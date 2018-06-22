Почему в Украине низкие зарплаты

Зарплаты удерживаются на низком уровне из-за одного очень распространенного в Украине вида расходов. Его доля может достигать 50%... Левых партий у нас нет, только “пророссийские”... На днях я был приглашен для участия в одной телепрограмме, посвященной повышению тарифов на транспорт, которая шла прямо в эфире со звонками в студию. Одна телезрительница выразила распространенное мнение о том, что в Украине не может быть и речи о европейских ценах на транспортные и коммунальные услуги, потому что у нас зарплаты совсем не европейские. Такая позиция достаточно распространена, и ее с удовольствием эксплуатирует большинство украинских политиков. Однако мне что-то не повезло услышать от наших политиков и правительственных чиновников подробного анализа причин – почему же наши зарплаты так отличаются от европейских. Попробую сделать это вместо них.

Начнем с цен и тарифов. В открытой рыночной экономике цены чем дальше, тем больше формируются под влиянием не только внутренних факторов, но и внешних. Внутренние цены на товары все больше приравнивают к внешним. Если цена на тот или другой товар выше за пределами Украины, то его вывозят туда, и наоборот – если внутренняя цена выше, чем за рубежом, то этот товар начинают ввозить. Повлиять на цены административным путем в сторону их уменьшения становится все тяжелее, особенно учитывая наши обязательства, взятые при вступлении в ВТО. К тому же следует учесть, что, влияя на цены административным путем, в частности через ограничение экспорта товаров, мы тем самым ставим производителей этих товаров в менее выгодное положение по сравнению с теми, кто не имеет таких ограничений. Классический пример с продавцами сельхозпродукции. Ограничивая административными методами экспорт зерновых, государство провоцирует падение цен на них внутри страны, тем самым ставит в невыгодное положение собственных сельхозпроизводителей, которые вынуждены покупать все необходимое для сельхозпроизводства по ценам, которые административно не ограничены. Следовательно, возможностей влиять на цены и тарифы в государстве маловато, кроме того, такое вмешательство по большей части наносит больше вреда, чем пользы. В области влияния на ценообразование действия государства должны были бы быть полезны лишь в вопросах создания государственного материального резерва некоторых стратегически важных видов сырьевой продукции (нефть, газ, уголь, зерновые, масло, сахар и тому подобное) с целью защиты экономики страны от чрезвычайных событий (войн, естественных катаклизмов), стимулирования диверсификации источников поступления этих стратегических товаров и содействия диверсификации направлений продажи украинской продукции, а также для борьбе с монополизмом и нездоровой конкуренцией. Но этого чиновники у нас как раз не умеют, а чаще всего – и не желают делать.

Из чего же состоит цена?

Цена на любой товар обычного производственного предприятия в Украине определяется такими составляющими частями.

Первая часть – расходы на сырье и материалы на изготовление продукции; вторая – зарплата работников; третья – амортизационные расходы; четвертая – налоги и обязательные взносы в социальные фонды; пятая – коррупционные платежи; шестая – чистая прибыль предприятия.

Первые пять формируют реальную себестоимость произведенной продукции, шестая – результат, ради чего бизнесмен осуществляет коммерческую деятельность. Понятно, что уменьшение или увеличение одних составных частей цены автоматически приводит к увеличению или сокращению других.

На равный капитал – равную прибыль

Перед тем, как начать анализ расходов в цене продукции, хотел бы отметить важность одного утверждения, которое, по моему убеждению, и является основным законом капитализма, а именно – «на равный капитал приходится равная прибыль». Именно эта политэкономическая закономерность объясняет причины движения капиталов в рыночной экономике. Любой предприниматель делает попытку получать прибыль, выше средней в экономике. Ради этого он ищет возможности внедрить инновации, сократить расходы (в том числе путем уменьшения расходов по уплате налогов и обязательных платежей), найти ту бизнесовую нишу, которая дает возможность получать более высокую норму прибыли на вложенный капитал, чем у других. Как только это удается одному- двум предприятиям, сразу же десятки и сотни других предпринимают отчаянные попытки перевести свои капиталы в эту коммерческую сферу или найти другие законные или незаконные способы получения такой же нормы прибыли, как и их более удачливые конкуренты.

Следовательно, надежды на рост заработной платы за счет уменьшения нормы прибыли являются напрасными.

