких температурах данный вирус погибает, - есть такие, которые выдерживают очень высокие и низкие температуры или сверхвысокую радиацию.

Мария Турчина