В ОБСЕ рассказали, что усложняет процесс освобождения заложников на Донбассе - СБУ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители которой участвуют в переговорах Трехсторонней контактной группы и ее подгрупп в Минске, признают, что чем дольше затягивается конфликт на Донбассе, тем труднее освобождать пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Объединенного центра СБУ по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО Юрий Качанов сказал на заседании круглого стола на тему: "Освобожденные из плена: помочь, не травмируя ".

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"Заседание вчера было в Минске. Сегодня утром координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш, по его просьбе, приехал в Службу безопасности и длительное время, более часа, общались мы в узком кругу с (председателем СБУ) Василием Сергеевичем Грицаком, обсуждали вопрос, как прежде, чем сейчас помочь, и вообще к чему мы движемся", - сказал Качанов.

"ОБСЕ отмечает, что чем дальше идут переговоры, чем дальше затягивается конфликт, тем труднее этих ребят (пленных - УНИАН) вытянуть, потому что выдвигаются условия, которые очень трудно выполнить представителям Украины", - заявил Качанов.

Как сообщал УНИАН, сегодня террористы удерживают в заложниках 144 человека, 410 считаются пропавшими без вести.

С начала АТО при содействии Объединенного центра СБУ из плена боевиков были освобождены 3 тыс. 138 человек.