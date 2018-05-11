Три источника и три составных части манипуляций с выполнением бюджета

Госпожа Тимошенко вдруг перестала обвинять главу НБУ Стельмаха... В реальности дополнительных средств поступит ноль, но почти все довольны... На каком основании засекретили информацию? Государственная налоговая администрация уверена в выполнении плана поступлений с налога на прибыль и НДС в государственный бюджет в апреле–июне. Об этом 24 апреля журналистам заявил глава налоговой Сергей Буряк. И знаете, я ему верю. Это только наивные эксперты могут задавать вопрос, как можно выполнять план доходов госбюджета при ожидаемом падении ВВП в первом квартале приблизительно на 25–26% и при запланированном годовом 0,4-процентном росте. Нужно знать правительственную методику, тогда и наивных вопросов будет меньше. В чем заключается эта методика?

Манипуляции с данными

Во-первых, необходимо закрыть источники официальной экономической информации, которую обычно публиковали государственные учреждения. В частности, Госказначейству нужно закрыть или максимально фильтровать и дозировать официальные данные о движении средств на едином казначейском счету (с 2 апреля никакой информации не было), промежуточные данные о выполнении плана доходов бюджета (один-единственный раз промежуточная информация подавалась 13 апреля), об открытых ассигнованиях общего фонда государственного бюджета (с 1 апреля информация не обнародовалась), о доходах местных органов власти (один раз, 2 февраля, была обнародована информация о выполнении доходов общего фонда местных бюджетов за январь). Госкомстату нужно как можно больше медлить с обнародованием данных об объемах номинального и реального ВВП, не предоставлять сведений о доходах и расходах населения (с начала года информации не было, хотя раньше эти данные обнародовались ежемесячно). ГНАУ должна показать всевозможным экспертам, не говоря уж о налогоплательщиках, кто в доме хозяин. Поэтому, кроме того, что выбивать налоги за отчетный период и заранее, – никоим образом не раскрывать объемы таких «добровольных» переплат и ежемесячные планы по видам налогов.

Особая роль в формировании надлежащего общественного мнения отводится Министерству финансов и лично премьер-министру. Если задача минфиновцев просто держать язык за зубами и не разглашать информацию о ежемесячных росписях планов доходов, то госпожа премьер-министр должна рассказывать сначала о том, что мировой экономический кризис обошел Украину, а затем – о том, как упорно она с ним борется.

Закрыв как можно больше официальной информации не только от общественности, но даже от народных депутатов, очень легко рассказывать, что планы поступлений полностью и своевременно выполняются. Всегда ведь можно там что-то уточнить, переписать – кто проверит? А если кто-то из экономических экспертов и поймает правительственных чиновников на переписывании задним числом планов мобилизации доходов, то всегда можно отмолчаться. Никакой ответственности – ни криминальной, ни политической – за ложь правительственных чиновников у нас нет.

Манипуляции с доходами

Во-вторых, необходимо просто плевать на действующее законодательство Украины с седьмого этажа Дома правительства. Не разрешено изменять поток мобилизованных средств из общего фонда госбюджета в спецфонд? Да шут с ним, с тем законодательством – таможенники по команде от правительственного начальства взяли и перечислили поступления от НДС с импорта вместо общего в специальный фонд, а руководители казначейства зачли эти средства на счета спецфонда.

Но это только начало очень сомнительных действий со стороны правительственных чиновников. Раньше я затрагивал вопрос – зачем это сделали? – но сейчас я это понимаю.

Нафтогаз в прошлом году и особенно январскими газовыми победами доведен до такого финансового состояния, что платить ему нечем ни в бюджет, ни Газпрому. Поэтому правительству было крайне необходимо создать источник доходов спецфонда, потому что только из него можно направлять Нафтогазу авансом компенсацию разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации субъектам ведения (преимущественно теплокоммунэнерго) хозяйства для производства тепловой энергии, потребляемой населением. Такая возможность предусмотрена постановлением Кабинета министров №357 от 2 апреля т.г. Размеры авансирования, согласно документу, будут зависеть от объема потребления газа теплокоммунэнерго в прошлом году. В госбюджете-2009 размер такой компенсации составляет всего 1,614 млрд. грн. Правительство предлагало увеличить ее в 4,8 раза – до 7,725 млрд. грн. – и внесло соответствующий законопроект в парламент.

После его провала премьер-министр заявила, что правительство утвердило это решение своим постановлением. Правда, на каком основании такое решение было принято, непонятно. Осуществлять расходы за счет бюджетных средств можно только по статьям и в размерах, предусмотренных главной государственной сметой на соответствующий год. При нарушении этого порядка предусмотрена уголовная ответственность, поскольку в бюджете содержатся средства налогоплательщиков, а не собственные сбережения правительственных чиновников, и тратиться они могут лишь на цели и в объемах, определенных Верховной Радой. Именно поэтому, похоже, названное постановление до сих пор не обнародовано. Премьер-министр, очевидно, старается заставить министра юстиции завизировать этот документ, чтобы потом именно на него повесить ответственность за утверждение правительством откровенно незаконного решения...

Каким же образом планируется использовать эту компенсацию? Из 7,725 млрд. грн. Кабмин распорядился 3,5 млрд. грн. выделить Нафтогазу для покрытия его налоговой задолженности за четвертый квартал 2008 года.

