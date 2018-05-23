Покупаете ребенку обувь - нюхайте! или Какую опасность скрывает школьная форма

Туфли без подошвы, разрезанные юбки и блузы, рюкзаки без днища... Это не отдел переработки вторсырья. Это школьные товары, приобретенные на столичных ярмарках и базарах, которые Укрметртестстандарт протестировал на качество. Товары испытаний не прошли... - Мы купили 7 предметов детской школьной одежды, две пары обуви, белье, портфели и школьные принадлежности, – рассказывает начальник лаборатории аналитических исследований и испытаний продукции легкой промышленности и средств индивидуальной защиты Галина Некрашевич. - Обувь не прошла испытания по физико-механическим показателям. Места скрепления не выдерживают нагрузки. Швейные крепления не выдерживают деформации. Подошва не будет держаться. Достаточно краткосрочной носки и она отпадет.

В школьной форме ребенок находится 5 дней в неделю как минимум по шесть часов. Основные требования, которые эксперты предъявляют к ней – это комфорт и безопасность. Во что же предлагают одеть учеников производители?

Основная проблема - несоответствие заявленного сырья тому, из которого в действительности шьют одежду, то есть на ярлыке заявлены натуральные материалы, а в действительности оказываются синтетические.

- На девичьей блузе отмечено: хлопок 100%, а по результатам испытания - 100% синтетика, - делится Галина Антоновна. - Это касается и школьной формы. На ярлыке мальчикового пиджака №3 отмечено содержание 50% шерсти и 50% синтетические материалы, по факту - 100% синтетические материалы.

Производитель этого пиджака - какой-то предприниматель Скворец Т. Ф. Адрес производства не указан. Стоит такой кусок синтетики 180 грн.

По нормативам школьная одежда для детей должна содержать не больше 67% синтетических материалов. Но если даже с сырьем все хорошо, тогда много замечаний возникают к пошиву.

- Я бы из 7 проверенных предметов оставила два, которые действительно можно реализовать. К остальным нужно иметь предостережение, - отмечает Некрашевич. - Даже если нет претензий к сырьевому составу и маркировке, то изделие неряшливо пошито: не обметывают петли, складки, морщины.

В целом тестированию подвергались как отечественные так и иностранные изделия. И существенной разницы в их качестве эксперты не обнаружили.

В Укрметртестстандарте советуют потребителям прежде всего обращать внимание на товарный ярлык, где обязательно должны быть указаны: адрес производителя, телефон, дата изготовления, символы относительно досмотра, сырьевой состав. Родителям советуют требовать документы, которые подтверждают качество этой продукции: сертификат, паспорт качества, декларацию о подтверждении соответствия и гигиенический вывод.

Конечно, рядовому потребителю тяжело понять, что его обманывают, ведь определить химический состав того или иного товара “на глаз” или “на зуб” невозможно. Но ткань, например, можно попробовать на ощупь. Если она мягкая, приятная, “не кусается”, тогда уже есть шанс, что это не совсем искусственный материал. А синтетика “звенит” и ее сразу видно.

- Важный показатель – запах. Если изделие имеет несоответствующий запах, то уже нужно насторожиться, - отмечает начальник научно-технического центра сертификации и испытаний продукции Укрметртестстандарта Наталия Попова. - Обувь должна пахнуть. Но она не должна пахнуть химической фабрикой и каким-то реагентом. Она должно пахнуть кожей или искусственной кожей, а не шинным материалом. У нас на сегодня очень много случаев, когда для формируемой подошвы применяют резину, которую используют в шинном производстве. Но у обуви и машины - разное назначение.

Сотрудники Укрметртестстанларта протестировали также 8 школьных ранцев и ни один из них не прошел испытание.

- Каждый из ранцев имел свои несоответствия или по массе, или по материалам или по количеству окрашивания, - рассказывает Галина Некрашевич. - Например, рюкзак обязательно должен иметь светоотражательные элементы на боковых и верхних поверхностях, чтобы школьник был заметен в темноте, особенно зимой, когда короткие дни. Вот такими светоотражательными элементами были оборудованы лишь два рюкзака из восьми.

Согласно действующим нормам, ребенок должен переносить на расстояние до 3 км не более 10% от своей массы. Эксперты настаивают, что рюкзак для первоклассника должен весить не больше 1 кг. Следовательно выбирать ранец нужно как можно более легкий, но при этом с ортопедической спинкой, чтобы равномерно распределялась нагрузка, жестким днищем, чтобы формировалась хорошая осанка. А вот от портфелей и сумок через плечо на одной широкой ручке родителям советуют отказаться - это сколиоз в будущем.

- Вспомните наших детей, этих маленьких нагруженных осликов, которые таскают все учебники, плюс “сменка”, плюс спортивная форма, а еще какой-то бутерброд и яблочко, - говорит Наталия Попова. - Это все нагрузка на позвоночник, а затем у ребенка нарушения опорно-двигательного аппарата. Мне лично очень понравился один рюкзак. Жесткая спинка, днище, полимерные материалы - все прекрасно, но весит 1 кг 250 грамм, это уже избыточный вес. А стоит около 1000 гривен.

Основными импортерами тетрадей в Украину являются российские, белорусские, литовские, польские и чешские и, конечно же, китайские производители. Товар хоть не очень дорогой, но и некачественный. К тому же, по словам экспертов, современные тетради “грешат” наличием оптических отбеливателей - вещества, которое применяется для искусственного отбеливания бумаги и вредит зрению.

- Тетради даже в косую линейку для первоклассников неравно пролинованы. Не отвечают требованиям размеры полей, скрепление, - замечает Галина Антоновна. - Ребенок, который только учится писать, уже будет иметь неудобства.

А еще результаты тестов показали, что в девчоночью ночную рубашку пошили из ткани, которая может повредить здоровью. Колготы содержат эластан – вещество, которое добавляют для плотного облегания фигуры, которое может нарушить кровообращение. А детский набор для рисования не отвечает ГоСТУ по содержанию хрома и свинца.

Производители экономят на всем – на натуральном сырье и красителях, упрощают технологии изготовления, в те же детские сапоги или туфли вбивают меньше гвоздей, чем надлежит при креплении каблука и подошвы. И это товары, которые продаются не на стихийных рынках, а в специально созданных местах продажи школьных товаров, – ЦУМе, Детском мире, известных торговых центрах.

Кстати, соотношение цена-качество в случае со школьными товарами не действует. Купив школьную форму в каком-то бутике, вы не застрахованы от 100% синтетики. Ведь в Украине очень распространена фальсификация продукции, использование известной торговой марки или бренда.

Анна Ященко