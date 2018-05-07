Как глубок в Украине кризис – Fitch его знает…

Как стало известно в конце минувшей недели, международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте до "В+" с "ВВ-", сохранив негативный прогноз их изменения. Агентство также понизило рейтинг странового потолка до "В+" с "ВВ-". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "В".

Fitch меняет прогнозы как перчатки

«Снижение рейтингов отражает озабоченность Fitch значительным и увеличивающимся риском финансового кризиса на Украине, включая девальвацию валюты, стресс для банковской системы и значительный ущерб реальной экономике Украины», - говорится в сообщении Fitch.

Это, надо сказать, весьма неприятная новость для Украины. Тем более, если учесть, что совсем недавно – 25 сентября сего года – это агентство уже снижало кредитный рейтинг нашей стране. Тогда, напомним, оно изменило прогноз рейтингаУкраины со «стабильного» на «негативный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне "BB-", краткосрочный - на уровне "B".

Комментарий к предпоследнему снижению рейтинга Украины звучал так: «Негативный прогноз отражает озабоченность агентства растущим риском валютного кризиса, вытекающим из расширяющегося дефицита текущего счета и ухудшающихся финансовых перспектив».

Для справки сообщим, что долгосрочные кредитные рейтинги в порядке ухудшения располагаются так: ААА (эмитент обладает исключительно высокими возможностями по выплате процентов по долговым обязательствам и самих долгов); АА; А; ВВВ; ВВ; В; ССС; СС; С; SD; D (объявлен дефолт); NR (рейтинг не присвоен). Первые четыре рейтинга - с А по ВВВ - относятся к рейтингам инвестиционного класса (стабильный рейтинг), все остальные к спекулятивному классу (негативный). Знаки плюс и минус добавляются к рейтингам групп А и В для расширения градации (как для школьных отметок). Граница между долгосрочными и краткосрочными рейтингами – 12 месяцев.

А Нацбанк обижается

Особенно не понравится последнее снижение рейтинга от агентства Fitch руководству Национального банка Украины. «Никакого преддефолтного состояния нет. Fitch – не знаю, кого обслуживает, но работает очень субъективно. А по-моему, и не очень профессионально», - так нелестно об агентстве отозвался в минувший четвергруководитель группы советников Нацбанка Валерий Литвицкий. Он сказал это в ходе круглого стола, посвященного банковскому кризису и последнему постановлению НБУ «О дополнительных мерах относительно деятельности банков», регламентирующему ограничение на досрочное расторжение депозитов.

Однако данная нервная реплика относилась не к последнему решению Fitch о снижении рейтинга Украине, а еще к предыдущему (сентябрьскому). Теперь же, узнав об очередном ухудшении рейтинга страны, главный советник НБУ испытал, надо полагать, еще большее раздражение…

Впрочем, понять недовольство руководства Нацбанка данными оценками экспертов агентства Fitch несложно. Ведь, во-первых, ухудшение кредитных рейтингов является камнем в огород НБУ. Поскольку именно этот орган отвечает в Украине за разработку кредитно-денежной политики и за стабильность отечественной валюты (статьи 99 и 100 Конституции). А проведенная Нацбанком весной этого года ревальвация гривни с назначением нового валютного коридора была, вне всякого сомнения, ошибкой – ввиду нынешней ее девальвации и очередного коридора.

Во-вторых, ухудшение кредитного рейтинга означает, что внешние займы для Украины станут еще недоступнее и дороже. А ведь кредитных ресурсов так сейчас не хватает украинским банкам и предприятиям! Причем, именно нехваткой иностранной валюты объясняется наблюдаемое в октябре падение гривни.

Украина, оказывается, вся в долгах как в шелках

Очень тревожное известие в этом плане поступило на днях из еще одного зарубежного источника. Как сообщило Reuters, стоимость страхования долгов украинских компаний от реструктуризации или дефолтов из-за опасений инвесторов по поводу состояния некоторых развивающихся экономик в пятницу, 17 октября, подскочила до рекордного уровня, указывая на повышенный риск дефолтов.

Как передается, спред по пятилетним дефолтным свопам (CDS) расширился на 200 базисных пунктов до средней цены в 2.000 базисных пунктов. Это означает, что стоимость страхования долга, например, в размере $10 миллионов сроком на пять лет возросла до $2 млн. в год.

