Противоречивая информация Гостаможслужбы: кто изменил назначение бюджетных денег?

Кто-то дал поручение Гостаможслужбе и Казначейству нарушить законодательство и изменить поток мобилизованных средств... Деньги пошли не на “защищенные” статьи, а на другие цели?.. Бравурные рапорты правительства о выполнении в первом квартале текущего года плана поступлений в бюджет вызвали довольно много вопросов – за счет чего это удалось, учитывая серьезные экономические проблемы.

В известной мере ответ на это дает обнародованная Государственной таможенной службой информация о выполнении заданий Госбюджета за январь-март2009 года.

Так, по данным таможенников, за январь–март текущего года в бюджет поступило 20991,7 млн. гривен, что составляет 112,2% показателя росписи доходов на соответствующий период.

В том числе план доходов общего фонда государственного бюджета выполнен на 92,5% (перечислено 16171 млн. грн. при плане 17477,7 млн. грн.), специального фонда государственного бюджета – на 392% (перечислено 4820,7 млн. грн. при плане 1229,7 млн. грн.).

Гостаможслужба раскрыла информацию о выполнении показателей в разрезе таможенных платежей.

Так, акцизного сбора со ввезенных на территорию Украины товаров получено на общую сумму 698,3 млн. грн., что составляет 86,8% от квартального плана, и только 11,9% – от той суммы, которая предусмотрена государственным бюджетом на 2009 год. Ввозной пошлины перечислено на общую сумму 1592 млн. грн., или 81,5% от предусмотренного Минфином плана на первый квартал, и 12,9% – от годовых показателей. Доходы от единого сбора и платы за таможенное оформление составляли 43,6 млн. грн., или 75,8% от квартального плана. Единственной статьей, что с горкой перекрыла все проблемы таможни по выполнению показателей росписи бюджета, были поступления от НДС с импортированных товаров и услуг. Так, при плане 15,893 млрд. грн. в государственный бюджет перечислено 18,652 млрд. грн., то есть 117,4% к показателю росписи бюджета, установленного Минфином.

Информация о размерах полученного НДС с растаможенных товаров и услуг дает также возможность оценить общий объем импорта в первом квартале. Исходя из того, что НДС по ставке 20% начисляется на таможенную стоимость товаров и услуг, можем определить, что они ввезены на общую сумму 93,258 млрд. грн., или 12,1 млрд. дол. (по официальному курсу Нацбанка 7,7 грн. за дол. США). Это, в свою очередь, дает возможность оценить общий объем импорта товаров в марте по сравнению с совокупным импортом услуг в первом квартале. Так, согласно обнародованным 13 апреля данными Госкомстата, импорт товаров в январе–феврале в 2009 году составлял 5,840 млрд. дол. Из этого следует, что импорт товаров в марте с добавлением к нему совокупного импорта услуг в первом квартале в целом составлял 6,271 млрд. дол.

В то же время информация Гостаможслужбы, давая ответы на одни вопросы, порождает ряд других.

Как уже упоминалось, Гостаможслужба сообщила об огромном перевыполнении плана поступлений в спецфонд бюджета. В него перечислено 4820,7 млн. грн., и выполнение достигло 392% от плана.

Но дело в том, что в соответствии с Законом “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” в специальный фонд бюджета поступают средства от акцизного сбора со ввезенных на территорию Украины товаров и от ввозной пошлины, а вот денежные поступления от НДС с импорта должны в полном объеме поступить в общий фонд. Если же мы посмотрим на информацию таможенников, то выясним, что общая сумма мобилизованных в государственный бюджет средств от акциза и ввозной пошлины составляет лишь 2,29 млрд. грн. Становится очевидным, что таможенники – в нарушение закона о государственном бюджете – по меньшей мере 2,53 млрд. грн. вместо общего фонда перечислили в специальный фонд.

Таким образом, возникает вопрос: кто принимал такое незаконное решение? Ведь оно не такое уже и невинное, как может показаться...

Напомню некоторые нормы бюджетного законодательства.

За счет общего фонда финансируются так называемые «защищенные», социально важные полы бюджета. Именно за счет общего фонда осуществляется также возмещение НДС. Тогда как расходы спецфонда финансируются, условно говоря, по остаточному принципу, то есть когда есть соответствующие доходы. Законодатели позволили правительству по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады перенаправлять расходы с одних статей общего фонда на другие, то же можно делать и с расходами спецфонда, но в любом случае не позволяется за счет средств общего фонда финансировать расходы, которые должны проплачиваться за счет поступлений в спецфонд. Такие ограничения вполне понятны, ведь должно быть гарантировано покрытие реальными финансовыми ресурсами в первую очередь статей общего фонда бюджета.

В нашем случае, как видим, кто-то дал поручение Гостаможслужбе нарушить действующее законодательство и изменить поток мобилизованных средств, а руководству Государственного казначейства – зачислить эти средства на счета спецфонда.

Почему правительственные чиновники пошли на это явное нарушение законодательства? Что это за расходы, которые законодатели не считали первоочередными, а правительство так захотело их осуществить, что пошло на пренебрежение нормами закона о бюджете?

У меня пока еще нет ответа на эти вопросы, но надеюсь, общественность их получит от самих таможенников, а также от правительства и депутатов парламента.

Борис Кушнирук