Как 13% превратились в 102%: что же происходит с бюджетом?

Правительство объявило о выполнении плана, «забыв» о его коррекции в сторону уменьшения... Вы нам налог на прибыль – мы вам возвращение НДС... Собранные органами ГНА и Гостаможней деньги выглядят фантастикой... Победные реляции правительства о выполнении государственного бюджета в первом квартале 2009 года вызвали множество вопросов среди рядовых граждан и живое обсуждение в экспертной среде.

Эксперты хотят найти логичное объяснение заявлениям о выполнении планов поступлений в бюджет и справедливо спрашивают: во-первых, действительно ли выполнен план и не пересматривался ли он в сторону снижения показателей, во-вторых, за счет чего правительство умудрилось мобилизировать в госбюджет эти средства?..

Как 13% превратились в 102%

Так, Государственное казначейство 2 апреля 2009 года сообщило, что, по оперативным данным, по состоянию на 01.04.2009 г. в марте 2009 года в общий и специальный фонды государственного бюджета мобилизировали 17 410,6 млн. грн., или 102,2% плановых показателей марта 2009 года.

В частности, в общий фонд бюджета поступило 12 884,6 млн. грн., или 101,7% к помесячной росписи доходов, в специальный фонд Государственного бюджета – 4 526,0 млн. грн.

Налоговая администрация при установленном плане по налогу на добавленную стоимость на март в сумме 4 992,3 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), обеспечила перечисление в общий фонд 5 088,9 млн. грн., что составляет 101,9% плановых показателей.

Государственная таможенная служба при плане 6 933,9 млн. грн. мобилизировала в общий фонд 6 956,7 млн. грн., или 100,3% мартовского плана.

И уже здесь начинаются определенные открытия, потому как еще по состоянию на 23 марта, по данным Казначейства, при установленном плане на март 4 992,3 млн. грн. (с учетом возмещения НДС) ГНАУ мобилизировала 687,9 млн. грн., что составляет всего 13,8% от плана, а Государственная таможенная служба в марте принесла 4 045,5 млн. грн., или 53,8% от плановых показателей месяца.

Разобраться, за счет чего правительство собрало средства в Государственный бюджет, попытаемся дальше, а сейчас обратим внимание на факт коррекции правительством плана мобилизации средств в бюджет государственной таможней. Таким образом, по данным Казначейства, на 23 марта Гостаможня мобилизировала 4 045,5 млн. грн., или 53,8% к плану. То есть план на март должен был составлять 7 519,5 млн. грн. А уже 2 апреля Казначейство сообщило о собранных 6 956,7 млн. грн., или 100,3% плана на март. Как видим, по изначальным плановым показателям мобилизировали только 92,5%. В классическом духе советских времен правительство объявило о выполнении плана таможней, «забыв» сообщить о его коррекции в сторону уменьшения.

Фантастика цифр

Но даже эти собранные средства, по результатам марта, как органами ГНА, так и Гостаможней выглядят почти фантастикой. И не потому, что за семь дней таможня наскребла более 40% поступлений, а налоговики дали на-гора свыше 80%. Эта фантастичность выглядит таковой из-за весьма тяжелой общей экономической ситуации в стране. Еще не обнародованы показатели по социально-экономическому состоянию в Украине за март, но данные Госкомстата за январь – февраль очень неутешительны.

Так, по итогам двух месяцев 2009 года, производство промышленной продукции составляло 67,2% относительно января – февраля 2008-го, строительные работы выполнены на сумму 3 612,0 млн. грн., что составляет 42,7% против соответствующего периода прошлого года.

Предприятиями транспорта за этот срок перевезены 97,4 млн. т грузов, что составляет 66,5% от объема перевозок грузов в январе – феврале 2008 года. Физический объем оптового товарооборота составил 71,2% по сравнению с январем – февралем 2008-го.

Объем экспорта товаров Украины за январь составил 2 439,6 млн. дол. США и сократился по сравнению с январем 2008-го на 33,4%, импорта – 2 041,8 млн. дол. (уменьшился на 56%).

Объемы экспорта товаров в феврале по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года упали на 42,1% и составили 2,8 млрд. дол. Объемы импорта в феврале текущего года по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 53,8% – до 3 млрд. дол. (данные по февралю – Нацбанка).

Количество зарегистрированных безработных на 1 марта достигло 906,1 тыс., что на 35% больше по сравнению с соответствующей датой 2008 года и на 0,6% – с 1 февраля 2009-го.

При этом следует отметить: ежемесячные данные о доходах и расходах населения, которые раньше Госкомстат обнародовал достаточно оперативно, в этом году вообще недоступны для анализа. А это чрезвычайно важная информация для понимания социальной ситуации в стране. Показательно в связи с победными реляциями правительства о выполнении госбюджета отсутствие информации о доходах местных бюджетов. С начала года обнародована лишь информация по январю, и это было сделано 2 февраля (успели за два дня).