Но если понять огорчение руководства НБУ можно, то согласиться с его доводами довольно трудно. Поскольку агентство Fitch в своих негативных оценках украинской ситуации, к сожалению, не одиноко.

Еще в июне понизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте до – В+/В

и в национальной валюте до ВВ-/В другое международное агентство – Standard & Poor`s (S&P). Кстати, вот тогда украинская сторона была вправе поспорить, поскольку одним из главных упреков агентства была высокая инфляция, в то время как инфляция в мае и в июне значительно замедлялась, а в июле и августе в Украине и вовсе была дефляция.

Но в конце прошлой недели S&P поместило рейтинги Украины на пересмотр с возможным их понижением до уровня CCC. «Размещение рейтингов страны в CreditWatch (на пересмотр для снижения до уровня ССС) отражает обеспокоенность в связи с ухудшением экономической ситуации и связанным с ним обесцениванием национальной валюты,– пояснил кредитный аналитик S&P Фрэнклин Гилл.– Дефицит по счету текущих операций за первую половину года вырос в шесть раз – до $6,8 млрд., но эта цифра, вероятно, значительно увеличится в конце 2008-го – начале 2009 года, поскольку Украина сталкивается с резким прекращением внешнего финансирования». В S&P уверены, что платежи по счету текущих операций и погашение краткосрочного внешнего долга составят на протяжении последующих 12 месяцев 147% резервов Нацбанка.

В список CreditWatch были включены также рейтинги Киева, Одессы, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Луганска и Автономной республики Крым.

Падение в промышленности – всерьез и надолго?

По-видимому, с данными оценками от Standard & Poor`s Нацбанк также не согласится. И можно было бы не обращать на такие нюансы внимания – ясно, руководство НБУ пытается блюсти честь мундира – но возникает опасение, что в Национальном банке плохо знают реальное положение вещей в украинской экономике.

Например, на упомянутом круглом столе Валерий Литвицкий так выразился о ситуации в отечественной промышленности: «В промышленности два месяца спад – так это всего лишь техническая, а не двухквартальная рецессия… Ну, плохо у нас со строительством, правда. С нефтепереработкой. А остальные отрасли? Вот вчера прочел: рост ВВП – 6,9%, при бюджетном ориентире 6,8. Промышленность – 5,3». Из тональности этого высказывания следует, что ничего опасного в промышленности банкир не видит. Но ведь на самом деле положение там сейчас просто кошмарное.

В металлургии (главной украинской отрасли) сегодня произошло почти двукратное сокращение производства. По данным Госкомстата в августе экспорт черных металлов сократился по сравнению с июлем на $680 млн. В сентябре минус по экспорту наверняка оказался еще большим (данных пока нет), ведь падение мировых цен и спроса на сталь в августе только начался, а продолжился в сентябре, октябре и конца этому процессу пока не видно. Также последние три месяца в связи с неблагоприятной внешней конъюнктурой происходит уменьшение экспорта цветных металлов и химической продукции.

В результате, если в августе этого года объемы промышленной продукции сократились к августу 2007 года на 0,5%, то в сентябре зафиксировано уже минус 4,5%. В октябре падение промышленного производства наверняка будет еще большим.

Ну а к финансам и, соответственно, интересам Нацбанка данная картина в промышленности имеет самое непосредственное отношение. Поскольку одной из главных причин теперешней нехватки валюты, вызвавшей девальвацию гривни, является как раз резкое уменьшение притока валюты от экспорта.

Запад нам поможет?

Впрочем, среди навала в последние дни, в основном, печальных новостей есть и один, скорее, позитивный сигнал. Как сообщили в агентстве Standard & Poor`s, понижение рейтинга Украины до уровня CCC может не состояться, если страна получит кредит Международного валютного фонда (МВФ) для стабилизации платежного баланса.

Как известно, в четверг Кабмин и Нацбанк начали переговоры с МВФ о возможном выделении кредита на поддержание платежного баланса. Юлия Тимошенко объявила о планах МВФ финансировать Украину на сумму от $3 млрд. до $14 млрд. для стабилизации финансовой системы. Зарубежные же финансовые аналитики считают сей факт, как видим, хорошим известием для Украины.

Однако здесь есть два «но». Первое – МВФ вряд ли выделит деньги, если в Украине не наступит хотя бы видимость политической стабильности. Ну а второе – есть риск, что помощь от МВФ может и не спасти украинскую экономику…

Юрий Глухов