Расходы на сырье и материалы Сначала отметим, что чем более примитивна продукция, которую производит предприятие, тем более высокой является доля сырья и материалов в конечной цене на нее. Для примера можно привести структуру расходов металлургического предприятия и станкостроения. Ценовой объем выработанной продукции на этих двух предприятиях может быть одинаковым, но понятно, что расходы на сырье и материалы будут отличаться.

Но даже у одинаковых по виду деятельности предприятий, например, у тех же металлургических, расходы на сырье и материалы могут быть очень разные. Да, например, по данным Металлургпрома, в 2005 году удельный вес расхода кокса на 1 т чугуна достигал 554,3 кг (у ведущих мировых производителей соответствующий показатель составляет 250–300 кг); удельный вес использования природного газа в Украине по состоянию на 2005 год – 88,6 куб. м на 1 т чугуна (в развитых странах газ при выплавке металла вообще не используется); удельные расходы условного топлива на производство 1 т чугуна в Украине составляют 750 кг (в западных странах – 230–270 кг).

Как мы видим, при неэффективном использовании сырья и материалов очень тяжело рассчитывать на уменьшение этой доли расходов в цене на выработанную продукцию. Очевидным является то, что чем выше материалоемкость валового внутреннего продукта страны (она вычисляется как отношение расходов сырья, материалов, топлива, энергии и других предметов труда к ВВП), тем более низкой является доля в нем заработной платы. И наоборот – чем больше в стране будет производиться сложной и наукоемкой продукции, тем ниже будет доля расходов на сырье и материалы в общей цене выработанной продукции.

И если нам так хочется сравнивать уровень зарплат в Украине и в странах Европейского Союза, то мы должны помнить, что тратим, например, на единицу валового продукта в 2–5 раз (а то и в 10 раз!) больше энергии (тепловой и электрической), чем они. И когда спрашивают, почему же наши зарплаты такие низкие, можно смело показать на наши дома, где больше отапливается улица, чем жилье, а также на наши лампы накаливания, которые для тех же европейцев уже становятся раритетами. Все эти нерациональные расходы и является нашей недополученной зарплатой.

Что же может заставить предприятия сокращать расходы на сырье и материалы? Главное – это конкуренция и рост цены на все составляющие, которые формируют себестоимость продукции. В этом случае угроза снижения нормы прибыли на вложенный капитал неминуемо будет подталкивать предпринимателей к снижению расходов, особенно на сырье и материалы.

Зарплата

В рыночной экономике, условно говоря, есть три главных фактора, которые влияют на долю зарплаты в себестоимости продукции.

Первый – связан с рыночной ценой рабочей силы определенной квалификации.

Предприниматель вынужден платить зарплату не меньше, чем остальные. Все, по-видимому, помнят, как в прошлом году и в позапрошлом году во время строительного бума спрос на строителей вырос и их зарплаты очень подскочили. Это даже спровоцировало массовое возвращение украинских заробитчан из России, которые работали там в строительной отрасли. Понятно также, что чем выше квалификация наемных работников, тем больше вынужден платить им предприниматель. В какой-то момент цена товара “рабочая сила” так растет, что предприниматели вынуждены внедрять технологии и оборудование, которое сокращает эти расходы. Так, один мой знакомый бизнесмен много лет использовал дешевую рабочую силу для упаковки произведенной продукции. Потом, когда спрос на рабочую силу в Киеве вырос и, как следствие, существенно поднялся уровень минимальной зарплаты, которую он мог платить упаковщикам, – он был вынужден приобрести оборудование, которое само пакует продукцию. Вместо 10–12 работников начали работать лишь двое – которые обслуживают упаковочное оборудование.

Следовательно, имеем второй фактор, который определяет долю зарплаты в себестоимости продукции – производительность труда (соотношение произведенной продукции и потраченных на это человеко-часов). Из приведенного примера видим, что доля зарплаты в себестоимости продукции даже сократилась, но производительность труда резко выросла, и уровень зарплаты мастеров, которые обслуживают это оборудование, тоже вырос. Таким образом, чем выше уровень автоматизации производства, чем более сложным является уровень оборудования, тем выше производительность труда и более высокие требования к квалификации работников и, соответственно, выше уровень их зарплат.