Вот видите, как легко налоговики выполняют план мобилизации средств. Сначала незаконно перечисляются средства в спецфонд государственного бюджета на соответствующий счет в Госказначействе. Потом эти средства целевым платежом перечисляются на счет Нафтогаза в том же казначействе, а тот, в свою очередь, перечисляет их уже как налоговые платежи на счета общего фонда государственного бюджета.

В реальности дополнительных средств в бюджет поступит ноль, но все, ну, почти все, довольны. И Нафтогаз сократил свои долги, и налоговики радуются, потому что план за счет этих средств выполняют, и премьер-министр сможет сообщить своим избирателям, как «лучшее правительство» за время независимости план доходов выполняет и перевыполняет.

Манипуляции со Стельмахом

И наконец, третья – главная составляющая часть успеха в мобилизации средств в бюджет.

Бросается в глаза то, что госпожа Тимошенко перестала обвинять во всех бедах главу Нацбанка Владимира Стельмаха. А помните, почему и когда она начала его обвинять?

Напомню. Тимошенко напустилась на Стельмаха в декабре прошлого года. Тогда на пресс-конференции она сама и объяснила причину своего недовольства. Обвинила Нацбанк и лично господина Стельмаха в валютных спекуляциях. Хотя когда в течение октября – декабря 2008 года НБУ проводил весьма непрозрачное рефинансирование банков, госпожа Тимошенко молчала. Но вот когда Нацбанк отказал правительству в запрещенном законодательством печатании денег ради финансирования бюджетного дефицита, она возмутилась... Именно тогда главными виновниками экономического кризиса в Украине стали Стельмах и Ющенко.

С тех пор что-то переменилось... Нацбанк таки начал, не обращая внимания на законодательство, печатать деньги и покрывать ими дыры в бюджете. И Стельмах перестал быть «врагом народа» в глазах госпожи Тимошенко.

На пресс-конференции 22 апреля председатель Совета НБУ Петр Порошенко сообщил, что НБУ выполнил свои обязательства перед бюджетом. Совет НБУ утвердил отчет правления, согласно которому превышение доходов над расходами составляло 7,99 миллиардов гривен. “В качестве предыдущего взноса 30 декабря были перечислены в государственный бюджет 3,5 миллиардов гривен (именно за счет этих средств Тимошенко прошлогодний бюджет выполняла – Авт.). И траншами по 1,002 миллиардов – 30 января и 2 апреля, а также 2,4 миллиардов – 10 апреля. Таким образом, остаток на текущий год составляет 54 миллиона гривен”, – констатировал Порошенко.

Как видим, в апреле госпожа Тимошенко получила дополнительные 3,4 млрд. грн. от Нацбанка в качестве превышения доходов над расходами за прошлый год. К тому же, если заглянуть на соответствующие веб-страницы Нацбанка, то можно узнать, что в апреле правительство выпустило в обращение дополнительно ОВГЗ на 3 млрд. грн. И хотя они еще не показаны как имеющиеся в портфеле НБУ, но убежден, что там они уже есть, потому что 22 апреля неожиданно на корсчетах банков средств стало больше именно на 3 млрд. грн., чем днем раньше. В целом объем ОВГЗ в портфеле НБУ с начала года вырос почти на 10 млрд. грн. (это без тех 3 млрд. грн., которые мы увидим у него в портфеле в ближайшие дни). А с ноября прошлого года портфель облигаций внутреннего госзайма, принадлежащих Нацбанку, увеличился почти с нуля до 21 млрд. грн. Вот это и есть пример воспитательной работы госпожи Тимошенко. Сказала Стельмаху весной 2005 и в 2008 году укрепить курс гривни – и тот послушно выполнил, еще и обоснование давал, отчего это правильно и хорошо. И был господин Стельмах хорошим главой Нацбанка. А как не захотел печатный станок включать для покрытия правительственной безответственности, так сразу плохим стал. Сейчас Владимир Стельмах опять хороший глава центробанка, потому что бюджетные дыры ничем не обеспеченными бумажками закрывает.

Без манипуляций

А я вот позволю себе в глазах госпожи Тимошенко и ее клевретов плохим быть, потому осмелюсь требовать публичных объяснений от правительственных чиновников и генерального прокурора Украины: на каком основании Госкомстат и Государственное казначейство закрыли часть общественно важной официальной экономической информации и почему они лишили этого права граждан страны?

Как гражданин Украины настаиваю также на официальном ответе со стороны Кабинета Министров на вопрос: кто и на каком основании дал поручение Гостаможне вопреки Закону Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» перечислить средства вместо общего фонда в спецфонд Государственного бюджета? Осуществлялись ли за счет этих средств расходы, не предусмотренные бюджетным законом? И если это так, то кто дал такое поручение?

От генерального прокурора также хотелось бы услышать – известно ли ему о факте таких нарушений действующего законодательства и что было сделано Генеральной прокуратурой для противодействия решениям должностных лиц, имеющим признаки уголовных преступлений.

Убежден, что вопросы, затронутые в этой статье, имеют общественную значимость, потому надеюсь на поддержку со стороны как представителей СМИ, так и народных депутатов Украины, с целью получения ответов на них.

Борис Кушнирук