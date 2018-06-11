Украинский интерес. Министерский дебют, лакмусовый Крым и кризис ЕС

Летнее затишье сменилось повышенной дипломатической активностью. Украину посетили министры иностранных дел Франции и Германии, которые попытались оказать давление на официальный Киев, пользуясь временным затишьем на Донбассе. На этот раз в роли «злого полицейского» выступил Жан-Марк Эро, решивший, что наступившей относительной тишины на Донбассе достаточно, чтобы Верховная Рада ускорилась в процессе принятия законов об особом статусе Донбасса, амнистии боевикам и других решений, которые позволят Берлину и Парижу заявить о завершении конфликта на востоке Украины. Его надежды, полагаю, исчезли еще до визита в Краматорск и Славянск, во время встречи с депутатами Верховной Рады. Более сдержанному в чаяниях Франку-Вальтеру Штайнмайеру повезло меньше: его утверждение, что дипломаты прибыли в Украину с российским обещанием недельной тишины в зоне конфликта опроверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Россия в вопросе урегулирования на Донбассе в который уже раз публично умывает руки.

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Интересно не только то, что главы немецкой и французской дипломатии предложили Киеву, но и факт и формат их визита на Донбасс. Штайнмайер и Эро, похоже, не горели желанием посещать освобожденные в 2014 году от сепаратистов территории, но полученные там впечатления будут для них полезными. Впрочем, не стоит думать, будто Германия и Франция сменили бы тональность заявлений: конфликт на Донбассе является общеевропейской проблемой, для решения которой страны Запада давят на более слабого участника – Украину. Интересно, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон, также побывавший в Киеве, подчеркнул, что и после Brexit Лондон продолжает поддерживать Украину.

Киев тем времени добавил жесткости в официальную позицию. Дело не в полученном транше кредита МВФ, а в необходимости четче формулировать национальные интересы. Петр Порошенко и Павел Климкин в своих публичных выступлениях дали понять, что Украина не намерена прислушиваться к пожеланиям западных партнеров, по сути транслирующих российский сценарий разрешения конфликта на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против всего западного мира, и Украина фактически является передовым рубежом в продолжающемся противостоянии. Сравнивая Россию с носорогом, глава государства метко передал тактику действий Кремля, проявляющуюся, в частности, в проведении думских выборов.

Президент дал понять, что не намерен забывать о Крыме, в котором Россия организовывает голосование на выборах в Государственную Думу. Петр Порошенко уверен, что необходимы новые секторальные санкции против РФ, способные заставить ее прислушиваться к мнению международного сообщества. Логика Кремля понятна: новых думцев попытаются интегрировать в международные организации, включая ПАСЕ, а фактом голосования в Крыму с результатами, которые вряд ли окажутся ниже средних по России в части явки, будут подчеркивать известную идеологему «Крым – наш». Украина требует от мирового сообщества не признавать в целом результаты выборов в новую Государственную Думу, но Запад, по всей видимости, ограничится точечными решениями, несмотря на беспрецедентную наглость действий России.

Наличие кризиса в Европейском Союзе, пусть и разными словами, признают и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, и канцлер Германии Ангела Меркель. Однако это не повод для Украины отказывать от упрощения безвизового режима с ЕС, способного стать импульсом для развития отношений на уровне обычных граждан. Братиславский саммит Евросоюза, по всей видимости, зафиксируют существующие противоречия, но не дадут ответов о путях выхода из кризиса. Это означает, что Украине необходимо искать пути интенсификации отношений со своими соседями. В этом вопросе показательным выглядит визит Витольда Ващиковского, главы МИДа Польши, договорившегося с Павлом Климкиным о более активном участии историков обеих стран в изучении Волынской трагедии. Польша сегодня заинтересована в Украине не меньше, чем наша страна в ее поддержке на европейском уровне, и это понимание необходимо закреплять реальными делами.

Евгений Магда