Третьим фактором, который может определять долю зарплат в себестоимости, является защита работниками своих прав. Сплоченные в профсоюзы, они могут добиваться увеличения зарплат и улучшения условий труда. Но в Украине фактически отсутствует реальное «левое» движение. Партии, которые позиционируют себя как «левые», в действительности лишь прикрываются «левой» фразеологией и выступают как «пророссийские». К тому же они откровенно коррумпированы и связаны с большим бизнесом, нередко даже не украинским, а российским, потому не состоятельны и не хотят заниматься сотрудничеством с профсоюзами и реальной защитой прав рабочих. Наши профсоюзы по большей части тоже коррумпированы и связаны неформальными узами с руководством предприятий, потому реального доверия со стороны работников к ним нет.

Поэтому очевидно, что этот фактор влияния на рост частицы доли в себестоимости продукции пока еще в Украине фактически не задействован. А экономический кризис – не лучший момент для роста роли этого фактора, если говорить не об отдельных позитивных примерах, а рассматривать ситуацию в целом по стране.

Амортизация Еще одной важной составляющей частью расходов, связанных с производством, является так называемая «амортизация».

Любые основные фонды (активная часть – оборудование, машины; пассивная – здания, сооружения) и невещественные активы (немонетарный актив, который не имеет материальной формы, может быть идентифицирован и содержится предприятием с целью использования на протяжении периода более года для производства, торговли, в административных целях или предоставления в аренду другим лицам), приобретенные предпринимателем для ведения коммерческой деятельности, для него является расходами.

С точки зрения предпринимателя, правильнее было бы отнести расходы на их приобретение сразу на себестоимость и цену выработанной продукции. Но в этом случае возникает противоречие в интересах самого предпринимателя, к тому же с этим не согласилось бы государство. Противоречие интересов предпринимателя связано с тем, что в случае попытки заложить сразу все расходы на приобретение основных фондов и невещественных активов в цену продукции она была бы нереально высока и просто не смогла бы продаваться. Таким образом, предприниматель вынужден переносить расходы, связанные с их приобретением, в цену продукции на протяжении определенного периода (в соответствии с законодательством – более чем 365 дней). Кроме того, использование качеств этих ОФ и невещественных активов и их изнашиваемость тоже происходят постепенно.

Возражение государства относительно желания предпринимателя отнести все расходы на приобретение основных фондов в себестоимость выработанной продукции объясняется тем, что в этом случае предприниматель показывал бы убытки и таким образом не платил бы налог на прибыль. А в этом государство никоим образом не заинтересовано.

Нормы амортизации В каких же размерах предприниматель может отнести расходы на приобретение ОФ и невещественные активы на себестоимость и уменьшение откорректированной прибыли? Урегулирование этого противоречия интересов государства и предпринимателей определяется путем установления норм амортизации в Законе Украины "О налогообложении прибыли предприятий".

В зависимости от того, к какой группе относятся те или другие ОФ, нормы амортизации колеблются от 2% для группы 1 (здания, сооружения, стоимость капитального улучшения земли) до 15% для группы 4 (электронно-вычислительные машины, другие машины для автоматической обработки информации, связанные с ними средства считывания или печати информации, другие информационные системы, компьютерные программы, телефоны). (Справочно: группа 2 – автомобильный транспорт и узлы (запасные части) к нему; мебель; бытовые электронные, оптические, электромеханические приборы и инструменты – 10%; группа 3 – любые другие основные фонды, не включенные к группам 1,2 и 4 – 6%).

В пределах нашего исследования структуры расходов важно понять, что, с одной стороны, увеличение доли амортизации в себестоимости продукции приводило бы к автоматическому сокращению других составляющих частей, в том числе и оплаченных налогов, что не устраивает государство, и зарплаты, что вроде бы не в интересах работников, с другой – имеющиеся низкие нормы амортизации не дают предпринимателям возможности для обновления активной части ОФ и повышения эффективности оборудования, что, в свою очередь, не дает возможности сократить долю расходов сырья и материалов на единицу выработанной продукции и повысить производительность труда и таким образом обеспечить рост уровня заработной платы.

