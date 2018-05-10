Что думает депутат Добряк о банде «Добряки», или Как Табачник возит через границу свою «гармошку»

Любопытная PR-история разворачивается перед украинским обществом – поучительно-криминальная. Она началась 31 октября, когда Президент на заседании СНБО заявил о причастности народных депутатов к организованным преступным группировкам, занимающимся контрабандой. «По имеющимся данным, содействие деятельности организованных преступных группировок оказывают некоторые народные депутаты Украины», – сказал Виктор Ющенко. В частности, по его словам, в соответствии с данными СБУ, в Украине действует группа «Добряки», деятельность которой координируют депутаты от “такой-то фракции” наряду с представителями налоговой администрации. Также Президент назвал группы «Воробьи», «Хромого», которую, по словам Ющенко, координирует депутат от одной из «вечных партий», группу «Брокард» (подробнее см. ссылку 1 ссылку 2 ).

А и.о. председателя СБУ вообще сделал еще одно уточнение. Что эта группа “Воробьи” вообще замыкается на одного из глав профильного комитета. Подытожив все гипотезы, недоговорки и намеки, журналисты вывели фамилии двух народных депутатов Украины, косвенно обвиненных в крышевании контрабанды. Игорь Калетник – представитель “вечной (т.е. коммунистической) фракции” и Евгений Добряк – скромный нейрохирург из БЮТ, который якобы нелегально поставляет в Украину медапаратуру. На упомянутом заседании в последний день октября Президент призвал СБУ и Генеральную прокуратуру расследовать причастность депутатов к деятельности преступных группировок и довести эти дела до конца, чтобы была возможность объявить об этом по стране.

Но депутаты не заставили себя ждать. Они опередили любое продолжение обвинений и устроили открытое для прессы заседание Комитета борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Заседание было обставлено с юмором, а на самом комитете звучали цифры и обвинения куда боле содержательные, чем “коррупционный фактаж”, фигурировавший на СНБО.

Перед началом заседания самооборонец Геннадий Москаль шепотом, но довольно громко жаловался, как его замучили суды с этим паспортом Жвании и что этот паспорт уже золотой. Потом не без интереса спрашивал у каждое: а что ты через границу возишь? Увидев Яна Табачника, спросил и его: говорят, что ты возишь свою гармошку через границу?

Вел заседание председатель комитета, представитель вышеупомянутой “вечной фракции” Игорь Калетник. Вел сдержанно, сухо, почему-то краснел. Первым рассматривался вопрос “О провозглашенной в СМИ исполняющим обязанности председателя СБУ Наливайченко информации о причастности народных депутатов Украины – членов Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией - к контрабандной деятельности организованных групп и преступных организаций”. Господин Калетник объявил, что первым должен был на заседании комитета выступить Валентин Наливайченко, но он заболел и попросил перенести свое выступление.

И тогда, будто по сценарию, приготовленному для прессы, за Наливайченко принялся нардеп-самооборонец Геннадий Москаль (приводим дословно):

“Господин Наливайченко сказал, что в присутствии СМИ он обнародует фамилии всех депутатов, причастных к контрабандным схемам. Кто из СБУ явился? Уважаемые, нельзя так. На все государство заявить, а затем спрятаться. Он не и.о, я подал два депутатских запроса, чтобы он представил копию приказа о своем назначении. Никто его не назначал. Удалось узнать, что его назначил Дрижчаный. Но Дрижчаного сейчас нет на должности. Наливайченко – самозванец, который присвоил себе звание и раздает налево и направо обвинения. То у Сюзанны Станик было тридцать шесть незаконных форм собственности – не нашли ни одной. То Пшеничного вызвали по поводу квартиры... То говорили, что найдут, кто на Говерле государственные символы Украины осквернил, – нет никого. Все пустые заявления... Дальше заявляют, все на корабле “Фаина” заложники чувствуют себя хорошо, получают питание. Это я считаю, элементарная трусость – наговорить и не прийти. Подвел Президента Украины, надавал каких-то кликух... Мы стали проверять – нигде таких преступных группировок никто не знает, обзвонили всех начальников УВД... У меня много вопросов к председателю СБУ. Мы сегодня собраны из разных фракций. Посмотрите, кто здесь контрабандист? Ну как так, безо всяких оснований, опозорить комитет на весь мир, даже не придти на заседание и никого не прислать?

Или пусть покажет, кто здесь кого крышует, или пусть берет свои вещи и уходит из службы. Да он не Наливайченко, он “заливайченко”, потому что заливает так, что дальше некуда”.

Бютовец Евгений Добряк пришел на заседание комитета. Он ослеплял улыбкой, когда речь заходила о банде “добряков”, потом взял слово, сказал, что Президент беспричинно замахнулся на его честное имя, и удалился прочь. Журналистам не дался.

Добряк – человек не публичный. Интернет про него пишет , что он - бизнес-партнер Александра Тимошенко (того, который муж Юлии Владимировны). Пишут, что с Тимошенко в 2006 году Добряк учредил фирму «Проект А». Он врач-нейрохирург, на момент избрания в депутаты – ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института экологии и медицины. С Тимошенко он уже пять лет, до избрания депутатом входил в президиум политсовета «Батьківщини». А первый раз в парламент Добряк пытался попасть в 2002 году по спискам Блока «Женщины за будущее детей», созданного в пику «Женщинам за будущее» – партии, которую поддерживала жена Президента Людмила Кучма.

Некоторые издания со ссылкой на собственные источники пишут о незаконном импорте медицинского оборудования, которым якобы занимается упомянутый депутат.

Пишут в печати и то, что фамилию еще одного “фигуранта обвинения”, председателя комитета Игоря Калетника на таможне знают все. Пресса сообщала, что у предводителя задержанной недавно бандитской группы, использовавшей форму спецподразделения СБУ «Альфа», стражи порядка нашли удостоверение советника главы парламентского Комитета борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Также писали, что, возглавляя в свое время Одесскую таможню, господин Калетник ввез в Украину столько зубных щеток, что можно было почистить зубы всей планете.

В ответ на обвинение Президента депутаты написали главе государства открытое письмо. В письме шестнадцать пунктов – фактически шестнадцать развернутых, ранее изложенных в депутатских запросах, примеров злоупотребления своим положением госслужащих, в том числе губернаторов, глав районных администраций. Обстоятельно описаны коррупционные схемы на таможнях.

Очевидно, если бы Президент и его службы внимательно анализировали депутатские запросы, то нашли бы значительно больше примеров коррупционных схем.

Следующим поворотом этого сюжета, по логике, должен стать запоздалый ответ Валентина Наливайченко, который пообещал обнародовать все, что знает о народных депутатах, причастных к контрабанде.

Маша Мищенко