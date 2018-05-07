Какая нация имеет право называть Гоголя «своим»?

Личность и творчество величайшего украинского и российского писателя Николая Гоголя в течение почти двух веков вызывает интерес и оживленные дискуссии не только в научных и литературных кругах, но и находит свое отображение в масс-медийном пространстве, особенно в канун годовщины и знаменательных дат, связанных с именем автора бессмертных “Мертвых душ”.

И сам Гоголь, и большинство его произведений окутаны шлейфом легенд и мифов, которые являются хорошей почвой для обильных обсуждений, начиная с вопроса принадлежности писателя – “украинский-русский” – и заканчивая мистической историей смерти.

“Бросьте в самом деле кацапию, да поезжайте в гетманщину. Я сам думаю то же сделать и на следующий год махнуть отсюда. Дурни мы, право, как рассудишь хорошенько! Для чего и кому мы жертвуем всем? Эдем! Сколько мы там насобираем всякой всячины! все выкопаем! ...вы поймаете еще в Малороссии осень, благоухающую, славную осень, со своим свежим, неподдельным букетом. Счастливы вы! А я живу здесь среди лета и не чувствую лета! Душно, а нет его. Совершенная баня; воздух хочет уничтожить, а не оживить”, - пишет Гоголь, живя уже в Петербурге, своему другу, известному украинскому ученому, фольклористу Михаилу Максимовичу. В планах писателя было переехать работать вместе с Максимовичем в университет Святого Владимира в Киев. Но не сложилось. И он стал преподавать общую историю в Санкт-Петербургском университете . “Хотя душа сильно тоскует за Украиной, но нужно будет повиноваться, и я покорился безропотно, зная, что со своей стороны употребил все возможные силы.”

Вопрос “Украинский или российский?” – чаще всего появляется в современной прессе как Москвы, так и Киева. Кажется, в последнее время в академической среде споры между украинцами и россиянами по поводу принадлежности Гоголя к той или иной культуре стихли. Уже устоявшейся дефиницей, предваряющей имя Гоголя, стала “известный украинский и русский писатель”. А вот к кому относил себя сам Николай Васильевич, узнаем из его писем: “...Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином”. Однако еще в одном письме к “маменьке” отметил, что будет писать иностранным языком. “Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставить и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет, я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно... Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке...” Сомнений в любви Гоголя к Матушке-Украине не может возникнуть, ведь ментально он на всю жизнь остался украинцем, и, живя долгое время в Петербурге, не смог оборвать той духовной пуповины, которая связывала его с Украиной. Недаром он все время просил “маменьку” рассказывать ему об обычаях и обрядах малороссов, посылать украинские сказки и песни. Эта “украинскость” питала Гоголя, давала ему творческое воодушевление.

Поэтому о том, какая культура имеет право называть Николая Василевича “своим”, мы спросили у известных украинцев, которым близка гоголевская тематика.

Оксана Забужко, писательница Литературные пути “Малой” и “Большой” Руси уже в Гоголеву эпоху стремительно расходились

Феномен Гоголя можно понять только в контексте 200-летней истории российско-украинских культурных взаимоотношений. Я об этом уже писала в “Notre Dame d’Ukraine”. Ему выпала уникальная роль – быть последним “замыкающим” мощного пласта украинской барокковой культуры 17-18 вв., в частности того ее, начатого Дмитрием Туптало (Ростовским) направления, которое можно условно назвать “малорусским проектом” (ведь и сами эти термины, “Малая” и “Большая” Русь, по аналогии с “Малой и Большой Грецией”, – таки нашего, киевско-галицкого происхождения!).

Гоголь, с его амбицией создать литературу, “для малороссов и великороссов единую”, был последним, самым ярким взрывом этого проекта. Это он, со своей лукавой улыбочкой гения и трагической смертью неудачника-“будителя”, завершает собой 200-летний ряд наших бесчисленных “культурных миссионеров” на Севере – духовных строителей “православной империи”, которой именно украинцы (почему-то мы об этом сейчас предпочитаем стыдливо молчать!) дали идеологию. Этим, между прочим, объясняется его “моральный проповедник”, которым он заразил российскую литературу вплоть до Солженицына включительно (Достоевский как раз эту “шинель” и имел в виду, только говорил о ней с трепетным почтением!): для Гоголя литература была частью религиозной миссии.

К счастью, гений художника все-таки брал в потомственном литераторе верх над самопризванным “миссионером”, - и благодаря этому он и сумел привить роскошное украинское барокковое древо на российскую почву. “Единой” литературы для двух народов не вышло, литературные пути “Малой” и “Большой” уже в Гоголеву эпоху стремительно расходились, - а вот гений остался обеим литературам, и нет смысла его делить.

Мирослав Попович, философ Если говорить о гениальных писателях, то к гениям одним из первых принадлежит Гоголь

Я понимаю, как делят газ, как делят нефть, как делят деньги. А как делить наследство культурное – я этого не понимаю. Гоголь безусловно принадлежит и к наследию украинскому, и к наследию российскому. Можем ли мы называть его великим национальным нашим талантом? Безусловно, можем. И не только потому, что он родился здесь, и не только потому, что он написал свои первые произведения - украинские повести о своей Полтавщине, - но и потому что он всегда хранил определенное национальное виденье. Он Петербург видел глазами южанина. Это не искореняется каким-то поверхностными культурными влияниями. Он безусловно наш, он безусловно и российский.

Тяжело сказать, как делятся писатели на гениальных и не гениальных. Я сколько писал о Гоголе, всегда избегал термина гениальный. Но можно сказать, что это абсолютно оригинальное видение, он был на один этаж глубже, чем все писатели его времени. И сегодня мы воспринимаем только поверхностные сюжеты, образы, шутки, а не всегда умеем увидеть глубинный ход его видения мира. Если уж можно говорить о гениальных писателях, то к гениям один из первых принадлежит Гоголь.

