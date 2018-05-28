Выполнение бюджета не дотягивает и до 50%

Почти безнадежная для правительства ситуация c поступления доходов в госбюджет будет провоцировать рост истерии вокруг руководства Национального банка...

Сегодня Государственное казначейство Украины обнародовало оперативную информацию о выполнении государственного бюджета по доходам на 26 января 2009 года.

В частности, по данным Казначейства, временным помесячным планом доходов Государственного бюджета Украины на января 2009-го предусмотрено поступлений в общий фонд в сумме 9510,1 млн. гривен.

По состоянию на 26 число в общий фонд государственного бюджета, согласно оперативным данным Государственного казначейства Украины, поступило 4228,6 млн. грн. или 44,5%.

Государственной налоговой администрацией, при установленном плане на январь в сумме 6397,7 млн. грн. (без учета возмещения НДС), мобилизовано в общий фонд 2994,8 млн. грн., что составляет 46,8% плановых показателей. При этом в течение января субъектам предпринимательской деятельности возмещено налога на добавленную стоимость на общую сумму 1095,7 млн. грн.

Государственная таможенная служба, при плане 4563,7 млн. грн., обеспечила поступление 1948,9 млн. грн., или 42,7%.

Официальных трансфертов, передаваемых из бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов и Киевского городского бюджета в государственный бюджет, при плане на январь 728,4 млн. грн., зачислено в общий фонд 230,6 млн. грн., или 31,7%.

Поступлений, контролируемых другими органами, при плановых показателях 165,4 млн. грн., зачислено в общий фонд государственного бюджета 150,0 млн. грн., или 90,7% плана.

В специальный фонд госбюджета по состоянию на 26 января зачислено 673,7 млн. гривен.

Подает Казначейство и данные об открытии ассигнований общего фонда государственного бюджета в январе 2009 года (без учета обслуживания государственного долга и межбюджетных трансфертов) по состоянию на 26 января.

При этом защищенные статьи расходов профинансированы на 6718,4 грн. из 6916,4 млн. грн., то есть казалось бы почти на 100 процентов. Правда, эти средства зачислены на счета распорядителей бюджетных средств в Казначействе. Но при этом это не значит, что они полностью смогут ими воспользоваться. Дело в том, что Казначейство – это фактически банк для центральных и местных органов исполнительной и государственной власти, которые обязаны держать в нем свои счета. Главный корреспондентский счет этого банка находится в Национальном банке Украины. Учитывая, что исходное сальдо единого казначейского счета составляет всего 6886 млн. грн., и это ниже всего из абсолютных среднедневных значений за последние пять лет (при этом инфляция за эти годы превысила 100%), можно смело утверждать, что такой плохой ситуации страна не видела давно. Очевидно, что большинство распорядителей бюджетных средств просто не смогут воспользоваться своими деньгами.

При этом следует иметь в виду, что пика кризисных явлений в экономике страна еще не достигла. И потому объективно ситуация с поступлением средств в государственный и местные бюджеты будет ухудшаться.

Почти безнадежная для правительства ситуация с поступлением доходов в государственный бюджет будет провоцировать рост истерии вокруг руководства Национального банка. Отказ НБУ осуществлять запрещенное законодательством финансирование правительства за счет эмиссии гривни приведет к массовой задержке социальных выплат и зарплаты работникам бюджетной сферы уже начиная с февраля или даже января текущего года. Если же Национальный банк поддастся давлению или произойдет его рейдерский захват проправительственной политической силой – а именно как начало такого сценария можно расценивать вчерашнее решение парламента об отмене постановления Верховной Рады Украины о назначении Стельмаха на должность Председателя НБУ, – то в этом случае нас ждет резкий рост инфляции и обвал курса национальной валюты к иностранным валютам уже в конце февраля.

Борис Кушнирук