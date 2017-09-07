Украинская сторона в Минске передала России списки заложников

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках предложения об обмене пленными по формуле «309 на 87» передала представителям России списки заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Объединенного центра Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников Юрий Качанов на заседании круглого стола на тему «Освобожденные из плена: помочь, не травмируя».

По его словам, он также является представителем рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы. «Вчера была очередная встреча, во время которой велись переговоры по освобождению ребят, которые там (в плену на Донбассе - УНИАН) находятся», - сказал Качанов.

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Он напомнил о предложении украинской стороны на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по обмену пленными по формуле «309 на 87».

«Если пройтись по цифрам, наверное, многие слышали и интервью Юрия Тандита, и то, что говорил Виктор Медведчук: Украина предоставила списки и готова к широкому компромиссу», - сказал Качанов.

«На данный час мы хотим забрать подтвержденных, прежде всего нами, 87 человек, находящихся в ОРДЛО, а готовы отдать или не отдать, а рассмотреть 309 человек, которые могут быть перемещены с их согласия на неконтролируемую территорию», - сказал руководитель Объединенного координационного центра СБУ.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября стало известно, что спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых ОРДЛО.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит подтвердил, что 6 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы будут обсуждать детали большого обмена заложниками.

6 сентября представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппы ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске ожидает ответа РФ на предложение об обмене заложников по формуле «309 на 87».