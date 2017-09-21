Под ВР второй день ночуют родственники украинских пленников (видео)

Вторую ночь возле Верховной Рады провели родственники украинских пленников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Около десятка человек ночевали под парламентом, чтобы их заметили и приложили все усилия к освобождению их родных. Спали по очереди в машинах.

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Сегодня, говорят, к их акции присоединится еще несколько семей. К полудню навестить семьи обещали переговорщики, что накануне были в Минске.

Ранее сообщалось, что родственники объявили свою акцию бессрочной.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители которой участвуют в переговорах Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп в Минске, признают, что чем дольше затягивается конфликт на Донбассе, тем труднее освобождать пленных.