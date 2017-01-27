Урну с прахом писателя Александра Олеся доставили в Украину

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что останки украинского поэта Александра Олеся привезли в Украину.

Соответствующую информацию в комментарии УНИАН подтвердил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что останки Олеся и его жены было доставлено в аэропорт "Борисполь" сегодня утром.

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Как сообщал УНИАН, Александр Олесь умер в 1944 году и был похоронен в Чехии.

Ренту за место на кладбище, где был похоронен поэт, до последнего времени платил гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Но недавно он умер, и его сын решил похоронить в этой могиле своего отца.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге останки Олеся и его жены было эксгумировано, а в их могиле похоронен Михайлишин.

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

14 января власти Чехии дала разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Перезахоронят Олеся на Лукьяновском кладбище.