Единственная отрасль экономики, показавшая прирост на 1,1% в январе – феврале по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, – это сельское хозяйство. Но и в этом случае речь идет не столько об успехах, сколько о сравнительной базе – в начале прошлого года еще чувствовались негативные процессы 2007 года, и уже потом начался существенный рост в отрасли, связанный с хорошим урожаем.

Так, исходя из уже имеющихся данных, можем выразить обоснованное удивление: каким образом правительство смогло получить в первом квартале эти деньги? При этом следует учесть, что уровень инфляции за первый квартал составлял почти 5,9%, или более половины годового 9,5-процентного показателя, предусмотренного Государственным бюджетом. Еще больше вопросов по поводу того, как правительство собирается решать проблему поступлений во втором и последующих кварталах.

Откуда же взялись “деньги”

В известной мере понятно, что происходило с поступлением от Гостаможни. Главным фактором стали средства от Нефтегаза за растаможенный росукрэнерговский газ. Этого импорта могло не быть, а следовательно, могло не быть и дополнительных поступлений по НДС в объеме 2,6–2,7 млрд. грн. Благодаря этой газовой истории, в частности и полученной от Газпромо предоплате 1,7 млрд. дол. за транзит, не было бы у Нефтегаза и дополнительных 13,3 млрд. грн. доходов и, соответственно, оплаченного налога на прибыль на уровне 3,3 млрд. грн.

Очевидно также то, как в падающей экономике на протяжении первого квартала были собраны поступления с налога на прибыль в объеме 7,3 млрд. грн. Скорее всего, еще 4 млрд. грн. (кроме Нафтогаза) обеспечили государственные монополии («Энергоатом» и «Укрзализниця») и коммерческие банки.

Имеется определенная специфика в расчете налога на прибыль в банковской сфере. Начисленные проценты по кредитам учитываются в номинальных доходах. Но если возникают проблемы с неуплатой по процентам и кредитам, банки – до признания через суд заемщика неплатежеспособным – могут создать резервы и уменьшить базу налогообложения лишь частично. Таким образом, сами банки, иногда даже пребывая на грани банкротства, могут показывать неплохие прибыли с соответствующими обязательствами по налогам.

В известной мере похожая ситуация у того же Нафтогаза и в коммунальной сфере, когда налоги на добавленную стоимость и прибыль рассчитываются по первому событию (то есть независимо от того, что было раньше, – продана продукция или получены деньги за нее). Следует также учитывать и то, что выполнение налоговиками плана по налогу на прибыль в первом квартале связано с базой налогообложения для многих плательщиков налога (доходы четвертого квартала в прошлом году).

В ситуации с поступлениями с налога на прибыль я не исключаю также и значительных переплат. Это давно распространенная система – когда правительство выкручивает руки налоговой, требуя деньги прямо сейчас, а та, в свою очередь, вынуждает субъекты хозяйствования платить этот налог заранее, еще до осуществления реального расчета по нему. Вероятно, началась игра с договоренностями с крупными плательщиками об уплате этого налога как бы наперед в последние дни марта с возвращением этих средств после 1 апреля, или имели место обещания скорее возместить НДС, если будет осуществлена переплата по налогу на прибыль.

А дальше что?

Но вся эта осуществленная с надрывом мобилизация средств в первом квартале неминуемо вызовет огромные проблемы во втором и следующих кварталах. Так, уже сейчас таможенники отмечают, что направить отчисления в государственный бюджет Украины на сумму 24 млрд. грн. во втором квартале им будет очень тяжело. Фактически одним из ключевых плательщиков должен стать тот же Нафтогаз, который благодаря «хорошим» газовым соглашениям должен во втором квартале закупить и оплатить 10,8 млрд. куб. м газа. Судя по всему, реально у него денег не будет, поэтому, наиболее вероятно, это опять будет делаться за счет кредитов Нацбанка.

Еще больше проблем будет у налоговиков, потому что опять таки Нафтогаз уже получил заранее плату за транзит, потому этой статьи доходов у него не будет. А следовательно, не будет и отчислений в бюджет. Кроме того, сокращаются объемы кредитования, потому банки получат значительно меньше доходов. Следует также ожидать последующего ухудшения платежной дисциплины в банковской системе, так как проблемы с неплатежами по кредитам никуда не делись, а наоборот – нарастают. А главное, реальный план по решению проблемы кредитных платежей ни правительством, ни Нацбанком до сих пор не разработан.

Плохие предчувствия относительно ситуации с бюджетом порождает и закрытие информации о состоянии единого казначейского счета. После 2 апреля Казначейство ни разу не предоставило информации об остатках средств на ЕКС. В этом каждый может убедиться, заглянув на соответствующую сраницу Государственного казначейства.

Учитывая все это, мы должны ожидать либо стремительного роста задолженности в социальной сфере и по зарплатам, особенно бюджетников, либо включения печатного станка НБУ на полную мощность – с соответствующим ростом инфляции в июле – сентябре текущего года. Хотя такой вариант и расширит для правительства возможности по номинальному выполнению бюджета и даст основания для победных реляций по этому поводу.

Борис Кушнирук