Налоги и обязательные взносы в социальные фонды

Популярным является тезис о высоких ставках налогов в Украине, которые не дают возможности развиваться предприятиям. В реальности это правда и неправда в то же время. Так, например, ставка налога на прибыль в Украине не является очень высокой. И механическое ее уменьшение ничем особо не поможет предприятиям. Потому что, во-первых, далеко не все реально осуществленные расходы можно отнести на уменьшение облагаемой налогом прибыли, и потому их приходится покрывать за счет чистой прибыли. Во-вторых, для предприятий значительно выгоднее было бы увеличение упоминавшихся выше норм амортизации, а не уменьшение ставки налога на прибыль.

Если же говорить о нормах обязательных взносов в социальные фонды, то они действительно, по-видимому, самые высокие в мире. Их уровень существенно ограничивает рост фонда оплаты труда предприятий, и потому их уменьшение крайне важно. Но при этом нужно понимать, что эти социальные взносы в значительной мере формируют доходы Пенсионного фонда. Который даже при таких сверхвысоких нормах отчислений является глубоко дефицитным. Так, в этом году его расходы по плану должны составлять 140 млрд. грн., а за счет обязательных взносов планируется получить лишь 100 млрд. грн., и разницу вынуждены покрывать за счет госбюджета. Учитывая кризис, в который экономика Украины все глубже втягивается, в частности и в связи с непроведением пенсионной реформы и низковатым пенсионным возрастом, напрасно ожидать уменьшения норм отчислений в социальные фонды. Хотя и понятно, что действующие нормы отчислений в социальные фонды существенно увеличивает эту долю расходов в себестоимости продукции – с соответствующим ограничением возможностей относительно роста доли заработной платы.

Коррупционные платежи

Это самый характерный и очень распространенный вид расходов украинских предприятий. Предприниматели вынуждены платить государственным чиновникам всех уровней. За доступ к ресурсам, за право осуществлять тот или другой вид бизнесовой деятельности. За все. Приходится платить судьям даже за справедливое и законное рассмотрение дел в суде. Уже не говоря о коррупционных платежах налоговикам, прокурорам, другим представителям правоохранительных органов – нередко просто так, за доброе отношение.

В зависимости от вида деятельности доля этих расходов может колебаться от 5–10 до 35–50% всех реальных расходов предпринимателей. Чем более выгодный вид деятельности, тем больше приходится отдавать чиновникам. Да, киевские строители признаются – понятно, в неофициальной обстановке, – что их коррупционные платежи киевским чиновникам за предоставленные земельные участки, за прохождение разных разрешительных инстанций без бюрократических преград, достигают 35–40 процентов всех их реальных расходов. Причем при нынешнем мэре коррупционные платежи выросли в полтора-два раза.

По словам одного из директоров строительной компании, в их доме на Подоле лишь одна квартира была приобретена в кредит. Остальные все скупили чиновники за наличные, притом что цена каждой из этих квартир достигала не меньше чем 350 – 400 тысяч долларов. Понятно, что формальными покупателями преимущественно были не они сами, а их дети, родители, родственники. Но откуда те деньги – достаточно очевидно.

Следовательно, коррупционные платежи – это не просто весомая доля реальных расходов предпринимателей, это то, что существенно ограничивает возможности повышения доли зарплаты в себестоимости продукции. Коррупция приводит к существенному перераспределению созданного валового продукта в интересах ограниченной части общества. Недаром именно в странах с высоким уровнем коррупции низкий уровень зарплат и имеется бездна между бедностью абсолютного большинства населения и богатством небольшой кучки лиц. И наоборот – страны, где коррупция скорее исключение, чем правило, уровень доходов населения выше всего.

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Какие же выводы можно сделать из всего вышеизложенного?

Во-первых, мы должны признать, что чем дальше, тем больше цены на товары и услуги в Украине будут уравниваться с ценами европейских и других стран мира. И основные усилия государственного менеджмента должны быть направлены не на поддержание низких цен, а на повышение доли заработной платы в созданном ВВП.

Во-вторых, увеличение уровня зарплаты во многом зависит от политической воли украинской элиты, ее желания преодолеть коррупцию и провести кардинальные изменения всей налоговой, бюджетной, регуляторной политики, которая должна стимулировать сокращение материалоемкости (в частности энергоемкости) производимой продукции, повышение уровня производительности труда и наращивание в ВВП доли сложной и наукоемкой продукции.

Борис Кушнирук, экономист