Николай Томенко, вице-спикер ВР Гоголь – украинский романтик и русский реалист

Я предлагаю выйти за пределы традиционной литературоведческой дискуссионной линии об украинском или русском писателе Гоголе и посмотреть на его как украинскую, так и русскую составляющую творчества. Об этом я пишу в своей книге “Украинский романтик Николай Гоголь”, которая будет презентована ко дню рождения Гоголя.

Если подытожить оценки творчества Николая Гоголя литературными критиками, то действительно мнения разделились, и исторически при его жизни и на протяжении ХХ века Гоголь считался как украинским, так и русским писателем. Один из идеологов утверждения украинскости Гоголя - Николай Дашкевич, который в ХІХ веке назвал его “великим украинским писателем” и поставил в одном ряду Гоголя, Квитку, Стороженко, Левицкого.

В действительности, большинство специалистов уже давно дали ответ на этот, казалось бы, непростой вопрос. Основные характеристики места и роли Николая Гоголя в мировой литературе таковы: речь идет об украинце по происхождению и характеру большинства своих произведений, который писал по-русски; речь идет о писателе, который прославился как украинский романтик и русский реалист или точнее сатирик.

Гоголь – это человек, который мог одновременно постичь менталитет, психологию двух больших, но таких разных народов, как украинский и русский. Никому ни до, ни после него не удавалось с таким уровнем мастерства показать эти два народа.

Иван Малкович, директор издательства ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” “Ніч проти Різдва” в переводе Рыльского - сердцевинное произведение украинской литературы

Гоголь для меня - это величайший украинский писатель, который писал на русском языке и стал классиком русской литературы.

Можно считать его украинским в том случае, когда мы имеем конгениальный перевод, сделанный Максимом Рыльским. Читая “Ніч проти Різдва” в этом прекрасном переводе охотно веришь давней легенде, согласно которой первые свои произведения Гоголь якобы писал по-украински.

Гоголь - настоящий поэт в прозе. Его образы, его метафоры – это чистая поэзия. У него нет вообще каких-то пустых предложений, фраз, над каждым словом он думал, как над поэтическим словом. Поражает то, что в огромном прозаическом произведении каждое слово настолько важно, как в коротком стихотворении. Это колоссальный писатель и уникальный талант.

Мое любимое произведение - это “Ніч проти Різдва” в переводе Рыльского. Я считаю, что в этом варианте это - сердцевинное произведение украинской литературы. То, что черт не главенствует над человеком, то, что он легко помещается в казацком кармане... Когда Гоголь писал это произведение, еще не была перерезана та пуповина, которая соединяла его с родной землей.

Анатолий Стреляный, журналист Я же любуюсь собой, как красиво и разумно говорю - я и есть Хлестаков

Мне кажется, что споры о том, кому принадлежит Гоголь - России или Украине - в значительной мере политические. Участники этих споров думают не столько о Гоголе, сколько о том, чтоб лишний раз продемонстрировать свои политические позиции и личные национальные чувства.

Обычно все великие люди (а каждый из нас великий человек по собственному убеждению), в своих суждениях, о чем бы они не были, думают о себе любимых. И кто-кто, а Гоголь, возможно, лучше всех в мире знал эту особенность природы человека.

Нужно сделать над собой усилие и сказать действительно о Гоголе, а не о себе любимых. Забыть о своих национальных чувствах, страстях, болях, о политических преимуществах, осуществить этот маленький подвиг честности и сказать, что Гоголь принадлежит в равной мере обеим культурам: и украинской, и российской.

Нельзя без большой грусти слушать тех национальных украинцев, которым очень почему-то нравится считать Гоголя изменником украинства. Это такая необразованная страстность, это такой вид самолюбия...

Гоголь, как немногие в истории культуры, чувствовал природу человека, его душу. Какое бы мы ни читали его произведение, мы или смеемся, или плачем. Потому что узнаем там о себе такие вещи, которые страшно не хочется о себе знать. Например, его рассказ “Коляска”. Этот хвастун, который от вдохновения ляпнул, что у него есть такая грандиозная коляска, которой ни у кого нет. Разве каждый из нас не трепался таким образом? Ты себя познаешь, читаешь и краснеешь. А Хлестаков? Кто из нас не был Хлестаковым?! Только Клюев с Инной Богословской будут отрицать, что они когда-то были Хлестаковыми. А я не могу этого отрицать. Я так часто был и бываю Хлестаковым. Даже разговаривая с Вами. Я же любуюсь собой, как красиво и разумно говорю - я и есть Хлестаков. Гоголь большой знаток... хочется сказать человеческой души, но это не то... природы человека, потому что в природе человека не только душа, но и черт знает что, именно черт, сатана. А какая может быть душа у сатаны?

Владислав Троицкий, режиссер, организатор фестиваля “Гогольfest” Гоголь - это бездна, а в бездну всегда заглянуть хочется Я считаю Гоголя и русским, и украинским писателем, и не вижу в этом никакого конфликта. Родился в Украине, исходный импульс украинский, а затем российская и европейская шлифовка. Нельзя делить Гоголя. Это было бы совсем неправильно.

Думаю, сам Гоголь хотел относить себя к русской культуре скорее, особенно на склоне жизни. Но то, что он был украинец (и влияние места рождения, и первоначальное воспитание) - безусловно.

Гениальный человек. Сейчас как раз работаем над его материалами. Что ни страница, что ни фраза... как вкусно написана, прямо в точку... смешная ли, трагичная, драматичная ли, или духовная.

Гоголь - это бездна, а в бездну всегда заглянуть хочется.

Анна Ященко